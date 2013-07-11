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Chromebook modelleri 300$ altı segmentte yüzde 25 paya sahip

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chromebook modelleri 300$ altı segmentte yüzde 25 paya sahip

Google'ın çevrimiçi çalışma prensibine bağlı olarak geliştirdiği Chrome işletim sistemi yaklaşık 3 yıldır pazarda ve bugüne kadar Acer, Samsung, HP gibi firmalardan bu işletim sistemini taşıyan pek çok Chromebook modeli satışa sunuldu.

Modellerin satışının bir milyon civarı olduğu ve beklentilerin altında kaldığı gibi spekülasyonlar yapılsa da Google platformu desteklemeye ısrarla devam ediyor. Son analizler Chromebook modellerinin 300$ altı PC kategorisinde yüzde 25 pay elde ettiğini gösteriyor.

Chrome işletim sistemi pek çok uygulamayı bulut platformu üzerinden sunsa da Docs ve Mail gibi hizmetler çevrimdışı kullanılabiliyor. Ayrıca ağır yükler için değil gündelik kullanım için de ideal. Analize göre fiyatlarının da uygun olması nedeniyle Chromebook'lar ideal bir ikinci PC alternatifi oluşturuyor ve tüketicilerden ilgi görüyor. Diğer taraftan aynı fiyat etiketine sahip Windows 8 bilgisayarların kötü performansı ilgiyi bu yöne kaydırıyor.


http://www.androidauthority.com/chromebook-sales-increase-242078/ Yorum Yaz
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vankomisin 5 yıl en beğenilen
Dostum adamlar 250 dolara incecik uzun pil ömürlü usb 3.0 olan vs vs bir laptop satıyorlar. Tamam Chrome os şu an için çok yetersiz bir işletim sistemi ama yani çoğu insanın laptoplarda video işledikleri söylenemez. Millet internete giriyor dizi film izliyor sunum filan hazırlıyor. Bu laptop da bunları yapıyor. Hem arm tabanlı işlemci sayesinde ısınmıyor dizine koyup kullanmak rahat. O yüzden şaşırmadım ben. Hele de fiyatın 250 dolar olduğunu düşünürsek. Amerikada olsam alırım atarım bir kenara kullanmasam bile.
Dostum adamlar 250 dolara incecik uzun pil ömürlü usb 3.0 olan vs vs bir laptop satıyorlar. Tamam Chrome os şu an için çok yetersiz bir işletim sistemi ama yani...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
chrome yerine android işletim sistemli yapsın gör o zaman sen pazar payını
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darkaura 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
chrome yerine android işletim sistemli yapsın gör o zaman sen pazar payını

Ne yazikki android masaustu kullanimda cok basarili degil. Pek cok yerde windowsu aratiyor. Eger google android 5 ile chromu birlestirir masaustune yonelik optimisazyon yaparsa dediginiz gibi o zaman buyuk bir potansiyel yakalar.
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darkaura 5 yıl
bence sonraki vizyon chrome ile android in birlestirilmesi olur.
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ShotgunPadre 5 yıl
chrome os ayrica cok asiri hizli update ediliyor ve bulunan sorunlar cok hizli duzeltiliyor.
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vankomisin 5 yıl en beğenilen
Dostum adamlar 250 dolara incecik uzun pil ömürlü usb 3.0 olan vs vs bir laptop satıyorlar. Tamam Chrome os şu an için çok yetersiz bir işletim sistemi ama yani çoğu insanın laptoplarda video işledikleri söylenemez. Millet internete giriyor dizi film izliyor sunum filan hazırlıyor. Bu laptop da bunları yapıyor. Hem arm tabanlı işlemci sayesinde ısınmıyor dizine koyup kullanmak rahat. O yüzden şaşırmadım ben. Hele de fiyatın 250 dolar olduğunu düşünürsek. Amerikada olsam alırım atarım bir kenara kullanmasam bile.
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aydemir__black 5 yıl
"Windows 8 bilgisayarların kötü performansı" demek yanlış olur. Eski ve güçsüz bilgisayarım da bile akıcı çalışa biliyor. Yiğidi öldür hakkını yeme. Modern arayüz bazı kullanıcıların hoşuna gitmese bile Windows 8 Performans ve Stabilite bakımdan çok iyi. Sorun yazılım değil sorun alt segmentde bilgisayar üreticilerin malzeme ve donanımda kesintiye gitmesi. Aynı fiyat seviyesinde daha ucuz ve daha kaliteli olan Chromebook bilgisayarlar Kullanıcıların tercih edilmesine sebep oluyor.
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balcis 5 yıl
"chromebook modelleri chromebook segmentinde %100 paya sahip."
-bravo google! [alkış sesleri]
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memoseler 5 yıl
Google çalışıyor.
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batkent 5 yıl
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