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Çin, Ubuntu'yu milli projeler için referans işletim sistemi olarak seçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin, Ubuntu'yu milli projeler için referans işletim sistemi olarak seçti

 Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan ve en çok internet kullanıcısına sahip olan Çin bununla birlikte kapalı bir ekosisteme sahip olmasıyla biliniyor. Çin kullanmak istediği standart işletim sistemlerine altyapıyı oluşturacak platform olarak Ubuntu'yu seçti. 

Canonical Vakfı ve Çin Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Pekin'de bir ortak yenilik laboratuvarı kurularak milli bir işletim sisteminin standartlarının oluşturulması sağlanacak.

Ortaklık, Çin'in uzun vadede açık kaynak işletim sistemlerini yaygınlaştırması projesinin önemli bir ayağını teşkil edecek. 

Geliştirilecek olan işletim sistemi Ubuntu Kylin adını alacak ve Ubuntu masaüstü sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Son kullanıcı yanında ihracat yapan donanım üreticileri için de önemli bir destek sağlanacak.

Kylin platformunun ilk sürümü Nisan ayında yayınlanacak ve Ubuntu'nun dağıtım takvimine eklenecek. 13.04 Quantal Quetzal sürümünde dil desteğinin yanında Çin için özellik ve uygulamalar da eklenecek. Çin takvimi, giriş dilleri, hava durumu uygulaması, Dash üzerinde Çin müzik katalogları entegrasyonu bunlardan bazıları.

Sonraki güncellemelerde ise Baidu haritalar entegrasyonu, alışveriş servisleri, bankalar için ödeme sistemleri, gerçek zamanlı tren ve uçuş bilgileri, Çin'in popüler ofis paketi WPS gibi yeni hizmetler eklenecek.

İlerleyen dönemlerde masaüstü dışındaki platformlara da odaklanılacak. 


http://www.canonical.com/content/canonical-and-chinese-standards-body-announce-ubuntu-collaboration Yorum Yaz
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Stygián 6 yıl
Pardus falan diyorsunuz da isterse kralı olsun.Elimizde kendi sistemimizi kendi içimizde yaygınlaştırıp referans yapma gücümüz yok olmayacakta...
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detays 6 yıl
Ülkemizde tüm kamu kurumlarında linux'a geçilmeli bence.
Hatta Pardus'a başbakanlıktan ek bir ödenek verilmeli.
Ama bu hükümet bırak bunu yapmayı aksini yapar.!! :) Malum.!!

Böylece kamu kurumlarında lisanslı yazılıma heba edilen tonla para için büyük bir tasarrufa gidilmiş olur.
Hem ziyadesiyle daha güvenli olur sistemler.
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umut_baris 6 yıl Stygián
Stygián

Pardus falan diyorsunuz da isterse kralı olsun.Elimizde kendi sistemimizi kendi içimizde yaygınlaştırıp referans yapma gücümüz yok olmayacakta...

Bunu kabullendiğin sürece olmaması gayet normal.

Her şey beyinde başlar.
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DH Misafiri 6 yıl
başkası yapınca bizde niye yok diyem arkadaşlara ;
pardus var niye kullanmıyorsunuz yada neden destek vermiyoruz
kullanmamak için envai çeşit bahanemiz var..
bugun pardus çıkıyor ...
onunda haberi olsun tanıtımı olsun taş olsun ülkemin olsun
ben onu kullanıyorum.. öneriyorum ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

başkası yapınca bizde niye yok diyem arkadaşlara ;

pardus var niye kullanmıyorsunuz yada neden destek vermiyoruz

kullanmamak için envai çeşit bahanemiz var..

bugun pardus çıkıyor ...

onunda haberi olsun tanıtımı olsun taş olsun ülkemin olsun
ben onu kullanıyorum.. öneriyorum ...



Debian tabanlı?

Pisi linux projesi daha kaliteli emin ol. (şu an alfa sürümü ama)
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LilTunechi 6 yıl
İyi bir hamle umarim bizde ornek aliriz.
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DH Misafiri 6 yıl
5 yildir cinde yasiyorum. Cin gibi bir ulke yok. kirsal kesim harici konusuyorum bir milyar uzeri insan olmasina ragmen herkesin isi gucu var. tanidigim insanlar 3, 4 is birden yapiyor gunde 5 saat uykuyla ayaktalar.Ve adamlarin parasi var. evet bu insanlar nasil para kazanilir, nasil para biriktirilir cok iyi biliyorlar. anormal is sahasi var. Turkiyede malesef dogru duzgun is sahasi bulunmamakta. Son 5 yil icinde cok buyuk rekor buyumeler gerceklestirdi cin. Bu gidisat nereye varir bilemiyorum. Onemli olan bizlerin ne yaptigidir..
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MxFxOx 6 yıl
bizimkiler parduse desteğini keserken, geleceğin ülkeleri geleceğine böyle yatırımlar yapar.
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Gladiotürk 6 yıl
Keşke bizde yapsak aynı işi
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