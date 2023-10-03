Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, Çin’e yönelik yeni ihracat kısıtlamaları hazırlıyor

    ABD’nin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamaları bir yıldır yürürlükte bulunuyor. Son gelen bilgilere göre ise ABD, mevcut kısıtlamalarda güncellemeye gideceği konusunda Çin’i uyardı.
    ABD, Çin’e yönelik yeni ihracat kısıtlamaları hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    ABD, geçtiğimiz yıl 7 Ekim tarihinde Çin’e yönelik ihracat kısıtlamaları getirdi. Bu kısıtlamalar, Çin’in yarı iletken, yapay zeka ve kuantum bilişimi gibi alanlarını frenleme görevi görmesi için getirilmişti. Reuters’in özel haberine göre ise ABD’li bir yetkili, Biden yönetiminin mevcut kısıtlamalarda güncellemeye gidileceği konusunda Çin’i uyardığını belirtti.

    Yeni yaptırımlar yolda

    Resmi olarak ihracat kısıtlamalarında yapılacak güncellemenin neleri kapsayacağı veya amacının neler olduğu bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre güncelleme, daha fazla çip yapım aracına erişimi sınırlamayı ve yapay zeka (AI) çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarındaki bazı boşlukları kapatmayı amaçlıyor.

    Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan kısıtlamalar, Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini keserek ve ABD'den en sofistike çip üretim araçlarını ithal etme kabiliyetini sınırlayarak ABD teknolojisinin Çin ordusunu güçlendirmek için kullanılmasını engellemeyi amaçlıyordu. Dünyanın en büyük çip üretim ekipmanlarını birlikte kontrol eden ABD, Hollanda ve Japonya bu yılın başlarında anlaşarak ihracat kısıtlamalarında birlikte hareket etmeye başlamıştı. Yapılacak güncellemenin bu ilişkiye odaklanması ve boşlukları kapatması, hatta doğrudan ASML’ye değinilmesi mümkün.

    Öte yandan ABD’nin Çin’i önceden bilgilendirmesi de atılmış önemli bir adım. Geçtiğimiz aylarda ABD’li üst düzey yetkililer de Çin’li yetkililer ile bir dizi görüşmelerde bulunmuştu. Bu sinyaller, ABD’nin bir politika değişikliğine gidebileceği anlamına gelebilir. Bununla birlikte hazırlanan ihracat kısıtlaması güncellemesinin henüz tamamlanmadığı da belirtiliyor. Diğer taraftan Kasım ayında San Francisco'da yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılması isteniyor. Muhtemelen ilgili değişiklikler bu tarihten sonraya kalacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilahiyat okunur mu 444 lpg katkısı yorum eşarbını yan bağlamak ne demek gta 5 banka soygunu egea hangi segment

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
    HP 255 G9 6Q8N1ES03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız