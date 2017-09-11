Google 2.9 milyar dolarlık cezaya itiraz etti

Uzun bir süredir Google'ın faaliyetlerini inceleyen Avrupa Komisyonu, 7 yıldır süren soruşturmayı haziran ayında sonlandırmış ve Google'a, komisyonun bugüne kadar verdiği en büyük ceza olan, 2.9 milyar dolarlık ceza vermişti. Komisyon bu kararın gerekçesi olarak Google'ın bir arama motoru olarak sektördeki hakim konumunu kötüye kullanmasını işaret etmişti. Komisyonun karar metnindeki ifadesine göre Avrupa'daki internet kullanıcılarının yüzde 90'ının arama motoru olarak tercih ettiği Google, kullanıcılar internette bir ürün aradıkları zaman arama sonuçlarında önceliği Google Shopping(Google'a ait fiyat karşılaştırma platformu)'e vererek rekabet kurallarını ihlal etmişti.





Temyiz Yolunu Kullandı

Google, çatı şirketi Alphabet'in yıllık küresel kazancının yüzde 5'ine tekabül eden cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Karara saygılı bir şekilde katılmıyoruz.'' demiş ve karara itiraz edeceğini dile getirmişti. Teknoloji devi bugün Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi'nde karara itiraz ederek temyiz yolunu kullandığını açıkladı. Böylece uzun yıllar sürebilecek bir dava sürecine ilk adımını atan Google'ın, Genel Mahkeme'nin vereceği kararla ilgili olarak da Avrupa Birliği'nin en yüksek dereceli mahkemesi olan AB Adalet Divanı'na başvurma hakkı bulunuyor.





Tabi sürecin çok uzun süreceği düşünülse de Google'ın, özellikle AB Adalet Divanı'nın Intel hakkında verdiği karardan sonra, karara itiraz etmesi bekleniyordu. Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında Intel'e 1.1 milyar euroluk ceza verilmiş ve ceza 2014 yılında Genel Mahkeme tarafından da onaylanmıştı. Intel ise cezayı Adalet Divanı'na taşımış ve Adalet Divanı cezayı reddederek davanın tekrar görülmesi gerektiğine karar vermişti. Bu karar Avrupa Komisyonu ile dava süreci içinde olan Google, Apple ve Facebook gibi teknoloji devleri için büyük önem taşırken Amerikan basınında ise Silikon Vadisi'nin zaferi olarak değerlendirilmişti.