Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik

Tam Boyutta Gör

Apple Watch, Galaxy Watch gibi akıllı saatleri pahalı bulan müşteriler alternatif olarak Gearbest, Aliexpress gibi Çinli e-ticaret sitelerindeki uygun fiyatlı saatlere yöneliyor. Bu sitelerde çok sayıda düşük fiyatlı akıllı saat modeli bulunuyor . Çok sayıda modelin bulunması, kafalarda karışıklık yaratabiliyor. Akıllı saat almayı düşünenlerin kafasındaki soru işaretini gidermek için 100-150 TL'ye satılan 5 farklı akıllı saat modelini inceledik.

Gearbest’in akıllı saat kategorisine girdiğimizde bu bütçeye yüzlerce akıllı saatin bulunduğunu görüyoruz. Türkiye’de satış yapan Xiaomi, Huawei gibi markaların aksine tanımadığımız markaların daha fazla çeşit ürünü var. Bu markaların ürünleri birbirleri ile büyük benzerlik gösteriyor. Satın almayı düşünenlerin rahatlıkla kıyaslama yapabilmesi için birbirinden farklı özelliklere ve tasarıma sahip 5 model seçmeye çalıştık. Listemizde tasarımsal olarak minimalist saatler de var, kasvetli görünüme sahip modeller de var.

Ürünleri Gearbest Türkiye’den temin ettik. Bu günlerde akıllı saatler de dahil olmak üzere pek çok üründe yılbaşı indirimleri var. İndirimlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çekiliş ile hediye ediyoruz

Bu yazımızda incelediğimiz 5 saati çekilişle sizlere hediye edeceğiz. Çekiliş duyuruları ve çekilişe katılım için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz.

Ortak özellikler

İlk olarak listemizdeki saatlerin ortak özelliklerinden bahsedelim. Beş model de adımınızı sayıyor, kalori hesabı yapıyor, kalp ritmini ölçüyor ve telefonunuza bildirim geldiğinde ekranında gösteriyor. Tek şarjla uzun kullanım süresi sunuyor (en az 5 gün).

Bu saatlerin Android ve iOS için mobil uygulamaları bulunuyor. Uygulama üzerinden saatin ayarları yapılıyor. Örneğin tüm saatlerde 'kolu kaldırınca ekranın uyanması' özelliği var ancak bu özelliği mobil uygulamadan aktif etmek gerekiyor. Mobil uygulamadan adım sayısı, kalori, kalp ritmi bilgilerinizi detaylı olarak inceleyebilir ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

Derin uyku, hafif uyku bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Xiaomi Mi Band'de çok işlevsel bulduğum bir özellik bu cihazlarda yok. Uyuduğunuzu tespit edip titreşimli bildirimleri otomatik olarak kapatma özelliği bulunmuyor. Tatlı tatlı uyurken peş peşe gelen WhatsApp bildirimleri ile uykunuz yarım kalabilir. Otomatik olarak bildirimleri kapatamasak da belirli saatlerde bildirim almayı durdurabiliyoruz.

Listemizdeki ürünlerin neredeyse hepsinde oksijen doygunluğu ve tansiyon ölçümü özelliği var. Yetişkinlerde oksijen doygunluğunun yüzde 90’ın altına inmemesi tavsiye ediliyor. Mmhg yani halk arasındaki adıyla tansiyon ölçümünde büyük tansiyon için 120, küçük tansiyon için 80 değeri ideal değer olarak kabul edilir. Listemizdeki saatlerin sağlık sensörleri genellikle aynı sonuçları gösteriyor.

Q07

Q07 isimli bu akıllı saat yuvarlak çerçevesi ve kırmızı-siyah kordonuyla şık duruyor. Alüminyum kasaya sahip. Ekran kapalıyken güzel gözükse de ekran açıldığında karşlaştığımız küçük ekran, hayal kırıklığı yaratıyor. Saatin çerçevesine göre, ekran alanı bir hayli küçük. Tanıtım görsellerine göre daha büyük ekran bekliyordum.

Saatin ekranı değil ekranın altındaki bölüm dokunmatik özellikli. Tek dokunuş ile bir sonraki sayfaya geçiliyor, basılı tutarak sayfanın içerisine giriyor. Diğer saatlerde olduğu gibi bu modelde de kolu kaldırınca otomatik olarak saati gösterme özelliği var ancak verimsiz bir şekilde çalışmıyor. Çoğu kez saate bakmak için ekrana dokunmak zorunda kaldım.

Kalp ritmi ve tansiyon ölçümü yapabiliyor. Çağrı, SMS ve WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter uygulamalarının bildirimlerini gösteriyor. WhatsApp bildirimlerinde mesajı yazan kişiyi ve mesajın küçük bölümünü görebilmek mümkün. Türkçe karakter desteği yok. Türkçe karakterin olması gereken yerde boşluk gösteriyor. Titreşimsiz bir şekilde bildirim gösterme seçeneği bulunuyor.

Yoko Sports isimli mobil uygulama ile eşleştirilerek akıllı telefon ile etkileşimli bir şekilde kullanılabiliyor. Q07, normal kullanımda 10 günlük pil ömrü sunuyor.

NO.1 F6

NO.1 F6 Gearbest Linki

Uygun fiyata çok sayıda akıllı saati bulunanın No.1 markasının F6 modeli, tasarımsal olarak Casio’nun G-Shock serisi saatlerine benziyor. Bu tarz saatleri beğenenlerin beğenisini kazanacak. Sahip olduğu fonksiyonel özellikleriyle listemizin en iddialı modellerinden birisi. Düşmelere karşı mukavemetli yapıya sahip. Suya karşı IP68 seviyesinde koruma sunuyor.

Siyah beyaz bir ekranı var. Ekran diğer saatlere göre büyük ve okunaklı. Ekranın altındaki alan dokunmatik özellikli ancak dört adet buton ile menüde gezilebiliyor. Butonları kullanmak, dokunmatik seçim yapmaktan daha kolay kullanım sunuyor.

Telefondaki tüm uygulamaların bildirimini gösterebiliyor. WhatsApp bildirimlerinde mesaj atan kişinin adını ve metnin içeriğinin büyük bölümünü gösteriyor. Saatin bip sesi çıkarma özelliği de var. Tuşa bastığınızda veya bildirim geldiğinde bip sesleri çıkarıyor. Diğer saatlere göre bildirimleri en kullanışlı şekilde gösteren ve uyaran saatin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Çok fazla spor modu var ve bu spor seçeneğinize uygun şekilde kalori hesaplaması yapıyor. Diğer saatlere göre daha gerçekçi kalori hesaplaması yapıyor.

Fundo isimli uygulama ile uyumlu şekilde çalışıyor. Uygulama, kapsamlı özelliklere sahip. Ana ekranda bir önceki güne göre adım, kalori ve mesafe kıyaslamasını gösteren bilgilendirme alanları var.

Oturma ve su içme hatırlatıcısı var. Hangi saatler arasında bu uyarıyı vereceğini belirleyebiliyoruz. Saatin kronometre özelliği de bulunuyor. Çok uzun pil ömrüne sahip. 30 günü aşkın kullanım sunuyor.

No.1 F6, listemizdeki diğer saatlere göre daha fazla işlevsel özelliklere sahip. Mukavemetli yapısından dolayı fiziksel ölçüleri büyük. Diğer saatlere kıyasla kolda daha fazla ağırlık yapıyor. Uzun kollu kıyafet ve mont giyince kolu acıtabiliyor.

F1 Smart Bracelet

F1 Gearbest Linki

F1, görünümü itibariyle Xiaomi Mi Band 3’ü andırıyor. Bileklik formunda olduğu için koldaki varlığı pek hissedilmiyor. Uzun kollu kıyafet ve mont giyince rahatsızlık vermiyor. Ergonomik açıdan en rahat modelin bu olduğunu söyleyebilirim.

Bilekliğin boyutuna göre ekranı yeterli büyüklüğe sahip. Saat, adım, kalori gibi bilgileri rahatlıkla okuyabilmek mümkün. görünümü itibariyleandırıyor. Bileklik formunda olduğu için koldaki varlığı pek hissedilmiyor. Uzun kollu kıyafet ve mont giyince rahatsızlık vermiyor. Ergonomik açıdanmodelin bu olduğunu söyleyebilirim.Bilekliğin boyutuna göre ekranı yeterli büyüklüğe sahip. Saat, adım, kalori gibi bilgileri rahatlıkla okuyabilmek mümkün.



Üzerindeki sensörler sayesinde kalp ritmi, tansiyon ve oksijen doygunluğu ölçümü yapabiliyor. Yaptığınız tüm ölçümler Wearfit isimli mobil uygulamaya tarih ve saat ile birlikte kaydediliyor. Çağrı, SMS, WhatsApp, Facebook ve Twitter bildirimlerini görüntülemek mümkün. Uygulamanın ikonu ve mesajı atan kişinin ismi görüntüleniyor.

Suya karşı IP67 dayanıklılık sertifikasına sahip. Bilekliği çıkarmadan gönül rahatlığıyla elinizi yıkayabilirsiniz. Saatin şarj kablosu mandallıya yapıya sahip. Mandal, saatten daha fazla yer kaplıyor. Diğer saatler gibi manyetik şarj soketi kullanılsa daha pratik olabilirdi. Son olarak şarjından bahsedelim. Normal kullanımda 6 gün pil ömrü sunuyor.



A6 / m20 Tam Boyutta Gör A6 / m20 Gearbest Linki A6/m20 akıllı saat, Apple Watch gibi kare ve yuvarlatılmış köşeli gövdeye sahip. Tanıtım görsellerinin aksine alt bölümdeki gri buton belirgin değil. Bu nedenle saatin ekranı kapalıyken Apple Watch izlenimi veriyor. akıllı saat,gibi kare ve yuvarlatılmış köşeli gövdeye sahip. Tanıtım görsellerinin aksine alt bölümdeki gri buton belirgin değil. Bu nedenle saatin ekranı kapalıyken Apple Watch izlenimi veriyor.

Bu saatin kordonunu değiştirilebiliyor. 20 mm genişliğindeki normal kol saati kordonlarını A6/m20’ye takabilirsiniz. Farklı renkte kordonlar ile kıyafetinize göre özelleştirmeler yapabilirsiniz. Bu özelliği ile listemizdeki diğer saatlerin önüne geçmeyi başarıyor.

Listemizdeki saatlere göre en büyük ekranın bu modelde olduğunun altını çizmek gerek. Ana ekranda saat, pil durumu, tarih, adım sayısı ve uyku saatini görüntüleyebiliyoruz. Büyük ve renkli ekranına rağmen yalnızca 2 adet saat arayüzü bulunması bizleri üzdü. Bu saatin çok sayıda arayüze sahip olması gerekirdi. Uygulama bildirimlerinde mesaj atan kişinin ismini gösteriyor ancak yazı fontu ekran boyutuna göre çok küçük ve bildirimin küçük bir kısmını gösteriyor. En büyük ekranlı saatimiz bu olmasına rağmen, en küçük yazı fontu bu saatte. Bildirim ve diğer ayarlar için Wearfit isimli mobil uygulamayı kullanıyoruz.

Büyük ekranı olmasına rağmen ekranı dokunmatik özellikli değil. Ekranın alt bölümündeki sanal buton ile kontrol sağlanıyor. Tek dokunuş ile sonraki menüye geçiliyor, uzun basış ile menü içerisinde seçimler yapılabiliyor.



Mobil uygulamaya girmeden saatteki uyku menüsünden kaç saat derin uyku kaç saat hafif uyku uyuduğunuzu görebilmek mümkün. Fakat diğer saatlerin aksine bu saat, uyumayıp uzun süre hareketsiz durduğunuzda uyuduğunuzu düşünüyor. Örneğin bilgisayar karşısına oturup uzun süre çalıştığımda bu süreyi hafif uyku olarak kayıt ediyor.



Listemizdeki diğer saatler gibi kalp ritmi, tansiyon ve oksijen doygunluğu ölçümü yapabiliyor. IP 67 suya karşı dayanıklılık özelliğine sahip. Normal kullanımda 5 gün pil süresi sunuyor.

X9 Pro Tam Boyutta Gör Listemizdeki diğer saatler gibi kalp ritmi, tansiyon ve oksijen doygunluğu ölçümü yapabiliyor.suya karşı dayanıklılık özelliğine sahip. Normal kullanımdapil süresi sunuyor.

Bileklik ve akıllı saat karışımı bir tasarıma sahip. Renkli OLED ekranı var. Kordonu değiştirilebilir yapıda. Kıyafetinize göre kordonunu özelleştirebilirsiniz. Ekranın köşeler ve kasasında alüminyum materyal tercih edilmiş. Dayanıklı duruyor. Ergonomik yapısından dolayı kolda herhangi bir ağırlık ya da baskı yapmıyor. Kısa bir süre sonra koldaki varlığını unutuyorsunuz.

Ana ekranda saat, tarih, adım ve nabız bilgisini bir arada görebiliyoruz. İki farklı saat arayüzü olsa da bu arayüzler arasında pek farklılık yok. Çağrı, SMS, WhatsApp ve Facebook bildirimlerini gösterebiliyor. Bildirimlerde önce uygulama simgesini, sonra da mesajı atan kişiyi gösteriyor. Mesajın içeriğini göremiyoruz.

X9 Pro, iWear 2 isimli mobil uygulama ile uyumlu şekilde çalışıyor. Uygulamanın Android sürümünde çökme sorunları var. Google Play’deki Beta versiyonu, normal versiyondan daha az çöküyor. Çökmeler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Uyumadan önce bildirim ayarlarında değişiklik yapmak istediğimde veya koşuya çıktıktan sonra egzersiz raporuna bakacağım zaman yaşanan çökmeler huzur kaçırıyor. Play Store’daki yorumları okuduğumda bu sorunla karşılaşan çok sayıda kullanıcı olduğunu görüyorum.

Üzerindeki sensörlerle kalp ritmi ve tansiyon ölçümü yapabiliyor. X9 Pro’nun bataryası, yüksek parlaklık modunda yaklaşık olarak 8 gün kullanım sunuyor.

Bu yazımızda Çin'den uygun fiyata satın alabileceğiniz akıllı saat modelleri hakkında deneyimlerimi aktardım. Bu modeller hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.