Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Birbiri ardına tanıttığı yeni akıllı telefon modelleriyle adından sıkça söz ettiren Lenovo, geçtiğimiz Aralık ayı ortalarında tanıttığı yeni modeli Z5 Pro GT'nin satışa sunulma tarihini ertelediğini açıkladı.

29 Ocakta satışa sunuluyor

İlk Snapdragon 855 yonga setine sahip olma özelliğini taşıyan akıllı telefon 15 Ocak tarihinde ön siparişe sunulacaktı. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz 22 Ocak tarihinde ön siparişe açılacak ve satışlar ise 29 Ocak tarihinde başlayacak.

Kırmızı siyah deseniyle oldukça şık bir görüntüsü olan Lenovo Z5 Pro GT, 6.4 inç çentiksiz ekran, 6/8/12 GB RAM, 16 + 24 MP çift arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geliyor. Cihazın 6 GB RAM / 128 GB versiyonu 390 dolar, 8 GB RAM / 256 GB versiyonu 500 dolar ve 12 GB RAM / 512 GB versiyonu ise 650 dolardan satışa sunulacak.

http://playfuldroid.com/lenovo-z5-pro-gt-release-postponed-to-january-29/