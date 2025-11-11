Giriş
    İnternetsiz gerçek zamanlı çeviri devrimi: Yeni yapay zeka çipi tanıtıldı

    Yeni yapay zeka çipi, internet bağlantısına gerek kalmadan cihaz üzerinde gerçek zamanlı ses çevirisi, dublaj ve ekran betimlemesi yapabiliyor. Ayrıca ultra düşük gecikme ve gizlilik sunuyor.

    Gerçek zamanlı çeviri için yeni yapay zeka çipi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Broadcom, gerçek zamanlı ses çevirisini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiren yeni bir yapay zeka çipi geliştirdiğini duyurdu. Şirketin CAMB.AI ile ortaklaşa geliştirdiği bu yeni yonga seti, bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan ses çevirisi, dublaj ve ekran içeriği betimlemesi yapabiliyor. Bu özellik, hem erişilebilirliği artırmayı hem de gizlilik ve performans açısından önemli avantajlar sunmayı hedefliyor.

    Çeviride devrim

    Yeni yapay zeka çipi, tüm işlemleri cihaz üzerinde yerel olarak gerçekleştirdiği için ultra düşük gecikme süresi ve gelişmiş gizlilik vadediyor. Veriler buluta gönderilmediğinden kablosuz bant genişliği kullanımı da büyük ölçüde azalıyor. Bu sayede internet bağlantısına bağımlı kalmadan çok daha hızlı çeviri ve betimleme yapılabiliyor.

    Teknolojinin bir diğer dikkat çekici yönü ise görsel içeriklerin sesli olarak betimlenebilmesi. Şirket, bu özelliği tanıtmak için “Ratatouille” filminden bir sahne üzerinde bir demo hazırladı. Yapay zeka, sahnede olup biteni çeşitli dillerde sesli olarak aktarırken aynı anda ekranda metin çevirisini de gösteriyor. Bu özellikle görme engelli kullanıcılar için büyük bir erişilebilirlik kolaylığı sunabilir.

    Test aşamasında

    Broadcom ve CAMB.AI, bu yeni yapay zeka çipinin 150’den fazla dilde cihaz içi çeviri yapabileceğini belirtiyor. Henüz hangi cihazlarda kullanılacağı ya da piyasaya ne zaman çıkacağı açıklanmadı. Bununla birlikte Broadcom ve CAMB.AI, teknolojinin halen test aşamasında olduğunu belirtiyor. Şu anda gösterilen demo, kontrollü bir örnek üzerinde gerçekleştirildiği için gerçek dünya senaryolarında performansın ve doğruluğun nasıl olacağı henüz net değil.

