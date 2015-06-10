Çift bataryalı Gionee Marathon M5 resmiyet kazandı

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Gionee’nin akıllı telefonlardaki kullanım süreleri sorununa farklı bir açıdan yaklaştığı çift bataryalı Marathon M5 akıllı telefon modeli resmiyet kazandı. Batarya yanında cihazın güç yönetim modları da dikkat çekiyor.
Marathon M5 orta seviye segmentinde yer alan bir cihaz. 5.5 inçlik AMOLED ekranda 720p çözünürlük sunan modelde 4 çekirdekli bir işlemci yer alırken 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza ile sistem destekleniyor.
13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 4G LTE özellikleri olan cihazda firma daha çok batarya teknolojilerine odaklanmış. Cihazda 3010mAh gücünde iki batarya yer alıyor. Çift güç yönetim yongası ile cihazın hızlı şarj olması sağlanıyor.
Cihazdaki ekstrem tasarruf modu ile yüzde 5 batarya seviyesine indiğinizde tam 62 saat bekleme süresi elde edebiliyorsunuz. Tam dolu seviyede ise cihaz 4 güne kadar kullanım süresi sunuyor.
Cihazın diğer bir özelliği ise taşınabilir şarj istasyonu haline gelmesi. Toplamda 6020mAh gücündeki batarya bu iş için biçilmiş kaftan. Detayları belli olmasa da aynı anda iki cihazı şarj edebilecek yeteneğe sahip.
Çift batarya cihaza çok fazla kalınlık katmamış. Marathon M5 en kalın yerinde 8.5mm en ince yerinde ise 4.75mm kalınlık sunuyor. Model 370$ fiyat etiketi ile ay sonunda Çin’de piyasaya sürülecek.
http://www.phonearena.com/news/Gionee-Marathon-M5-is-official-dual-SIM-4G-LTE-and-mammoth-6020-mAh-battery-for-370_id70307 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şarj aleti 4 mah lik olur ve ikiye ayrılarak yanyana giden ili kablo telefonda ayrılır. Ram 3 gb ve işlemci de 615 olsa tadından yen
Ortalık powerbank doldu.
Art niyet olmasa kutuda 2.pil olmasıda şart.
Hocam eğer bataryalar özdeş ise toplama çok yakın bir değer elde edilir bence ama sistemin nasıl çalıştığını da bilmek lazım. Sanıyorum ki burada bir büyük bir de küçük batarya var büyük bitmeye yaklaşınca telefon küçüğü kullanmaya başlıyor. Bu sistemde bile bence toplam kapasiteye yakın bir kapasite elde edilir. Sonuçta arada verimi düşürecek bir parça göremiyorum.
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Cep Telefonları, gionee