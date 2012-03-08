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Çift çekirdekli LG Lucid 4G detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,1b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın ''Cayman'' kod adıyla gündeme gelen akıllı telefonunun ilk detayları ortaya çıkmaya başladı. Lucid 4G adıyla tüketicilerle buluşması beklenen model görünüşe göre Verizon Wireless yolcusu olacak.
Gelen bilgilere göre 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden, 1GB RAM'den güç alan ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanan Lucid 4G, hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 4G (Long-Term Evolution) teknolojisine destek veriyor. Lucid 4G'nin satışa sunulduktan sonra Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı tahmin ediliyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik NOVA ekran ile 8GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapan akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise 5 MP kameraya yer verilmiş. Loş mekanlarda çekim için tek LED flaşa sahip ana kameranın, 1080p hareketli video kaydı yapabildiği vurgulanıyor. NOVA ekranın 700-nit parlaklık seviyesi sunduğunu eklemekte fayda var.
LG Lucid 4G'nin, 29 Mart'tan itibaren Verizon Wireless aracılığıyla sözleşmeli olarak satışa sunulması beklenirken akıllı telefonun global pazara açılıp açılmayacağına dair bilgi bulunmuyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Aman LG ne yaptın sen? Şimdi forumun donanım mühendisleri çıkıp bu zamanda çift çekirdekli telefon mu olurmuş diye yerden yere vururlar telefonu.. Hani kendileri multi çekirdekli telefon kullandıkları için onlara yetmiyor çift çekirdek nede olsa televizyon sektöründe dizi, film renderı filan yapıyorlar ondan yetmiyor çift çekirdek bu uzman kesime.. hiç yakıştıramadım LG şimdi sana... :)) öyle şişirilmiş tegra 3 gibi bir işlemciye sahip olacak ki millet "4" rakamını duyunca tatmin olsun. yoksa çift çekirdekli bir işlemciye filan geçilmesi önemli değil yeterki çekirdek sayısı fazla olsun..
Aman LG ne yaptın sen? Şimdi forumun donanım mühendisleri çıkıp bu zamanda çift çekirdekli telefon mu olurmuş diye yerden yere vururlar telefonu.. Hani kendiler...
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JohnLord 7 yıl
Batuist
Aman LG ne yaptın sen? Şimdi forumun donanım mühendisleri çıkıp bu zamanda çift çekirdekli telefon mu olurmuş diye yerden yere vururlar telefonu.. Hani kendileri multi çekirdekli telefon kullandıkları için onlara yetmiyor çift çekirdek nede olsa televizyon sektöründe dizi, film renderı filan yapıyorlar ondan yetmiyor çift çekirdek bu uzman kesime.. hiç yakıştıramadım LG şimdi sana... :)) öyle şişirilmiş tegra 3 gibi bir işlemciye sahip olacak ki millet 4 rakamını duyunca tatmin olsun. yoksa çift çekirdekli bir işlemciye filan geçilmesi önemli değil yeterki çekirdek sayısı fazla olsun..

çitlemeye çekirdek arayanlara 4 de az gelcek yakında
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E_Aydin35 7 yıl
Bence Lg'nin şu ana kadarki yaptığı en iyi tasarımlı telefon :)Teknik özellikler iyi fiyat her zamanki gibi yok? :(

Fiyatı geçiyim zaten pazara çıkıp çıkmayacağı belli değil ama çıksa iyi olur bence iyi bir telefon'a benziyor..
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alp0007 7 yıl
Ortalama özellikler, ortalama tasarım, marka imajıda ortalama. Ucuz olursa alınabilir.
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-gg- 7 yıl
arka kapak hoşuma gitmedi tasarımı
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murat1981pls 7 yıl
batuist cok dogru yazmıs..önce batarya problemenı cozsunler..bende galaxy s2 var ve herseye fazla fazla yetıo..
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artcraft35 7 yıl
telefon 4g için tasarlanmış ve werizon wireless tarafından satılacak, ülkemize belki gelebilir sözü dahi söz konusu değil bu haberler yerine artık türkiyede satışta olan ürünlerin incelemelerini istiyoruz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Aman LG ne yaptın sen? Şimdi forumun donanım mühendisleri çıkıp bu zamanda çift çekirdekli telefon mu olurmuş diye yerden yere vururlar telefonu.. Hani kendileri multi çekirdekli telefon kullandıkları için onlara yetmiyor çift çekirdek nede olsa televizyon sektöründe dizi, film renderı filan yapıyorlar ondan yetmiyor çift çekirdek bu uzman kesime.. hiç yakıştıramadım LG şimdi sana... :)) öyle şişirilmiş tegra 3 gibi bir işlemciye sahip olacak ki millet "4" rakamını duyunca tatmin olsun. yoksa çift çekirdekli bir işlemciye filan geçilmesi önemli değil yeterki çekirdek sayısı fazla olsun..
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