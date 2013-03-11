Çin, Android işletim sisteminin hakimiyetinden rahatsız





Uzun yıllar boyunca yönetim biçimi komünizm altında bulunan Çin'de anlayış gereği devletin kontrolü altında olmayan platformların faaliyetlerine izin verilmiyor. Coca Cola, Apple, McDonalds gibi pek çok dünya devi özel anlaşmalar ve koşullarla ülkede faaliyet izni alabildi. İnternet kullanımı vatandaşların hizmetine sunulsa da; Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara erişim yok ve Google da arama motoru hizmetlerini çevre ülkelerden Çin'e yönlendirmek zorunda kalıyor. Bunlar yerine milli ve devlet kontrolündeki hizmetler kullanılmak zorunda.





Ancak Çin'in hakim olamadığı konulardan birisi Android işletim sistemi oldu. Her ne kadar Play mağazasına erişim sağlanmasa da Android işletim sistemi, Çinli küçük çaptaki firmaların da katkısıyla çok kısa sürede ülkenin hakim mobil işletim sistemi haline geldi. Diğer alanlardaki çabukluğunu burada sergileyemeyen Çin, rakip olacak kapasitede bir mobil işletim sistemi de çıkaramadı.





Digitimes tarafından verilen bilgilere göre, Çin Teknoloji Bakanlığı altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon Araştırma Akademisi, Android işletim sistemine ağır biçimde bağlı olmamak gerektiğini ve kendi mobil işletim sistemlerini geliştirmek durumunda olduklarını açıkladı. Bunun yanında Windows Phone, Tizen ve Firefox OS gibi platformlar ile da ilişkileri sağlamlaştırmak gerekiyor.





Ancak endüstri kaynakları mobil işletim sistemi geliştirmek için artık çok geç olduğunu dile getiriyor. Ekosistemi yerleştirmek, patent anlaşmaları yapmak ve ilişkili teknolojiler geliştirmek için 3-5 yıl arasında bir süreye ihtiyaç var. Ancak bu süre sonunda rakip işletim sistemlerine yetişmek de pek mümkün olmayabilir.





Kaynaklar bunun yerine yerli geliştiricilerin iOS, Windows Phone ve diğer platformlar için uygulama geliştirmesi konusunda teşvik edilmesinin ve ivme kazanmaya başlayan Windows Phone ile sıkı ilişkiler kurulmasının daha iyi olacağının altını çiziyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130307PD201.html