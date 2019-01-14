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Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo'nun Aralık ayı ortasında tanıttığı ilk Snapdragon 855 destekli akıllı telefon modeli Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi.
4 ay
3,9b
1
5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birbiri ardına tanıttığı yeni akıllı telefon modelleriyle adından sıkça söz ettiren Lenovo, geçtiğimiz Aralık ayı ortalarında tanıttığı yeni modeli Z5 Pro GT'nin satışa sunulma tarihini ertelediğini açıkladı.

29 Ocakta satışa sunuluyor

İlk Snapdragon 855 yonga setine sahip olma özelliğini taşıyan akıllı telefon 15 Ocak tarihinde ön siparişe sunulacaktı. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz 22 Ocak tarihinde ön siparişe açılacak ve satışlar ise 29 Ocak tarihinde başlayacak.
Kırmızı siyah deseniyle oldukça şık bir görüntüsü olan Lenovo Z5 Pro GT, 6.4 inç çentiksiz ekran, 6/8/12 GB RAM, 16 + 24 MP çift arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geliyor. Cihazın 6 GB RAM / 128 GB versiyonu 390 dolar, 8 GB RAM / 256 GB versiyonu 500 dolar ve 12 GB RAM / 512 GB versiyonu ise 650 dolardan satışa sunulacak.

http://playfuldroid.com/lenovo-z5-pro-gt-release-postponed-to-january-29/ Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Patron Çıldırdı...
iPhone XR, XS serisindeki Bionic A12 işlemcisinden çoklu çekirdekte daha güçlü olan, Android dünyasının tartışmasız lideri Snapdragon 855 sadece 390 dolar, hem de daha işlemcinin lansmanı!
Lenovo ya kendi batacak, ya da milleti batıracak, bence bu cihaz ile kâr değil müşteri kazanmayı amaçlıyorlar. Super Amoled, kızak sistemi, iyi sayılacak kameralar, SD 855, 6 Ram, 128 hafıza, 390 dolar... Diyecek söz yok...
Patron Çıldırdı...iPhone XR, XS serisindeki Bionic A12 işlemcisinden çoklu çekirdekte daha güçlü olan, Android dünyasının tartışmasız lideri Snapdragon 855 ...
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erdem552 4 ay
6GB ram + 128Gb rom 390 dolara gerçekten müthiş... Çok hoşuma gitti.
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SPeaky 4 ay
İnşallah Türkiye'ye gelir cihaz
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Hellori Hazretleri 4 ay
globali çıkmaz, bildirimler gelmez boşa tatava yapmayın derim.
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TearsForFears 4 ay
Fiyat performans olarak gayet iyi. Tr ye gelmeyecektir.
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Patron Çıldırdı...
iPhone XR, XS serisindeki Bionic A12 işlemcisinden çoklu çekirdekte daha güçlü olan, Android dünyasının tartışmasız lideri Snapdragon 855 sadece 390 dolar, hem de daha işlemcinin lansmanı!
Lenovo ya kendi batacak, ya da milleti batıracak, bence bu cihaz ile kâr değil müşteri kazanmayı amaçlıyorlar. Super Amoled, kızak sistemi, iyi sayılacak kameralar, SD 855, 6 Ram, 128 hafıza, 390 dolar... Diyecek söz yok...
Yanıtla +7
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SPeaky 4 ay
İnşallah Türkiye'ye gelir cihaz
Yanıtla +4
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erdem552 4 ay
6GB ram + 128Gb rom 390 dolara gerçekten müthiş... Çok hoşuma gitti.
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