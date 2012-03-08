Çift çekirdekli LG Lucid 4G detaylandı

LG Mobile'ın ''Cayman'' kod adıyla gündeme gelen akıllı telefonunun ilk detayları ortaya çıkmaya başladı. Lucid 4G adıyla tüketicilerle buluşması beklenen model görünüşe göre Verizon Wireless yolcusu olacak.



Gelen bilgilere göre 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden, 1GB RAM'den güç alan ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanan Lucid 4G, hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 4G (Long-Term Evolution) teknolojisine destek veriyor. Lucid 4G'nin satışa sunulduktan sonra Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı tahmin ediliyor.



4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik NOVA ekran ile 8GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapan akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise 5 MP kameraya yer verilmiş. Loş mekanlarda çekim için tek LED flaşa sahip ana kameranın, 1080p hareketli video kaydı yapabildiği vurgulanıyor. NOVA ekranın 700-nit parlaklık seviyesi sunduğunu eklemekte fayda var.



LG Lucid 4G'nin, 29 Mart'tan itibaren Verizon Wireless aracılığıyla sözleşmeli olarak satışa sunulması beklenirken akıllı telefonun global pazara açılıp açılmayacağına dair bilgi bulunmuyor.

