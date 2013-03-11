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Çin, Android işletim sisteminin hakimiyetinden rahatsız

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin, Android işletim sisteminin hakimiyetinden rahatsız

Uzun yıllar boyunca yönetim biçimi komünizm altında bulunan Çin'de anlayış gereği devletin kontrolü altında olmayan platformların faaliyetlerine izin verilmiyor. Coca Cola, Apple, McDonalds gibi pek çok dünya devi özel anlaşmalar ve koşullarla ülkede faaliyet izni alabildi. İnternet kullanımı vatandaşların hizmetine sunulsa da; Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara erişim yok ve Google da arama motoru hizmetlerini çevre ülkelerden Çin'e yönlendirmek zorunda kalıyor. Bunlar yerine milli ve devlet kontrolündeki hizmetler kullanılmak zorunda.

Ancak Çin'in hakim olamadığı konulardan birisi Android işletim sistemi oldu. Her ne kadar Play mağazasına erişim sağlanmasa da Android işletim sistemi, Çinli küçük çaptaki firmaların da katkısıyla çok kısa sürede ülkenin hakim mobil işletim sistemi haline geldi. Diğer alanlardaki çabukluğunu burada sergileyemeyen Çin, rakip olacak kapasitede bir mobil işletim sistemi de çıkaramadı.

Digitimes tarafından verilen bilgilere göre, Çin Teknoloji Bakanlığı altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon Araştırma Akademisi, Android işletim sistemine ağır biçimde bağlı olmamak gerektiğini ve kendi mobil işletim sistemlerini geliştirmek durumunda olduklarını açıkladı. Bunun yanında Windows Phone, Tizen ve Firefox OS gibi platformlar ile da ilişkileri sağlamlaştırmak gerekiyor.

Ancak endüstri kaynakları mobil işletim sistemi geliştirmek için artık çok geç olduğunu dile getiriyor. Ekosistemi yerleştirmek, patent anlaşmaları yapmak ve ilişkili teknolojiler geliştirmek için 3-5 yıl arasında bir süreye ihtiyaç var. Ancak bu süre sonunda rakip işletim sistemlerine yetişmek de pek mümkün olmayabilir.

Kaynaklar bunun yerine yerli geliştiricilerin iOS, Windows Phone ve diğer platformlar için uygulama geliştirmesi konusunda teşvik edilmesinin ve ivme kazanmaya başlayan Windows Phone ile sıkı ilişkiler kurulmasının daha iyi olacağının altını çiziyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130307PD201.html Yorum Yaz
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acmtncy 6 yıl en beğenilen
kasanın içine donanım koyup satmak kolay tabi. telif hakkı olan yazılımların çakması üretilmiyor maalesef.
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Rizeli55 6 yıl
Aslında çok şey yazmak isterdim ama....sadece şunu diyim...Ordular dağları taşları devirirmiş de paraya yenilirmiş...
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BayıkAt 6 yıl
Onlar da P.R.Cos cikasinlar hhahahahah
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mert1907 6 yıl
bada yı alıp kendi sistemleri yapsınlar.
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Kemal K. 6 yıl
Bu resim ne alaka
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darkaura 6 yıl
cin hukumeti icin ios ve wp ile karsilastirinca android gene daha mantikli bir tercih. en azindan yaziliminin buyuk kismi acik kaynak. icinde ne oldugu belli. wp ios tamamen kapali kutular. hele apple kendi islemcisini kullaniyor. islemcinin icine hardwired olarak ne yerlestirildigini bilmenin hic bir yolu yok. tamam androidinde her yeri seffaf degil ama cin hukumetinin kritik noktalari ve islemcileri tasarliyabilcegi isgucu ve altyapisi fazlasiyla var. cin hukumetinin bunlarin farkinda olmadigini hic sanmiyorum. acikcasi haberdeki son paragraf ekrem cukurcanin yada orjinal kaynagin troluymus gibi geldi.
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Vatan haini Spartacus 6 yıl
Bu adama haber yazdırmayın,haberin resmine bak çay demle.
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shallipushthebutton? 6 yıl
Bizde devlet din işlerine, onlarda devlet android işlerine hayret :)
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haymatloshan 6 yıl
Çin'de bir tuhaf,hem devlet destekli telefonlar yap ve işletim sistemi olarak Android kullan hem de bundan rahatsızlık duy.O zaman güzel bir işletim sistemi için kolları da sıva ve onu yap.
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KayhanKaan 6 yıl
Geç bile kaldılar.
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foz54 6 yıl
çin android istemiyor ama android sırtından markalı ve oem ürünlerde kaldırdığı paranın haddi hesabı yok.
ortalık çin malı telefon-tablet kaynıyor hatta androidli iphone 5 çakmaları bile yapıyorlar. maliyet yok çünkü android sdk herkese açık.
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ardaalisahin 6 yıl foz54
foz54
çin android istemiyor ama android sırtından markalı ve oem ürünlerde kaldırdığı paranın haddi hesabı yok.
ortalık çin malı telefon-tablet kaynıyor hatta androidli iphone 5 çakmaları bile yapıyorlar. maliyet yok çünkü android sdk herkese açık.

Aynen oyle neyin kafasinda bu adamlar bindikleri dali kesiyor akillilar
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DH Misafiri 6 yıl
haydaaa
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acmtncy 6 yıl en beğenilen
kasanın içine donanım koyup satmak kolay tabi. telif hakkı olan yazılımların çakması üretilmiyor maalesef.
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