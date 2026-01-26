Fatih Altaylı: Formula 1 yarışları Türkiye’ye geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Fatih Altaylı, YouTube’da kendi kanalında yaptığı açıklamada Formula 1’in Türkiye özelindeki gelişmelerine değindi. Altaylı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) büyük gayretleri olduğunu ve şu anda her şeyin pozitif ilerlediğini aktardı. Altaylı’ya göre F1 yarışları, bazı şartların uygun olması halinde 2027 itibarıyla uzun süreli olarak Türkiye’ye geri dönebilir.

2027’de uzun vadeli olarak takvime girilebilir

Altaylı, yüzde 99,9 oranda F1’in Türkiye’ye geleceğinin altını çizerken “Eğer Türkiye Cumhuriyeti ister ise Formula 1 Türkiye'ye gelecek. O konu tamamlandı. Federasyonun inanılmaz bir çabası oldu. Biz de kendi gücümüzün yettiğince onlara bu konuda destek vermeye çalıştık.” ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Altaylı’nın FIA’da çeşitli görevleri bulunuyor.

2027 yılında Türkiye'de bir Formula 1 yarışı yapılabileceğini aktaran Altaylı, “Hatta onu takip eden 5 belki +5 yıl daha Türkiye'de Formula 1 yarışı olabilir” dedi.

2026 için de fırsat mevcut

Bununla birlikte 2026 yarış takviminde Türkiye olmasa da Madrid’de yapımı süren pist tamamlanmazsa Türkiye’nin bir fırsat pisti olarak takvime girebileceği belirtiliyor. Eğer Madrid pisti yetişmezse İstanbul Park ile İtalya’daki San Marino pisti en ideal seçenekler arasında yer alıyor. Takvime bakıldığında Madrid GP’nin 1 hafta öncesinde (6 Eylül) İtalya GP (Monza) bulunuyor. Lojistik açıdan San Marino uygun görünse de bir sezonda tek ülkede 3 yarışın yapılması pek istenen bir durum değil.

TOSFED haricinde F1’in Türkiye’ye dönüşü için hükümet tarafında da bir arzu bulunuyor. Altaylı’nın da bahsettiği üzere Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın önemli girişimleri olmuştu. İki bakan da F1 yönetimiyle görüşmüştü.

TOSFED başkanı Eren Üçlertoprağı ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada F1’e sunulacak teklifte devlet güvencesi verileceğini vurgulamış ve “Şu anda hükümetimizden önemli bir destek ve teşvik alıyoruz. Yarışla ilgili tüm ödemeler ve prosedürler devlet güvencesi altında tamamlanacak.” demişti. Hatta dış basında Türkiye GP için 60 milyon avroluk bir anlaşmanın teklif edildiği ortaya çıkmıştı. Bu anlaşmanın da 5 yılı kapsadığı bildirilmişti.

