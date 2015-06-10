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Çift bataryalı Gionee Marathon M5 resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift bataryalı Gionee Marathon M5 resmiyet kazandı

Gionee’nin akıllı telefonlardaki kullanım süreleri sorununa farklı bir açıdan yaklaştığı çift bataryalı Marathon M5 akıllı telefon modeli resmiyet kazandı. Batarya yanında cihazın güç yönetim modları da dikkat çekiyor.

Marathon M5 orta seviye segmentinde yer alan bir cihaz. 5.5 inçlik AMOLED ekranda 720p çözünürlük sunan modelde 4 çekirdekli bir işlemci yer alırken 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza ile sistem destekleniyor.

13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 4G LTE özellikleri olan cihazda firma daha çok batarya teknolojilerine odaklanmış. Cihazda 3010mAh gücünde iki batarya yer alıyor. Çift güç yönetim yongası ile cihazın hızlı şarj olması sağlanıyor. 

Cihazdaki ekstrem tasarruf modu ile yüzde 5 batarya seviyesine indiğinizde tam 62 saat bekleme süresi elde edebiliyorsunuz. Tam dolu seviyede ise cihaz 4 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 

Cihazın diğer bir özelliği ise taşınabilir şarj istasyonu haline gelmesi. Toplamda 6020mAh gücündeki batarya bu iş için biçilmiş kaftan. Detayları belli olmasa da aynı anda iki cihazı şarj edebilecek yeteneğe sahip. 

Çift batarya cihaza çok fazla kalınlık katmamış. Marathon M5 en kalın yerinde 8.5mm en ince yerinde ise 4.75mm kalınlık sunuyor. Model 370$ fiyat etiketi ile ay sonunda Çin’de piyasaya sürülecek.  

http://www.phonearena.com/news/Gionee-Marathon-M5-is-official-dual-SIM-4G-LTE-and-mammoth-6020-mAh-battery-for-370_id70307 Yorum Yaz
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SpesifikBrush 4 yıl en beğenilen
Gionee'nin yeni telefonları çok hoş. GM bunları getirse çok güzel olur.
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musa_unsal2005 4 yıl
Çift batarya konmasının nedeni şarj kolaylığı sağlasın diye. Telefona bitişik iki kablo girişi yapılacak bu sayede iki bataryada aynı anda şarj olacak. yoksa batarya tek parça olsaydı şarj süresi 4 saat civarı olurdu.
Şarj aleti 4 mah lik olur ve ikiye ayrılarak yanyana giden ili kablo telefonda ayrılır. Ram 3 gb ve işlemci de 615 olsa tadından yen
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Morphinz 4 yıl
Evet 1 yıl önce bu forumda 2 bataryalı cihaz yapılması gerektiğini yazmıştım. Sonunda onuda yaptılar. Teknolojiden 1 yıl ileride gidiyorum efenim.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kaliteli ve yüksek kapasiteli pillerin üretimi şart.
Ortalık powerbank doldu.
Art niyet olmasa kutuda 2.pil olmasıda şart.
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SteveMeade 4 yıl
Şarj olma süresi sıkıntı yaratabilir onun dışında bi eksiği yok
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Virinom 4 yıl
*siteci*
Yanılmıyorsam iki tane 3010 mAh pil toplamda 6020 mAh etmiyor, birden fazla pilli konularda toplam her zaman sayısal olarak daha düşük oluyor.

Hocam eğer bataryalar özdeş ise toplama çok yakın bir değer elde edilir bence ama sistemin nasıl çalıştığını da bilmek lazım. Sanıyorum ki burada bir büyük bir de küçük batarya var büyük bitmeye yaklaşınca telefon küçüğü kullanmaya başlıyor. Bu sistemde bile bence toplam kapasiteye yakın bir kapasite elde edilir. Sonuçta arada verimi düşürecek bir parça göremiyorum.
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bydoctore 4 yıl
Bataryasından dolayı alabileceğim telefon olmuş.
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kımyasal 4 yıl
Büyük şirketlerden önce bu işe el atması tüketicinin dikkatini çekecektir.
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derniere 4 yıl
Su tarz telefonlar ne zaman gelecek buraya.
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cosica 4 yıl
madem kasada iki batarya sığacak yer var, neden iki batarya gücünde tek batarya yapmazlar ki? sanki "ara" teknoloji olmuş gibi.
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Grkwnxs 4 yıl
8.5 mm gerçekten ince çift batarya için
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gurkanse 4 yıl
GENERAL MOBİLE yeni modeli belli oldu :D zaten bu adamlar ne yapıyorsa GENERAL MOBİLE de aralarından yaptığı modelleri yapıp seçip getiriyor.eskiden almanyadan gelen akrabalarımız çikolata şeker vs getirirdi ya hani sevinirdik baya; bunların yaptığı işide ona benzetiyorum fakat o zaman internet bile yoktu.şimdi kimin naptığını internet sayesinde anında öğrenebiliyorsun.
Kısacası ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP ÇÖP
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BekirTemel 4 yıl
Beklenilen hareketler bunlar işte ,batarya güçlülüğü.
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Arka Destroyer 4 yıl
efsane batarya
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