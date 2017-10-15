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Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak

Çin, 1.3 milyardan fazla vatandaştan herhangi birinin yüzünü 3 saniye içinde tanıyabilecek dev bir yüz tanıma sistemi kuruyor. Üstelik sistem yüzde 90 doğruluk oranı ile çalışacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Giderek gelişen yüz tanıma teknolojisinin kullanım alanının da her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu teknolojinin belki de en yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin başında ise Çin geliyor. ATM'lerde, okullarda, restoranlarda yüz tanıma sistemlerinin kullanıldığı ülkede son olarak bu yılın başlarında alınan bir karar ile gereksiz tuvalet kağıdı kullanımının önüne geçmek amacıyla başkent Pekin'deki umumi tuvaletlere de yüz tanıma sistemi yerleştirilmişti. Yetkililer şimdi ise mevcut yüz tanıma sistemlerinin çok daha ötesinde devasa bir veri tabanına sahip olan yeni bir sistem kuruyor.

Herhangi Bir Vatandaşın Yüzünü 3 Saniyede Tanıyabilecek 

South China Morning Post'un haberine göre vatandaşların yüzünü yüzde 90 doğruluk oranıyla tanıyabilen ulusal bir yüz tanıma sisteminin kurulması için ülkedeki Kamu Güvenliği Bakanlığı 2015 yılında çalışmalara başlamış. Şanghay merkezli güvenlik şirketi Isvision ile birlikte geliştirilen yüz tanıma sisteminin güvenlik kameralarına bağlanabilmesi, kolluk kuvvetleriyle entegere bir şekilde kullanılması, veri depolama ve veri analizi için bulut merkezlerinden yararlanması bekleniyor. Sistemin tamamen kurulmasıyla birlikte sistem, nüfusu 1.3 milyardan fazla olan Çin'deki herhangi bir vatandaşın yüzünü 3 saniye içinde tanıyabilecek.


Tabi nüfusun oldukça kalabalık olması sistemin tamamen kurulmasını geciktirmiş durumda. Bununla birlikte kalabalık nüfusun bir diğer etkisi verilerin depolanması kısmında yaşanacak. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki her bir vatandaşın bir adet fotoğrafı ve temel kimlik bilgilerinden oluşan veri tabanının boyutu 13 terabayt olarak tespit edilmiş. Ulusal yüz tanıma sisteminde ise vatandaşların fotoğraflarının ve ayrıntılı kişisel bilgilerinin yer alacağı veri tabanının toplam boyutunun 90 terabayta ulaşacağı belirtiliyor. Bu verilerin depolanmasında bulut sunucularına çok iş düşecek gibi görünüyor.


Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak
 
Ülkedeki bazı KFC restoranlarında da yüz tanıma sistemi kullanılıyor 
Kamu Güvenliği Bakanlığı'nda çalışan araştırmacılardan Fan Ying; projenin, hükümetin hız ve doğruluk talepleri nedeniyle 'benzeri görülmemiş zorluklara' sahip olduğunu söylese de uzmanlar asıl zorluğun sistem kurulduktan sonra ortaya çıkacağını düşünüyor. Sistemin her bir Çin vatandaşının yüzünü tanıyacak şekilde kullanıma sunulmasının ardından gerek sistemin gerekse depolanan verilerin sıkı bir şekilde korunması gerekecek aksi takdirde Çin'i hedef alan bir siber saldırı hem vatandaşların hassas bilgilerine ulaşabilir hem de ülkedeki güvenlik kameralarını kontrol edebilir.


Gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle uzmanların bir kısmı bu sistemin kurulmasına karşı olsa da hükümet; yapay zeka destekli yüz tanıma sisteminin Çin'in yolsuzlukla mücadele programına ve kaçakları takip etme çalışmalarına destek sağlayacağını iddia ediyor. Sistemin kurulumunun hızlandırılması için geçtiğimiz ay ülkede, bazı noktalara 20 milyondan fazla güvenlik kamerası yerleştirildi. Sistemin tamamen ne zaman hazır olacağı ve çalışmaya başlayacağı ise henüz bilinmiyor. 


http://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-recognition-database-identify-any Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Özgür dünyaya hoş geldiniz
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shadowtr 1 yıl
Çin'de çalışan sistem her yerde çalışır.
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interwap 1 yıl
Japon firmasının geliştirdiği yazılım 50x50 belki de daha düşük pikselden yüz tanımayı gerçekleştiriyordu.
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emre1393 1 yıl
çin hükümeti person of interest izlemiş anlaşılan, biz bunu yaparız demişler.
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aozgec 1 yıl
90 terabyte ne yaw? 15 tabe 6tb'lik hdd 30 - 40 bin lira. 13 tb yüz tanıma bigilerinide wd nin 14 tb yeni hdd si tek başına alır. bence bu verilerin depolanmasıda bulata çok iş düşmez... güvenliğe iş düşer.
bu arada başka bir kaynakta oran %88 olarak belirtilmiş.
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alemburda34 1 yıl
O sistemdeki bilgileri ele gecirmek icin her ulke elinden geleni yapar ve bence bir sekildede ele gecirilir. Boyle bir veritabani her ulkenin agzini sulandirir.
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lord.gaga 1 yıl
Bütün Çinlilerin birbirine benzemesi ve Çin genelinde kullanılacak bir yüz tanıma sistemi. Hmm
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alirezzak 1 yıl
Ayni adamdan birkac milyar olunca ihtiyac duydular heralde
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KalemKolik 1 yıl
%90 oran çok düşük. 3sn ise yavaş.
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