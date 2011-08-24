Çin PC satışlarında ABD'yi ilk kez geride bıraktı ve dünyanın en büyük PC pazarı haline geldi

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin 450 milyon internet kullanıcısıyla da çok büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli devlet kaynaklı firmalar ağırlıklı olarak kullandığı için dev teknoloji firmaların üretim merkezi gelmiş durumda. Teknolojiye daha çok alıştıkça ürünlere olan ilgi de o derece artıyor.





Araştırma firması IDC'nin son raporu Çin'in hem PC satışı hem de sevkiyatı konusunda 2011 ikinci çeyrekte ilk kez ABD'yi geride bıraktığını gösteriyor.





Rapora göre Çin toplam PC satışlarında 11.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD'de ise bu rakam 11.7 milyar dolarda kaldı. Sevkiyat olarak ise yıl bazında yüzde 14.3'lük artışla 18.5 milyon birimi yakalayan Çin, yüzde 4.9'luk düşüşle 17.7 milyon birim sevkiyat yapan ABD'yi bu alanda da geride bıraktı.





Yıl toplamında 72.4 milyon satışın gerçekleşmesi beklenen Çin'in global PC pazarındaki payı yüzde 22 oranına çıktı. Böylece Çin dünyanın en büyük PC pazarı ünvanını da kazanmış oldu.





IDC firmasının kıdemli başkan yardımcısı Bryan Ma bu sonucu önceden tahmin ettiklerini belirtti. Çin'in 2012 yılında da toplamda 76.6 milyon PC satışı gerçekleştirerek bu liderliği devam ettirmesi bekleniyor. Sadece 2011 dördüncü çeyrekte tatil döneminden dolayı ABD pazarında bir hareketlilik yaşanacak ve bu çeyrek Çin ikinci sıraya gerileyecek.





IDC'ye göre tüketici talebindeki azalma ve tabletlerin yükselen grafiği global pazarda PC satışlarının çok yavaş artmasına neden oluyor.





ABD son 30 yıldır Apple, HP ve IBM gibi güçlü oyuncuları sayesinde dünyanın en büyük PC pazarı konumundaydı. Çin ise IBM’in bilgisayar departmanını satın alan Lenovo'nun liderliğinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Dünyanın 5. büyük PC üreticisi konumundaki Lenovo, Çin'de yüzde 31.7 ile lider.





Çin'de bilgisayar alımları daha çok işletmeler tarafından yapılıyor. ABD'de ise finansal krizlerden ötürü işletmeler alım yapmakta sıkıntı yaşıyor. Çin hükümeti de altyapı projeleri ve tüketici programlarıyla eski PC'leri yenileriyle değiştiriyor.