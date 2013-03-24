Çin, Ubuntu'yu milli projeler için referans işletim sistemi olarak seçti





Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan ve en çok internet kullanıcısına sahip olan Çin bununla birlikte kapalı bir ekosisteme sahip olmasıyla biliniyor. Çin kullanmak istediği standart işletim sistemlerine altyapıyı oluşturacak platform olarak Ubuntu'yu seçti.





Canonical Vakfı ve Çin Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Pekin'de bir ortak yenilik laboratuvarı kurularak milli bir işletim sisteminin standartlarının oluşturulması sağlanacak.





Ortaklık, Çin'in uzun vadede açık kaynak işletim sistemlerini yaygınlaştırması projesinin önemli bir ayağını teşkil edecek.





Geliştirilecek olan işletim sistemi Ubuntu Kylin adını alacak ve Ubuntu masaüstü sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Son kullanıcı yanında ihracat yapan donanım üreticileri için de önemli bir destek sağlanacak.





Kylin platformunun ilk sürümü Nisan ayında yayınlanacak ve Ubuntu'nun dağıtım takvimine eklenecek. 13.04 Quantal Quetzal sürümünde dil desteğinin yanında Çin için özellik ve uygulamalar da eklenecek. Çin takvimi, giriş dilleri, hava durumu uygulaması, Dash üzerinde Çin müzik katalogları entegrasyonu bunlardan bazıları.





Sonraki güncellemelerde ise Baidu haritalar entegrasyonu, alışveriş servisleri, bankalar için ödeme sistemleri, gerçek zamanlı tren ve uçuş bilgileri, Çin'in popüler ofis paketi WPS gibi yeni hizmetler eklenecek.





İlerleyen dönemlerde masaüstü dışındaki platformlara da odaklanılacak.





http://www.canonical.com/content/canonical-and-chinese-standards-body-announce-ubuntu-collaboration