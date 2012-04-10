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Chrysler, endüstrinin ilk araç içi kablosuz şarj sistemini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik cihazları kablosuz olarak şarj edebilen sistemler bu yılın teknoloji fuarlarında boy gösterdi ve bazıları son kullanıcıya ulaşmaya başladı. Araç içi şarj istasyonları konusunda da çalışmalar devam ederken endüstride ilk sayılacak adım Chrysler'den geldi.

Firmanın müşteri hizmetlerinden ve hizmetlerinden sorumlu Mopar adlı bölümünün, kablosuz şarj imkanı sunan ilk otomotiv üreticisi olmak için son aşamaya geldiği dün yapılan resmi duyuruda açıklandı.

Mopar, ilk kablosuz şarj sistemi örneklerini 2013 model Dodge Dart araçlarında sergileyeceklerini belirtti. Bölümün tepe yöneticisi Pietro Gorlier, devamlı internete bağlı kalmak isteyen ve şarj sorunu yaşamaktan endişe eden müşterilerine en mükemmel çözümü sunduklarını belirtti.

20cmx25cmx9cm şeklinde boyutlara sahip kablosuz şarj istasyonu orta konsolun altına ve ön kısmına monte ediliyor. İçerdiği şarj plakasına, uyumlu mobil cihaz yerleştirildiğinde istasyon aktive oluyor ve araç çalışmaya başladığı anda da şarj işlemi başlıyor.

Diğer sistemlerde de olduğu gibi kablosuz şarja uyumlu ayrı bir kılıfa veya kapağa ihtiyaç duyuluyor. Yaz dönemine doğru Dodge Dart bu sistemle birlikte piyasada olacak. Sistemin fiyatı ise kurulum ve kılıf ile birlikte 199$.

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k@llone 7 yıl en beğenilen
Tesla'nın çalışmalarını bir adım öne götürmüşler, insan sağlığına zararlımıdır? Bu tür konular netleştikten sonra çok daha yararlı konularda kullanılabilir, bırakın telefonu neden arabaları yolda giderken şarj etmeyelim?
Tesla'nın çalışmalarını bir adım öne götürmüşler, insan sağlığına zararlımıdır? Bu tür konular netleştikten sonra çok daha yararlı konularda kullanılabilir, bır...
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xargs 7 yıl
Dodge Challenger in 1.6lt motorlu versiyonunu duyursa daha cok sevinirdim.
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Krone 7 yıl
Başarılı olabilir.
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lyridder 7 yıl
Harika.
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mowleske 7 yıl

EVde şarj edilebilir diş fırçam var, kablosuz şarj oluyor. kendi aparatının üstüne oturtuyorsunuz, indüksiyon akımı ile şarj oluyor.
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Zamazingogo 7 yıl
Kablosuz mu harika bir şey bu
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DH Misafiri 7 yıl
Önce güneş enerjisini verimli hale getirsinler. neredeyse her yerde var kendisi. Tabi işlerine gelmiyor. güneşin 1 saniyede yaydığı enerjiyle değil araba dünyadaki tüm araba tır tren şilep tanker 1000 yıl şarj olur.
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k@llone 7 yıl
DeadNight
Var olan bir enerjiyi (bu seneryoda fosil yakıt) elektirik enerjisine çevirip telefona kablosuz aktarmak tamam. Veya başka bir değişle, aküdeki enerjiyi aktarmak gene tamam. Ama devamlı sarj olan yakıtsız yani elektirikli arabamı ? Tesla, kablosuz olarak elektirik iletimi üzerine rol oynadı. Yoktan veya kısır bir döngüyle sonsuza kadar elektirik üretmekten bahsetmedi. Hayal görmeyelim.

Otobanlarımızın belli kilometrelerine kablosuz enerji istasyonları döşediğimizi düşünenelim şimdiki akaryakıt istasyonları gibi, gayet mümkün. Peki bu teknolejinin insan sağlığına ve doğaya zararının olmadığını düşünelim, otobana döşediğimiz istasyonu büyütelim ve şehrin merkezine koyalım, bütün bir şehre tek bir istasyondan enerji verdiğimizi ve bütün aletlerin bu istasyondan beslendiğini. Aslında buna en çok devlet sevinir zira kaçak elektrik olayının önünede geçmiş oluruz:) Şu gördüğün dünya bazı insanların hayalleriyle oluştu, hayalleri küçümseme bence:)
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DeadNight 7 yıl
Var olan bir enerjiyi (bu seneryoda fosil yakıt) elektirik enerjisine çevirip telefona kablosuz aktarmak tamam. Veya başka bir değişle, aküdeki enerjiyi aktarmak gene tamam. Ama devamlı sarj olan yakıtsız yani elektirikli arabamı ? Tesla, kablosuz olarak elektirik iletimi üzerine rol oynadı. Yoktan veya kısır bir döngüyle sonsuza kadar elektirik üretmekten bahsetmedi. Hayal görmeyelim.
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algorian 7 yıl
k@llone
Teslanın çalışmalarını bir adım öne götürmüşler, insan sağlığına zararlımıdır? Bu tür konular netleştikten sonra çok daha yararlı konularda kullanılabilir, bırakın telefonu neden arabaları yolda giderken şarj etmeyelim?

BMW'nin yaptığı elektriklo araçlar fren yaparken disklerde kaybedilen enerjiyi geri kazanabiliyor.
Ancak yolda giderken şarj olan araba imkânsızdır, çünkü termodinamiğin 1. kanununa aykırı.
Öyle olsa sonsuz enerji elde edilebilirdi.
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umut_baris 7 yıl algorian
algorian

k@llone

Teslanın çalışmalarını bir adım öne götürmüşler, insan sağlığına zararlımıdır? Bu tür konular netleştikten sonra çok daha yararlı konularda kullanılabilir, bırakın telefonu neden arabaları yolda giderken şarj etmeyelim?


BMW'nin yaptığı elektriklo araçlar fren yaparken disklerde kaybedilen enerjiyi geri kazanabiliyor.
Ancak yolda giderken şarj olan araba imkânsızdır, çünkü termodinamiğin 1. kanununa aykırı.

Öyle olsa sonsuz enerji elde edilebilirdi.

Araba senin cep telefonunu tabletini şarj edecek.

Arabanın aküsü nasıl şarj oluyor o zaman?
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Prequel 7 yıl
Diğer sistemlerde de olduğu gibi kablosuz şarja uyumlu ayrı bir kılıfa veya kapağa ihtiyaç duyuluyor.

Fail.
Buna kablosuz demek sahtekarlık aslında. Arada dokunmaya bağlı bir şarj var. Kılıf ve yüzey kablo görevi görüyor. 1m mesafe uzaktan dokunma olmadan şarj edemiyorlar bu kadar yeteneksizler.
Uzun mesafelerde ise şarj insan sağlığını daha ciddi tehdit edebilir. (Kısa mesafede bile sebep bu olabilir) Bunu aşmak üzerine somut çalışmalar yapan var mı ben de mmerak ediyorum.
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nejat_80 7 yıl
arabada bir mini cernobil ve postmodern cagın otesine hos geldiniz.
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