Çin hükümet kurumlarında Apple kullanımına yasak geldi





Bazı politik problemler nedeniyle ABD firmalarına ve ürünlerine karşı sert tedbirler almaya başlayan Çin son darbeyi de Apple'a vurdu.





Çin hükümeti, kurumlara gönderdiği talimatta güvenlik gerekçesiyle Apple donanım ürünlerinin kullanılmasını yasakladı. Hükümete bağlı Çin Ulusal Geliştirme ve Reform Komisyonu, iPad ve MacBook cihazlarının da bulunduğu 10 maddelik bir Apple listesi yayımladı.





İşin ilginç tarafı bu cihazlar henüz Haziran ayında kurum ihalelerine girmek için hükümet tarafından onaylı cihazlar listesine alınmıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra yeniden yasaklandı. Yasak merkez ve taşradaki tüm kurumları kapsıyor.





Snowden'in ABD teknoloji devleri ile ilgili itirafları ve ABD'nin siber ajanlıktan 10 Çin askerini gözaltına alması Çin'in kararlarında etkili oldu. Bu yıl içerisinde kamu kurumlarında önce Windows 8 sonra da Symantec yazılımının kullanılması yasaklanmıştı.

http://www.reuters.com/article/2014/08/06/us-china-apple-idUSKBN0G60JQ20140806