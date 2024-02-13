Tesla, elektrikli araçlarda şarj savaşını kazandı: Stellantis de standardı kabul etti

Tam Boyutta Gör Chrysler, Jeep, Ram ve Dodge gibi ünlü markaların ana şirketi Stellantis, gelecekteki elektrikli araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj soketini benimseyeceğini açıklayarak bunu yapan son büyük otomobil şirketi oldu. Stellantis, büyük otomobil üreticileri arasında kalan son direnişçiydi ancak artık Tesla'nın NACS (Kuzey Amerika Şarj Standardı) şarj soketi artık bir standart haline gelmiş oldu.

Stellantis, Tesla’yı benimsedi

Stellantis, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı olarak da bilinen SAE J3400 soketine sahip ilk elektrikli araçlarının 2025 yılında çıkacağını açıkladı. Geçiş dönemi boyunca şirket, mevcut müşterilerine adaptör sağlayacağını da duyurdu.

Şirket, çoğu Avrupa'da bulunan bataryalı elektrikli modellerin yanı sıra bir dizi plug-in hibrid araç satıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen elektrikli Jeep, Ram ve Chrysler modelleri de dahil olmak üzere bir dizi elektrikli aracın piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlginçtir ki, Stellantis'in duyuruyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Tesla"dan hiç bahsedilmiyor, bunun yerine şirketin şarj soketinin resmi standart adı SAE J3400 altında atıfta bulunuluyor.

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Birkaç yıl öncesine kadar Tesla Supercharger'lar sadece Tesla sahiplerine özeldi. Ancak bu durum, şirketin Tesla dışındaki elektrikli araçlara da erişim sunmaya başlamasıyla değişmeye başladı. Şirket, 12.000'i ABD'de olmak üzere dünya çapında 45.000 Supercharger'a sahip olduğunu söylüyor.

Supercharger’ların diğer üreticilere açılması sonrasında ilk olarak Ford ve sonrasında GM, Tesla’nın standardını benimsediğini duyurdu. Volvo, Polestar, Mercedes, Honda, BMW, Lucid’de Tesla’yı benimsediğini duyurdu. Ardından Audi, Bentley, Bugatti, Porsche ve Lamborghini gibi markaları çatısı altında bulunduran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen Group’da trende uymuştu.

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