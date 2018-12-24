Samsung, "Pulse" kod adlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Samsung'un akıllı saat modellerine bir yenisi daha ekleniyor. SamMobile tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, SM-R500 model numarasıyla "Pulse" kod adı verilen yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor.

CES 2019'da tanıtılabilir

SamMobile'ın haberine göre söz konusu akıllı saatin, Samsung Gear Sport'un devamı olarak değil de, şirketin yeni markalaşma stratejisi doğrultusunda Galaxy Sport olarak isimlendirileceği belirtiliyor. Ancak ilginç olan nokta Gear Sport'un SM-R600 model numarasına sahip olması ve Samsung'un model numarası olarak yeni akıllı saatte geriye doğru giderek SM-R500'ü tercih etmiş olması.

Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak, yayınlanan raporda Galaxy Sport'un 4GB dahili depolama özelliğine sahip olacağı, Tizen işletim sistemi üzerinde çalışacağı ve Bixby desteği sunacağı ifade ediliyor. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceğini söylemek için erken olsa da, CES 2019'da tanıtılması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2018/12/23/exclusive-samsung-new-smartwatch-galaxy-sport/