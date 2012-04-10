Chrysler, endüstrinin ilk araç içi kablosuz şarj sistemini duyurdu





Elektronik cihazları kablosuz olarak şarj edebilen sistemler bu yılın teknoloji fuarlarında boy gösterdi ve bazıları son kullanıcıya ulaşmaya başladı. Araç içi şarj istasyonları konusunda da çalışmalar devam ederken endüstride ilk sayılacak adım Chrysler'den geldi.





Firmanın müşteri hizmetlerinden ve hizmetlerinden sorumlu Mopar adlı bölümünün, kablosuz şarj imkanı sunan ilk otomotiv üreticisi olmak için son aşamaya geldiği dün yapılan resmi duyuruda açıklandı.





Mopar, ilk kablosuz şarj sistemi örneklerini 2013 model Dodge Dart araçlarında sergileyeceklerini belirtti. Bölümün tepe yöneticisi Pietro Gorlier, devamlı internete bağlı kalmak isteyen ve şarj sorunu yaşamaktan endişe eden müşterilerine en mükemmel çözümü sunduklarını belirtti.





20cmx25cmx9cm şeklinde boyutlara sahip kablosuz şarj istasyonu orta konsolun altına ve ön kısmına monte ediliyor. İçerdiği şarj plakasına, uyumlu mobil cihaz yerleştirildiğinde istasyon aktive oluyor ve araç çalışmaya başladığı anda da şarj işlemi başlıyor.





Diğer sistemlerde de olduğu gibi kablosuz şarja uyumlu ayrı bir kılıfa veya kapağa ihtiyaç duyuluyor. Yaz dönemine doğru Dodge Dart bu sistemle birlikte piyasada olacak. Sistemin fiyatı ise kurulum ve kılıf ile birlikte 199$.