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Çılgın işlemci tasarımı rafa kaldırıldı: Broadcom Vulcan analizi

Son dönemin en iddialı işlemci tasarımlarından birine, belki çoğunuzun çok aşina olmadığı bir firma olan Broadcom imza attı. Vulcan adını taşıyan işlemcinin detaylı analizi ve gelişmeleri haberimizde.
2 yıl
9,4b
2
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemin en çılgın işlemci projelerinden biri olan Broadcom Vulcan ne yazık ki rafa kaldırıldı. ARM v8 mimarisi üzerinde yükselen ve gerek sahip olduğu özellikler, gerekse de performans beklentileriyle çalışan örneğini görmeyi şahsen büyük birmerakla beklediğim işlemci, gelen bilgilere göre ne yazık ki rafa kaldırılmıştı. Hatta henüz Broadcom'dan konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama gelmese de tüm projenin satılabileceği konuşuluyor.
Vulcan'la ilgili olarak kendi duyumlarım da var ancak öncesinde isterseniz işlemcinin teknik özelliklerine göz atalım, çünkü eminim sizi de heyecanlandıracak Vulcan. TSMC tarafından 16nm FinFET+ geometrisiyle üretilmesi planlanan işlemci, ağırlıklı olarak sunucu pazarı için geliştirilse de bitmesi halinde kolayca diğer alanlara da ölçeklenebilmesi öngörülen tasarım özelliklerine sahipti.
Farklı işlemci tasarımlarında başarı elde eden kimi mimari özellikleri tek çatı altında buluşturan Vulcan, ARM v8 üzerinde şekillenen 64-bit destekli işlemci, 3GHz'de çalışan 32 çekirdekten oluşuyor. Broadcom'un açıklamasına göre hedeflenen saat hızında Haswell tabanlı Intel işlemcilerin %90 performansını sunabilecekti. 8 kanal DDR4 bellek desteği, 56 PCIe hattı ve 32MB L3 bellekle kağıt üzerinde göz dolduran işlemcinin zar boyutu ise süper kaslı yapısının bir sonucu olarak  ~600mm^2 civarındaydı.
Çılgın işlemci tasarımı rafa kaldırıldı: Broadcom Vulcan analizi
 
Görsel temsilidir. 
Bradcom'un tasarımında, işlemcideki her çekirdek 4 izlek desteği sunuyordu. Aslına bakılırsa buradaki Multi-Threading desteği, alışılagelmiş tasarım tercihlerine göre biraz daha farklı. Bir bakıma SUN tarafından geliştirilen Tx mimarisini akıllara getirmiyor da değil. Bahsettiğimiz çok izlek anlayışının farkı, her döngüde sadece tek bir izleğin aktif olması.
Mekanizmanın çalışma metodolojisi, her çekirdek için dört komut işaretleyicisini, kayıtlarda sıradaki komut adresi ile eşleyerek süreci hızlandırmak. Performans farkı kazandıran mühendislik farkı ise, kullanılan algoritmanın gelişmiş seçim yeteneği üzerinden izlek takvimleyicisine en öncelikli izleği ataması. Bu işlem dört izlek arasındaki devamlı döngü üzerinde muadillerine göre hissedilir bir avantaj sağlıyor, en azından Broacom'un açıklamasına göre.
Broadcom'un tasarımında her döngü için 32 byte alınarak, anlık 8 izlek için yeterli ortam oluşturulurken, ARMv8A komutları dört mikro-op içerisinde çözümleniyor. Ama teknik olarak olarak 128-bit Neon / Kayar Nokta görevleriyle toplamda 6 mikro-op da her döngü kapsamında işleme alınabiliyor. Peki böylesine vaadkar görünen, Windows 10'un Snapdragon 820 üzerinde çalıştırıldığı şu günlerde PC dünyasına uyarlanabilecek bu işlemci neden iptal edilmiş olabilir ? Broadcom detaylandırana kadar bunu asla tam olarak bilemeyeceğiz, belki finansal nedenler, belki teknik sorunlar ancak duyumlarım, programın gecikmesi ve istenen verimliliğin yakalanamamış olması ihtimali üzerinde tutuyor beni açıkçası.
Çılgın işlemci tasarımı rafa kaldırıldı: Broadcom Vulcan analizi
 
Görsel temsilidir. 
Eğer söylenenler doğruysa, ilk taped-out yani tasarımı tamamlanan silikonlarda, özellikle enerji verimliliği minimum 1,5 kat daha yüksek çıkmış. A1 revizyon süreci için verimlilik sorunlarının 10 kata kadar beklenti üstü çıktığı da konuşulmuyor değil. Vulcan için B0 ve B1 revizyonlarının olup olmadığından ise emin değilim.
B0 revizyonu  tamamlanmış olsa bile B1'e gelmeden proje rafa kaldırılmış gibi duruyor Açıkçası, çok çekirdekli yapı dışında PCIe hatlarının sayısı ve bellek bantgenişliği ile birlikte yük altı karakteristiği, karar verilen tasarım çerçevesinde iyi yönetilememiş olabilir. Ancak her halukarda işlemci, kullanılabilir verimliliğie getirilemez demek doğru olmaz. Benim tahminime göre Broadcom, gerek tasarım gerekse de tet-tasarım sürecinde doğrudan amaç odaklı ayıklama yerine testleri hazır otomasyon araçlarıyla yapmış olabilir. Otomatikleştirimiş test araçları zaman ve maliyet avantajı sağlar ama aynı zamanda zar boyutu ve tasarım karakteristiğine bağlı olarak ciddi verimlilik sorunları ortaya çıkarabilir.
Projenin rafa kaldırılmasından sonra, Vulcan'ı geliştiren ekibinin neyle meşgul olduğunu bilmiyorum. Bir kısmı ayrılıp başka firmalara geçmiş olabilir. Ancak tüm IP'lerle birlikte Vulcan projesi, ARM tabanlı sunucu tasarımlarına ilgi duyan ve bu konuda ciddi çalışmalar yapan bir firma tarafından satın alınabilir. Buradaki birikim Vulcan'ı hayata geçirmese bile, ondan devşirilen güçlü, esnek ve iyi optimize yavru tasarımların doğmasına vesile olabilir.

En son işlemci analizlerim; AMD Zen mimarisi / Samsung Exynos 8890'un M1 çekirdekleri 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FasTBoY 2 yıl en beğenilen
İşlemcinin boyutunu görünce şu geldi direk aklıma.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İşlemciye gelirsek çok vaatkar görünüyor, piyasada alternatiflerin olması her zaman kullanıcılar açısından iyidir.
Umarım projeye bir şekilde devam edilir.
İşlemcinin boyutunu görünce şu geldi direk aklıma.İşlemciye gelirsek çok vaatkar görünüyor, piyasada...
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Yanıtla +26
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Overclockmanyağı 2 yıl seckinar
papaz eriğini imam eriğiyle çevirmekle uğraşıyorlar verimliliklerini arttırdıktan sonra buna geçerler
Yanıtla +14
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seckinar 2 yıl
Neden Tübitak önderliğinde bir konsorsiyum kurularak bu tasarımların lisansı alınıp, mühendisleri çağrılıp kendi milli işlemcimizi tasarlamıyoruz ki..
3 Yanıt Yanıtla +13
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burakk, 2 yıl
AMD de denemişti başka deneyen de vardı sanırım. 32 tane atom çekirdeğini bir araya koyup server işlemcisi yapıcam diyen herkes 9 ila 15 ay içinde bitiriyor projeyi. Dark side of the moon.
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Irina Spalko 2 yıl
zaten bir sey olmayacağı belliydi
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NeganGLA 2 yıl
baya ufakmış üstünde et kavururuz
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muratkaya 2 yıl
Papaz eriğini imam eriğine çevirme projesinden bahseden bir patates de geldiğine göre dağılabiliriz.
Aman ha böyle bir şey gerçek mi diye araştırmayın, sakın. Goygoycu bir cahil olmak varken böyle zırvalarla ot gibi yaşamaya devam edin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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trakyAli-1986 2 yıl muratkaya
muratkaya

Papaz eriğini imam eriğine çevirme projesinden bahseden bir patates de geldiğine göre dağılabiliriz.



Aman ha böyle bir şey gerçek mi diye araştırmayın, sakın. Goygoycu bir cahil olmak varken böyle zırvalarla ot gibi yaşamaya devam edin.

Papaz eriği ni imam eriğine çevirme projesini kabul eden bir kurumu hala temize çıkartmak için kendini yırtan yandaş olmak ne zor iş.
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kadirirdem 2 yıl
Erdi reis yine süper bir makale olmuş.
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BekirHan 2 yıl
Çekirdek sayısı nedir öyle, çok güzel. CFD çözdürülürdü bununla...
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Arm v8 mimari değil hocam, komut seti. Siz bu komut setini çalıştıracak bir işlemci tasarlarsanız bu mimari olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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fx57 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Arm v8 mimari değil hocam, komut seti. Siz bu komut setini çalıştıracak bir işlemci tasarlarsanız bu mimari olur.

Merhaba,
Donanım Haber'in haberleri kısmında yenisiniz ya da ürettiğim videoları/içerikleri izlemiyorsunuz sanırım.
Yeni değilseniz eğer, belki de konu ve terimleri karıştırmış olmalısınız.
Neyse içeriklerimiz sitede duruyor, bulup izleyebilirsiniz. Ya da ARM'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
arm.com/...
Teşekkürler.
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crashris 2 yıl
Konuskonuya gelmişken server anakart bakıyorum Supermicro X10DAI-O modeline baktım burda işlemcinin kaç çekirdeğine destek verdiği yazıyor o değer tek işlemci için mi yoksa iki işlemcinin toplam çekirdek sayısı için mi verilmiş *?
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pegasus1881 2 yıl crashris
tek ıslemcı ıcındır daha dogrusu ıntelın suan v4 serısınde cıkardıgı en ust ıslemcı bu degerlerde oldugu ıcındır Xeon E5-2699 v4 dır bu ıslemcı ılerıde atıyorum 24 28 cekırdek ıslemcı cıkarırıse ıntel bu serıde onlarıda destekler anakart destek cekırdek sayısına gore degıl mımarıye goredır
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Musty3535123 2 yıl
aklıma geldi, günümüzdeki işlemcilerinde boyutlarını arttırsalar; misal çift gpu lu ekran kartı gibi, bu şekilde çok daha güçlü işlemciler elde etmezmiyiz ? fiyatı artar ama performansa göre daha makul olur.
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Virinom 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
aklıma geldi, günümüzdeki işlemcilerinde boyutlarını arttırsalar; misal çift gpu lu ekran kartı gibi, bu şekilde çok daha güçlü işlemciler elde etmezmiyiz ? fiyatı artar ama performansa göre daha makul olur.

Sunucu tarafında tam olarak bu yapılıyor. Örnek olarak Intel Xeon işlemci serisini araştırabilirsin. Aynı şekilde çift işlemci soketli anakartlar da mevcut.
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OnTEC 2 yıl Musty3535123
x86 mimarisi içersinde bu söylediğin serverlar ve workstationlar tarafından yapılıyor ancak her bir CPU'nun rami kendine özel olarak tahsis edilmesi gerekiyor CPU'yu küçültmeye çalışılmasının sebebi verimni arttırmak, yollar ne kadar kısa ise verim o kadar yüksek olur, işlemciyi daha fazla yüzey alanına yayarsanız yollarınız uzar yollar uzayınca direnç ve kayıplar başlar. yani bu iş bir denge meselesi.
çok çekirdekli olmak salt performans demek de değil AMD'de gördüğümüz gibi çekirdek sayısını arttırdığı fxlerde performans olarak inteli tek tük uygulama haricinde yetişemedi. zira çoklu çekirdek kullanımı için de yazılımcıların oturup zor bir süreç olan iş yükünü farklı çekirdeklere dağıtmaya çalışması gerekiyor...
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seckinar 2 yıl
Neden Tübitak önderliğinde bir konsorsiyum kurularak bu tasarımların lisansı alınıp, mühendisleri çağrılıp kendi milli işlemcimizi tasarlamıyoruz ki..
3 Yanıt Yanıtla +13
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Overclockmanyağı 2 yıl seckinar
papaz eriğini imam eriğiyle çevirmekle uğraşıyorlar verimliliklerini arttırdıktan sonra buna geçerler
Yanıtla +14
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apodur 2 yıl seckinar
seckinar

Neden Tübitak önderliğinde bir konsorsiyum kurularak bu tasarımların lisansı alınıp, mühendisleri çağrılıp kendi milli işlemcimizi tasarlamıyoruz ki..

abi olmadı ! sen gene "milli" işlemcimizden bahsediyosun
bak izle arkadaşlar ne kadar yanlış düşündüğünü ! yorumlarıyla izah edecekler.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl seckinar
seckinar
Neden Tübitak önderliğinde bir konsorsiyum kurularak bu tasarımların lisansı alınıp, mühendisleri çağrılıp kendi milli işlemcimizi tasarlamıyoruz ki..

Tasarım lisansı almaya gerek yok. Kopya çekmeden kendimize yetecek düzeyde işlemci yapabilecek kapasiteye sahibiz. Zaten böyle projeler yapacaksan gereklilikten ziyade bilgi birikimi edinmek ve bu birikimi üniversitelere aktarmak için yapacaksın.
Herşeyimiz tamam da siyasi irade eksik işte. Yüksek teknoloji işlerinde kısa vadede kazanç olmayacağı için özel sektör asla böyle işlere girmez, devlet desteği şart. Eeey bilmemne sen kimsin ya diye bağırmakla ülke yönetilmiyor işte. Akıl mantıkla düşünerek iş yapan, bilimi rehber edinen yöneticiler olmadığı sürece böyle sürünür gideriz. Ne terör biter, ne ekonomi düzelir.
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