Chromebook modelleri 300$ altı segmentte yüzde 25 paya sahip

Google'ın çevrimiçi çalışma prensibine bağlı olarak geliştirdiği Chrome işletim sistemi yaklaşık 3 yıldır pazarda ve bugüne kadar Acer, Samsung, HP gibi firmalardan bu işletim sistemini taşıyan pek çok Chromebook modeli satışa sunuldu.





Modellerin satışının bir milyon civarı olduğu ve beklentilerin altında kaldığı gibi spekülasyonlar yapılsa da Google platformu desteklemeye ısrarla devam ediyor. Son analizler Chromebook modellerinin 300$ altı PC kategorisinde yüzde 25 pay elde ettiğini gösteriyor.





Chrome işletim sistemi pek çok uygulamayı bulut platformu üzerinden sunsa da Docs ve Mail gibi hizmetler çevrimdışı kullanılabiliyor. Ayrıca ağır yükler için değil gündelik kullanım için de ideal. Analize göre fiyatlarının da uygun olması nedeniyle Chromebook'lar ideal bir ikinci PC alternatifi oluşturuyor ve tüketicilerden ilgi görüyor. Diğer taraftan aynı fiyat etiketine sahip Windows 8 bilgisayarların kötü performansı ilgiyi bu yöne kaydırıyor.