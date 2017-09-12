Çin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta kripto para birimleri ile finansman sağlama yöntemi olan ICO'ları yasaklayarak kripto para piyasasına darbe vuran Çin'in, piyasayı önemli ölçüde etkileyecek yeni kararlar alacağı ileri sürülüyor. İlk olarak hafta sonunda Çin'deki bazı medya organlarının dile getirdiği, Çin'de bitcoin borsalarının kapanacağı iddiası, ülkede bitcoin ticaretine izin veren platformlar tarafından yalanlanmıştı. Bugün erken saatlerde Wall Street Journal tarafından da benzer bir iddianın ortaya atılması ise bitcoin yatırımcılarının endişelenmesine ve bitcoinin değer kaybetmesine neden oldu.
Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre Çinli yetkililer ülke içinde bitcoin ticaretinin sonlandırılmasına emrettiğini dile getirirken kararın ne zaman uygulanacağıyla ilgili net bir tarih belirtilmedi. Kaynaklardan bir kısmı kararın önceden alındığını ve halihazırda kararın uygulanması yani bitcoin ticaretinin ülkede yasaklanması için çalışmaların yapıldığını belirtirken kimi kaynaklar ise sürecin ''birkaç ay süreciğini'' bildirdi. Yetkililere göre bitcoin, Çin'de büyük bir kargaşa yaratıyor. Geçtiğimiz yıl pek çok vatandaşın yuan satıp bitcoin almaya yönelmesiyle Çin'in, para piyasasını kontrol edemez hale gelmesinin kararın alınmasında rol oynadığı düşünülüyor.
Bitcoin Ticaretinin Merkezi
Tabi bu iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmiş değil ancak yetkililerin gerçekten bitcoin ticaretine son vermesi halinde bitcoin dışındaki diğer kripto para birimleri de dahil olmak üzere kripto para piyasasında ciddi bir düşüş yaşanabilir. Çin'de bitcoin ticaretine olanak sağlayan üç platform olan Bitfinex, OkCoin ve BTCC, geçtiğimiz ay dünya genelinde yapılan bitcoin ticaretinin yüzde 45'ini üstlenmişti. Böylece bitcoin ticaretinin merkezi haline geldiği ispatlayan Çin'in bu ticareti yasaklaması halinde, kullanıcılar illegal yollarla ticarete devam edecek olsa bile, bitcoin ve yükselmekte olan diğer kripto para birimlerine olan güvenin azalacağı düşünülüyor.
Wall Street Journal'ın haberinin ardından bitcoin 100$ civarında değer kaybederken haberdeki iddiaların gerçeğe dönmesi halinde bu düşüşün çok şiddetli bir şekilde devam edebileceğinden endişe duyuluyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde BTCC'nin kurucu ortağı ve CEO'su Bobby Lee, Twitter hesabından bir anket paylaşarak takipçilerinin, bitcoin ticaretinin Çin'de sonlanacağı iddiasına inanıp inanmadıklarını sormuş ve ankete katılanların yüzde 83'ü bu haberin yalan olduğuna inandıklarını ifade etmişti.
OkCoin: Çevrimdışı Ticarete Devam Edeceğiz
Konuyla ilgili TheVerge'e açıklama yapan OkCoin ise "Şu ana kadar herhangi bir makam tarafından bitcoin borsalarının kapatılması konusunda bilgilendirilmedik. Bu gerçekleşirse web sitemizde hemen bir bildirim yayınlayacağız. Durum böyle olsa bile kullanıcılara çevrimdışı ticaret yapma olanağı sunacağız ve hesabınızdaki paralarınız kesinlikle güvende olacak " ifadelerine yer verdi.
https://www.theverge.com/2017/9/11/16288898/china-shutdown-rumored-bitcoin-exchanges-crackdown Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar spekülasyonu verip dipten ne kadar kripto para varsa topluyorlar. Güzel taktik.
Yine de dikkatli olmak lazım. Kim bilir belki bir gün bir haber doğru çıkar.
Bı tür buluşlar önce cazip gelir fakat eninde sonunda problem olur ve bir anda patlar...
İtibar etmeyin böyle haberlere. On bin dolarda görüşürüz :)
o yüzden dedim ki ripple. niye ripple? capitalist sistemin bir ürünüdür. bir şirketin ürünüdür ripple blockchain. XRP bu ürünün bir token'ı dır bir parçasıdır. Bankalar bu sisteme dahildir. Kimse ripple illegal bir kuruluş XRP yasadışı bir para birimi diyemez. Zaten sistemin bir ürünüdür. Mining yapamazsınız. Belirli mining farm'lar ile elinizde bulunduramazsınız. Yeni finans düzenidir ripple.
Ama bankalar XRP kullanmak zorunda değil ? evet değil. Ama bitcoin ile 3-5 saat süren bir işlemi, daha güvenli çok daha az maliyetli bir şekilde ripplenet üzerinden 10dk da aktarabilen bir banka bunu XRP token'ı ile 3 sn de yapabilmekte. İşte XRP pazarlama noktası burda yatmakda.
Ama şu kadar token var yok 100 dolar olursa bu kadar piyasa değeri olur oda imkansız... yok öyle bişey. bitcoin 1 dolarken kim inanırdı 5bin dolar olacağına. burda global bir finans sistemi ve evrensel para transferinden söz ediyoruz. XRP 1 dolar da olacak 10 dolarda olacak 100 dolarda olacak bunu birlikte göreceğiz.
ekimde konferans da fed eski başkanı bernanke ve www mucidi berners-lee konuşmacı oluyorlar. bu adamlardan biri piyasaya hükmetmiş bir diğeri zaten bilim insanı insanlığa bir faydası olmasa bu olaya katılmaz.
konuşmacı listesine bakıyorsunuz ethereum kurucusu vitalik buterin bile konuşmacı. ğ
zaman herşeyi gösterecektir. şunu sakın unutmayın. Sadece kaybedebileceğiniz kadarı ile yatırım yapın daha fazlası ile değil.
Ben Rusya'ya kayacağını düşünüyorum. Japonya'da da epey büyük potansiyel var ama Rusya'da Putin bu iş için uğraşıyordu. Devlet büyük potansiyeli gördü.
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