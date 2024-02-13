Tesla, elektrikli araçlarda şarj savaşını kazandı: Stellantis de standardı kabul etti

Stellantis, Tesla’yı benimsedi
Stellantis, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı olarak da bilinen SAE J3400 soketine sahip ilk elektrikli araçlarının 2025 yılında çıkacağını açıkladı. Geçiş dönemi boyunca şirket, mevcut müşterilerine adaptör sağlayacağını da duyurdu.
Şirket, çoğu Avrupa'da bulunan bataryalı elektrikli modellerin yanı sıra bir dizi plug-in hibrid araç satıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen elektrikli Jeep, Ram ve Chrysler modelleri de dahil olmak üzere bir dizi elektrikli aracın piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlginçtir ki, Stellantis'in duyuruyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Tesla"dan hiç bahsedilmiyor, bunun yerine şirketin şarj soketinin resmi standart adı SAE J3400 altında atıfta bulunuluyor.
Birkaç yıl öncesine kadar Tesla Supercharger'lar sadece Tesla sahiplerine özeldi. Ancak bu durum, şirketin Tesla dışındaki elektrikli araçlara da erişim sunmaya başlamasıyla değişmeye başladı. Şirket, 12.000'i ABD'de olmak üzere dünya çapında 45.000 Supercharger'a sahip olduğunu söylüyor.
Supercharger’ların diğer üreticilere açılması sonrasında ilk olarak Ford ve sonrasında GM, Tesla’nın standardını benimsediğini duyurdu. Volvo, Polestar, Mercedes, Honda, BMW, Lucid’de Tesla’yı benimsediğini duyurdu. Ardından Audi, Bentley, Bugatti, Porsche ve Lamborghini gibi markaları çatısı altında bulunduran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen Group’da trende uymuştu.Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/stellantis-to-expand-electric-vehicle-charging-options-in-north-america-with-adoption-of-proposed-sae-standard-j3400-connector-302059482.html https://www.theverge.com/2024/2/12/24070654/stellantis-tesla-ev-charging-plus-nacs-adapter Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.