İnternetsiz gerçek zamanlı çeviri devrimi: Yeni yapay zeka çipi tanıtıldı

Çeviride devrim
Yeni yapay zeka çipi, tüm işlemleri cihaz üzerinde yerel olarak gerçekleştirdiği için ultra düşük gecikme süresi ve gelişmiş gizlilik vadediyor. Veriler buluta gönderilmediğinden kablosuz bant genişliği kullanımı da büyük ölçüde azalıyor. Bu sayede internet bağlantısına bağımlı kalmadan çok daha hızlı çeviri ve betimleme yapılabiliyor.
Teknolojinin bir diğer dikkat çekici yönü ise görsel içeriklerin sesli olarak betimlenebilmesi. Şirket, bu özelliği tanıtmak için “Ratatouille” filminden bir sahne üzerinde bir demo hazırladı. Yapay zeka, sahnede olup biteni çeşitli dillerde sesli olarak aktarırken aynı anda ekranda metin çevirisini de gösteriyor. Bu özellikle görme engelli kullanıcılar için büyük bir erişilebilirlik kolaylığı sunabilir.
Test aşamasında
Broadcom ve CAMB.AI, bu yeni yapay zeka çipinin 150'den fazla dilde cihaz içi çeviri yapabileceğini belirtiyor. Henüz hangi cihazlarda kullanılacağı ya da piyasaya ne zaman çıkacağı açıklanmadı. Bununla birlikte Broadcom ve CAMB.AI, teknolojinin halen test aşamasında olduğunu belirtiyor. Şu anda gösterilen demo, kontrollü bir örnek üzerinde gerçekleştirildiği için gerçek dünya senaryolarında performansın ve doğruluğun nasıl olacağı henüz net değil.