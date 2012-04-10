Chrysler, endüstrinin ilk araç içi kablosuz şarj sistemini duyurdu

Haber Editörü
Elektronik cihazları kablosuz olarak şarj edebilen sistemler bu yılın teknoloji fuarlarında boy gösterdi ve bazıları son kullanıcıya ulaşmaya başladı. Araç içi şarj istasyonları konusunda da çalışmalar devam ederken endüstride ilk sayılacak adım Chrysler'den geldi.
Firmanın müşteri hizmetlerinden ve hizmetlerinden sorumlu Mopar adlı bölümünün, kablosuz şarj imkanı sunan ilk otomotiv üreticisi olmak için son aşamaya geldiği dün yapılan resmi duyuruda açıklandı.
Mopar, ilk kablosuz şarj sistemi örneklerini 2013 model Dodge Dart araçlarında sergileyeceklerini belirtti. Bölümün tepe yöneticisi Pietro Gorlier, devamlı internete bağlı kalmak isteyen ve şarj sorunu yaşamaktan endişe eden müşterilerine en mükemmel çözümü sunduklarını belirtti.
20cmx25cmx9cm şeklinde boyutlara sahip kablosuz şarj istasyonu orta konsolun altına ve ön kısmına monte ediliyor. İçerdiği şarj plakasına, uyumlu mobil cihaz yerleştirildiğinde istasyon aktive oluyor ve araç çalışmaya başladığı anda da şarj işlemi başlıyor.
Diğer sistemlerde de olduğu gibi kablosuz şarja uyumlu ayrı bir kılıfa veya kapağa ihtiyaç duyuluyor. Yaz dönemine doğru Dodge Dart bu sistemle birlikte piyasada olacak. Sistemin fiyatı ise kurulum ve kılıf ile birlikte 199$.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EVde şarj edilebilir diş fırçam var, kablosuz şarj oluyor. kendi aparatının üstüne oturtuyorsunuz, indüksiyon akımı ile şarj oluyor.
Otobanlarımızın belli kilometrelerine kablosuz enerji istasyonları döşediğimizi düşünenelim şimdiki akaryakıt istasyonları gibi, gayet mümkün. Peki bu teknolejinin insan sağlığına ve doğaya zararının olmadığını düşünelim, otobana döşediğimiz istasyonu büyütelim ve şehrin merkezine koyalım, bütün bir şehre tek bir istasyondan enerji verdiğimizi ve bütün aletlerin bu istasyondan beslendiğini. Aslında buna en çok devlet sevinir zira kaçak elektrik olayının önünede geçmiş oluruz:) Şu gördüğün dünya bazı insanların hayalleriyle oluştu, hayalleri küçümseme bence:)
BMW'nin yaptığı elektriklo araçlar fren yaparken disklerde kaybedilen enerjiyi geri kazanabiliyor.
Ancak yolda giderken şarj olan araba imkânsızdır, çünkü termodinamiğin 1. kanununa aykırı.
Öyle olsa sonsuz enerji elde edilebilirdi.
Araba senin cep telefonunu tabletini şarj edecek.
Arabanın aküsü nasıl şarj oluyor o zaman?
Fail.
Buna kablosuz demek sahtekarlık aslında. Arada dokunmaya bağlı bir şarj var. Kılıf ve yüzey kablo görevi görüyor. 1m mesafe uzaktan dokunma olmadan şarj edemiyorlar bu kadar yeteneksizler.
Uzun mesafelerde ise şarj insan sağlığını daha ciddi tehdit edebilir. (Kısa mesafede bile sebep bu olabilir) Bunu aşmak üzerine somut çalışmalar yapan var mı ben de mmerak ediyorum.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5091 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, chrysler