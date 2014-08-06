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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin hükümet kurumlarında Apple kullanımına yasak geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin hükümet kurumlarında Apple kullanımına yasak geldi

Bazı politik problemler nedeniyle ABD firmalarına ve ürünlerine karşı sert tedbirler almaya başlayan Çin son darbeyi de Apple'a vurdu.

Çin hükümeti, kurumlara gönderdiği talimatta güvenlik gerekçesiyle Apple donanım ürünlerinin kullanılmasını yasakladı. Hükümete bağlı Çin Ulusal Geliştirme ve Reform Komisyonu, iPad ve MacBook cihazlarının da bulunduğu 10 maddelik bir Apple listesi yayımladı.

İşin ilginç tarafı bu cihazlar henüz Haziran ayında kurum ihalelerine girmek için hükümet tarafından onaylı cihazlar listesine alınmıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra yeniden yasaklandı. Yasak merkez ve taşradaki tüm kurumları kapsıyor. 

Snowden'in ABD teknoloji devleri ile ilgili itirafları ve ABD'nin siber ajanlıktan 10 Çin askerini gözaltına alması Çin'in kararlarında etkili oldu. Bu yıl içerisinde kamu kurumlarında önce Windows 8 sonra da Symantec yazılımının kullanılması yasaklanmıştı.  

http://www.reuters.com/article/2014/08/06/us-china-apple-idUSKBN0G60JQ20140806 Yorum Yaz
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VlknFX 5 yıl en beğenilen
işte ironik bir durum :) yıllarca abd başta olmak üzere çine bir sürü ambargo uyguladılar en son bitti ve insanlar okadar çok çalışkanlar ki dünyanın en iyi devletlerinden en başarılı ülkelerinden olmayı başardılar ve dünya devi markaları bir kalemde siliyorlar tebrikler :)
işte ironik bir durum :) yıllarca abd başta olmak üzere çine bir sürü ambargo uyguladılar en son bitti ve insanlar okadar çok çalışkanlar ki dünyanın en iyi dev...
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Guest-9D2914531 5 yıl
Boykot böyle olur, marketten alınan coca colayı yere dökerek olmaz.
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Umutcan 5 yıl berkaytunali
berkaytunali

Yeni mi akıllarına geldi casusluk tehlikesi bizim ülkemizden bu durumdan bihaber belli ki, sonuçta kalkıp ben engelliycek değilim bu tür casusulukları 'dünya liderimiz!' halleder.

Ülkemiz zaten abd'nin yörüngesinde bir alt ülke, atacağımız her adımdan onları kendimiz haberdar ediyoruz. Bu durumda zaten casusluk pek de önemsenmiyor,
Telefon dediğin nedir ki, devletten askeriyeye bütün sistemlerimiz abd yazılımlarıyla çalışıyor hemen hemen. Bağımsız bir ülke olduğumuz zaman belki biz de çin gibi yaparız.
berkaytunaliYeni mi akıllarına geldi casusluk tehlikesi bizim ülkemizden bu durumdan bihaber belli ki, sonuçta kalkıp ben engelliycek de...
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emryrgc 5 yıl
Bizim ülkemizde aynı yasak gelse yasakçı sansürcü vs zihniyet diye yorumlar sıralanır gider. İşinize geldiği gibi bir öyle bir böyle yorumların alemi yok.
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ForestSorcerer 5 yıl
İyi Yapmış.Takdir ettim doğrusu.
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Oroborus 5 yıl
Amerika ve AB kendi çapında yaptırım uygularsa, Rusya ve Çin'de armut toplamaz herhalde.
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gcb1903 5 yıl
Çin'de yasaklanınca - helal olsun, dik duruş -
Türkiye'de yasaklanınca - faşist ve baskıcı devlet -
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş.
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NoWLoadinG 5 yıl
Çin'de yaşıyor olsam Xiaomi varken neden Apple aliyim ki zaten...
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PsychicPower 5 yıl gcb1903
Hükümette kullanımın yasaklanmasıyla millete yasaklamak aynı şey zaten
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atof 5 yıl
çinliler bi kızarsa abdye saldırırsa abd de mühimmat biter çinde insan bitmez =) e adam doğal olarak istediğini yapıyor.
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Lightr 5 yıl
Konicivalar yapıyor ya
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sakallıyan 5 yıl
Köle işçi pazarı bir ülke için cesur bir adım, umarım işler kontrolden çıkıp milyonlarca Çinli işçi daha kötü yaşama standartlarına sahip pirinç tarlalarına geri dönmezler.
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Nightmare70 5 yıl
Çin geleceğin ABD'si ve Dünya'ya ABD'den daha çok çektireceği kesin..
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Katibim 5 yıl
Yasaklıyor ve hala üretimini yapıyor lahana turşusu hesabı
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BekirTemel 5 yıl
Bu gidişle çin markaları dışında tercih hakkı tanımayacaklar herhalde evvela adamlar oppo,xiomi gibi sağlam markalar çıkarıp bunada tedbir almışlar,ancak bu markalarda avrupa ya girmekte zorlanabilir hükümetlerinşn yasaklarının karşılığı olarak.
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ozangulsoy6 5 yıl
Bence siyasi değil siber cassuluk yüzünden olabilir.
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umut_baris 5 yıl BekirTemel
BekirTemel

Bu gidişle çin markaları dışında tercih hakkı tanımayacaklar herhalde evvela adamlar oppo,xiomi gibi sağlam markalar çıkarıp bunada tedbir almışlar,ancak bu markalarda avrupa ya girmekte zorlanabilir hükümetlerinşn yasaklarının karşılığı olarak.

Abi nüfusları yeter zaten adamların. Avrupaya vermese ne olur ki?
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Guest-9D2914531 5 yıl
Boykot böyle olur, marketten alınan coca colayı yere dökerek olmaz.
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