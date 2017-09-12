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Çin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlanıyor

Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde ICO faaliyetlerini yasaklayan Çin'in ülkedeki bitcoin borsalarını kapatarak bitcoin ticaretini tamamen sonlandıracağını iddia ediyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz hafta kripto para birimleri ile finansman sağlama yöntemi olan ICO'ları yasaklayarak kripto para piyasasına darbe vuran Çin'in, piyasayı önemli ölçüde etkileyecek yeni kararlar alacağı ileri sürülüyor. İlk olarak hafta sonunda Çin'deki bazı medya organlarının dile getirdiği, Çin'de bitcoin borsalarının kapanacağı iddiası, ülkede bitcoin ticaretine izin veren platformlar tarafından yalanlanmıştı. Bugün erken saatlerde Wall Street Journal tarafından da benzer bir iddianın ortaya atılması ise bitcoin yatırımcılarının endişelenmesine ve bitcoinin değer kaybetmesine neden oldu.
Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre Çinli yetkililer ülke içinde bitcoin ticaretinin sonlandırılmasına emrettiğini dile getirirken kararın ne zaman uygulanacağıyla ilgili net bir tarih belirtilmedi. Kaynaklardan bir kısmı kararın önceden alındığını ve halihazırda kararın uygulanması yani bitcoin ticaretinin ülkede yasaklanması için çalışmaların yapıldığını belirtirken kimi kaynaklar ise sürecin ''birkaç ay süreciğini'' bildirdi. Yetkililere göre bitcoin, Çin'de büyük bir kargaşa yaratıyor. Geçtiğimiz yıl pek çok vatandaşın yuan satıp bitcoin almaya yönelmesiyle Çin'in, para piyasasını kontrol edemez hale gelmesinin kararın alınmasında rol oynadığı düşünülüyor.

Bitcoin Ticaretinin Merkezi 

Tabi bu iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmiş değil ancak yetkililerin gerçekten bitcoin ticaretine son vermesi halinde bitcoin dışındaki diğer kripto para birimleri de dahil olmak üzere kripto para piyasasında ciddi bir düşüş yaşanabilir. Çin'de bitcoin ticaretine olanak sağlayan üç platform olan  Bitfinex, OkCoin ve BTCC, geçtiğimiz ay dünya genelinde yapılan bitcoin ticaretinin yüzde 45'ini üstlenmişti. Böylece bitcoin ticaretinin merkezi haline geldiği ispatlayan Çin'in bu ticareti yasaklaması halinde, kullanıcılar illegal yollarla ticarete devam edecek olsa bile, bitcoin ve yükselmekte olan diğer kripto para birimlerine olan güvenin azalacağı düşünülüyor.
Wall Street Journal'ın haberinin ardından bitcoin 100$ civarında değer kaybederken haberdeki iddiaların gerçeğe dönmesi halinde bu düşüşün çok şiddetli bir şekilde devam edebileceğinden endişe duyuluyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde BTCC'nin kurucu ortağı ve CEO'su Bobby Lee, Twitter hesabından bir anket paylaşarak takipçilerinin, bitcoin ticaretinin Çin'de sonlanacağı iddiasına inanıp inanmadıklarını sormuş ve ankete katılanların yüzde 83'ü bu haberin yalan olduğuna inandıklarını ifade etmişti.

OkCoin: Çevrimdışı Ticarete Devam Edeceğiz

Konuyla ilgili TheVerge'e açıklama yapan OkCoin ise "Şu ana kadar herhangi bir makam tarafından bitcoin borsalarının kapatılması konusunda bilgilendirilmedik. Bu gerçekleşirse web sitemizde hemen bir bildirim yayınlayacağız. Durum böyle olsa bile kullanıcılara çevrimdışı ticaret yapma olanağı sunacağız ve hesabınızdaki paralarınız kesinlikle güvende olacak " ifadelerine yer verdi.
 
Çin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlanıyor

https://www.theverge.com/2017/9/11/16288898/china-shutdown-rumored-bitcoin-exchanges-crackdown Yorum Yaz
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kumdaoyna 1 yıl en beğenilen
Şu bitcoin bi patlasa da kurtulsak. Piyasanın içine ettiler. Sadece piyasaların değil, harcanan enerjiyle dünyanında içine ettiler. Ekonomi patronlarının, mafyaların ve teröristlerin para transferi ve kara para aklamalarının dışında bir halta yarayan bir sistem değil. Tez elden kurtuluruz inşallah.
Şu bitcoin bi patlasa da kurtulsak. Piyasanın içine ettiler. Sadece piyasaların değil, harcanan enerjiyle dünyanında içine ettiler. Ekonomi patronlarının, mafya...
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Tendürek 1 yıl
Çin'in 1 milyonuncu kez bitcoini yasaklama haberlerine hoş geldiniz.
Adamlar spekülasyonu verip dipten ne kadar kripto para varsa topluyorlar. Güzel taktik.
Yine de dikkatli olmak lazım. Kim bilir belki bir gün bir haber doğru çıkar.
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senjido 1 yıl
Billgates'in söylediği gibi bitcoini kimse durduramaz. Hep aynı şeyler. Önce spekülasyon ve bitcoinde hafif düşüş ardından sert yükseliş.
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bydvd 1 yıl
helal olsun çine. bitcoine can vererek katileri hırsızları çocuk pornocularına sahtekarlara dolandırıcılara uyuşturucu satanlara manyaklara sapıklara hayat veriyorsunuz.... bence bitcoin yok edilmeli.
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kucukyenici 1 yıl
Bir arkadaş vardı. Bu sisteme çok güveniyordu. Hâlâ burada mı?
Bı tür buluşlar önce cazip gelir fakat eninde sonunda problem olur ve bir anda patlar...
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Halilowich 1 yıl
Dedikodu yaratıp, fiyatını düşürüp, uzuzdan almak isteyenlerin yarattığı bir dalga zinciri. 4 günlük olay daha yeni haber olmuş.
İtibar etmeyin böyle haberlere. On bin dolarda görüşürüz :)
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manyakurt 1 yıl
çok değil daha bir kaç gün önce bu konuyu dile getirmiştim. Küresel güç olan bir ülke karşı çıkıp yasakladığı zaman bitoin balonu patlar. bitcoin değildir önemli olan, blockchain'dir. zira blockchain bir teknolojidir ve değerli olan budur. bitcoin bunun bir ürünüdür ve magazin ve popülerlik yüzünden bu fiyatlardadır.
o yüzden dedim ki ripple. niye ripple? capitalist sistemin bir ürünüdür. bir şirketin ürünüdür ripple blockchain. XRP bu ürünün bir token'ı dır bir parçasıdır. Bankalar bu sisteme dahildir. Kimse ripple illegal bir kuruluş XRP yasadışı bir para birimi diyemez. Zaten sistemin bir ürünüdür. Mining yapamazsınız. Belirli mining farm'lar ile elinizde bulunduramazsınız. Yeni finans düzenidir ripple.
Ama bankalar XRP kullanmak zorunda değil ? evet değil. Ama bitcoin ile 3-5 saat süren bir işlemi, daha güvenli çok daha az maliyetli bir şekilde ripplenet üzerinden 10dk da aktarabilen bir banka bunu XRP token'ı ile 3 sn de yapabilmekte. İşte XRP pazarlama noktası burda yatmakda.
Ama şu kadar token var yok 100 dolar olursa bu kadar piyasa değeri olur oda imkansız... yok öyle bişey. bitcoin 1 dolarken kim inanırdı 5bin dolar olacağına. burda global bir finans sistemi ve evrensel para transferinden söz ediyoruz. XRP 1 dolar da olacak 10 dolarda olacak 100 dolarda olacak bunu birlikte göreceğiz.
ekimde konferans da fed eski başkanı bernanke ve www mucidi berners-lee konuşmacı oluyorlar. bu adamlardan biri piyasaya hükmetmiş bir diğeri zaten bilim insanı insanlığa bir faydası olmasa bu olaya katılmaz.
konuşmacı listesine bakıyorsunuz ethereum kurucusu vitalik buterin bile konuşmacı. ğ
zaman herşeyi gösterecektir. şunu sakın unutmayın. Sadece kaybedebileceğiniz kadarı ile yatırım yapın daha fazlası ile değil.
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QuexSeeL 1 yıl
Japonyaya kayar bütün kontrol noktaları Japonya bu konuya baya özen gösteriyorlar Çin'in elinden almak ayrı bir motivasyon olacaktır.
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sniper23 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Japonyaya kayar bütün kontrol noktaları Japonya bu konuya baya özen gösteriyorlar Çin'in elinden almak ayrı bir motivasyon olacaktır.

Ben Rusya'ya kayacağını düşünüyorum. Japonya'da da epey büyük potansiyel var ama Rusya'da Putin bu iş için uğraşıyordu. Devlet büyük potansiyeli gördü.
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emre1393 1 yıl
crypto coinler kötü şeyler değil, ekran kartı piyasasının içine ettiği için insanlarda kötü bir izlenim bıraktı.
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MALTHAEL 1 yıl
İnaşallah sonlandırılırda en azından GPU ile kazılan coinlere darbe vurulur bu sayede ekran kartı fiyatları normal fiyatlara doğru iner . Çer çöp ekran kartları amiral seviyesine çıktı ...
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huseyincarnege 1 yıl
çin sonlandırısa işi zora bitcoinin
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