    OpenAI kendi yongası için Broadcom ile ortaklık yapıyor

    Uzun süredir OpenAI şirketinin ne tür yapay zekâ yongası tasarlayacağı merakla bekleniyordu. Gelen bilgiler firmanın yaklaşık 2 yıldır tasarım üzerinde çalıştığını gösteriyor.  

    OpenAI Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının lokomotif firmalarından OpenAI, işlem gücünü arttırmak için devasa anlaşmalar yapmaya devam ederken bir taraftan da kendi yongası için hazırlıklarını sürdürüyor. Firma Broadcom ile ortaklık yapıyor. 

    OpenAI ve Broadcom ortaklığı

    Yapılan açıklamaya göre 18 aydır birlikte çalışan OpenAI ve Broadcom, müşterilerin siparişlerine göre 10 gigawatt çapında özelleştirilmiş yapay zekâ hızlandırıcıları ve sistemler hazırlıyor. Bu yapılar hem OpenAI tarafından kullanılacak hem de müşterilerin veri merkezlerine yerleştirilecek. 

    Henüz bir isim verilmese de yaklaşık 10 milyar dolarlık ilk siparişin geldiği belirtiliyor. Ortaklık gelecek yılın sonlarında ilk yapıları yerleştirmeye başlayacak. Ortaklığın 2029 sonunda tüm anlaşmaları bitirmiş olması bekleniyor. 

    OpenAI daha önce de Nvidia ile 10 gigwatt, AMD ile 6 gigawatt, Oracle ile de 4.5 gigawatt işlem gücü için anlaşma sağlamıştı. Broadcom dahil edildiğinde ortaya 30 gigawatt gibi bir işlem gücü çıkıyor. Hepsinde de ilk kurulumlar gelecek yıl sonlarında gerçekleşecek. 

    OpenAI hali hazırda yıl sonuna kadar 2 gigawatt güce ulaşmayı planlıyor. 2033 yılında ise bu rakamın 250 gigawatt gücüne ulaşması hedefi var. Sadece ABD’nin enerji üretim kapasitesinin 1200 gigawatt olduğunu belirtmekte fayda var. Bu hedefin firmaya maliyeti ise 10 trilyon doları bulacak. 
     

