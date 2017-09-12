Çin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta kripto para birimleri ile finansman sağlama yöntemi olan ICO'ları yasaklayarak kripto para piyasasına darbe vuran Çin'in, piyasayı önemli ölçüde etkileyecek yeni kararlar alacağı ileri sürülüyor. İlk olarak hafta sonunda Çin'deki bazı medya organlarının dile getirdiği, Çin'de bitcoin borsalarının kapanacağı iddiası, ülkede bitcoin ticaretine izin veren platformlar tarafından yalanlanmıştı. Bugün erken saatlerde Wall Street Journal tarafından da benzer bir iddianın ortaya atılması ise bitcoin yatırımcılarının endişelenmesine ve bitcoinin değer kaybetmesine neden oldu.

Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre Çinli yetkililer ülke içinde bitcoin ticaretinin sonlandırılmasına emrettiğini dile getirirken kararın ne zaman uygulanacağıyla ilgili net bir tarih belirtilmedi. Kaynaklardan bir kısmı kararın önceden alındığını ve halihazırda kararın uygulanması yani bitcoin ticaretinin ülkede yasaklanması için çalışmaların yapıldığını belirtirken kimi kaynaklar ise sürecin ''birkaç ay süreciğini'' bildirdi. Yetkililere göre bitcoin, Çin'de büyük bir kargaşa yaratıyor. Geçtiğimiz yıl pek çok vatandaşın yuan satıp bitcoin almaya yönelmesiyle Çin'in, para piyasasını kontrol edemez hale gelmesinin kararın alınmasında rol oynadığı düşünülüyor.

Bitcoin Ticaretinin Merkezi

Tabi bu iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmiş değil ancak yetkililerin gerçekten bitcoin ticaretine son vermesi halinde bitcoin dışındaki diğer kripto para birimleri de dahil olmak üzere kripto para piyasasında ciddi bir düşüş yaşanabilir. Çin'de bitcoin ticaretine olanak sağlayan üç platform olan Bitfinex, OkCoin ve BTCC, geçtiğimiz ay dünya genelinde yapılan bitcoin ticaretinin yüzde 45'ini üstlenmişti. Böylece bitcoin ticaretinin merkezi haline geldiği ispatlayan Çin'in bu ticareti yasaklaması halinde, kullanıcılar illegal yollarla ticarete devam edecek olsa bile, bitcoin ve yükselmekte olan diğer kripto para birimlerine olan güvenin azalacağı düşünülüyor.

Wall Street Journal'ın haberinin ardından bitcoin 100$ civarında değer kaybederken haberdeki iddiaların gerçeğe dönmesi halinde bu düşüşün çok şiddetli bir şekilde devam edebileceğinden endişe duyuluyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde BTCC'nin kurucu ortağı ve CEO'su Bobby Lee, Twitter hesabından bir anket paylaşarak takipçilerinin, bitcoin ticaretinin Çin'de sonlanacağı iddiasına inanıp inanmadıklarını sormuş ve ankete katılanların yüzde 83'ü bu haberin yalan olduğuna inandıklarını ifade etmişti.