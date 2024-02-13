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    Anlık Bildirim

    Tesla, elektrikli araçlarda şarj savaşını kazandı: Stellantis de standardı kabul etti

    Kısa bir süre önce son domino taşı da düştü. Stellantis, Tesla’nın şarj standardını benimseyeceğini duyurarak diğer büyük otomobil üreticilerinin arasında katıldı.
    Stellantis, Tesla'nın şarj standardını benimsediği duyurdu Tam Boyutta Gör
    Chrysler, Jeep, Ram ve Dodge gibi ünlü markaların ana şirketi Stellantis, gelecekteki elektrikli araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj soketini benimseyeceğini açıklayarak bunu yapan son büyük otomobil şirketi oldu. Stellantis, büyük otomobil üreticileri arasında kalan son direnişçiydi ancak artık Tesla'nın NACS (Kuzey Amerika Şarj Standardı) şarj soketi artık bir standart haline gelmiş oldu.

    Stellantis, Tesla’yı benimsedi

    Stellantis, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı olarak da bilinen SAE J3400 soketine sahip ilk elektrikli araçlarının 2025 yılında çıkacağını açıkladı. Geçiş dönemi boyunca şirket, mevcut müşterilerine adaptör sağlayacağını da duyurdu.

    Şirket, çoğu Avrupa'da bulunan bataryalı elektrikli modellerin yanı sıra bir dizi plug-in hibrid araç satıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen elektrikli Jeep, Ram ve Chrysler modelleri de dahil olmak üzere bir dizi elektrikli aracın piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlginçtir ki, Stellantis'in duyuruyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Tesla"dan hiç bahsedilmiyor, bunun yerine şirketin şarj soketinin resmi standart adı SAE J3400 altında atıfta bulunuluyor.

    Birkaç yıl öncesine kadar Tesla Supercharger'lar sadece Tesla sahiplerine özeldi. Ancak bu durum, şirketin Tesla dışındaki elektrikli araçlara da erişim sunmaya başlamasıyla değişmeye başladı. Şirket, 12.000'i ABD'de olmak üzere dünya çapında 45.000 Supercharger'a sahip olduğunu söylüyor.

    Supercharger’ların diğer üreticilere açılması sonrasında ilk olarak Ford ve sonrasında GM, Tesla’nın standardını benimsediğini duyurdu. Volvo, Polestar, Mercedes, Honda, BMW, Lucid’de Tesla’yı benimsediğini duyurdu. Ardından Audi, Bentley, Bugatti, Porsche ve Lamborghini gibi markaları çatısı altında bulunduran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen Group’da trende uymuştu.

    Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/stellantis-to-expand-electric-vehicle-charging-options-in-north-america-with-adoption-of-proposed-sae-standard-j3400-connector-302059482.html https://www.theverge.com/2024/2/12/24070654/stellantis-tesla-ev-charging-plus-nacs-adapter
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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