ABD, Çin’e yönelik yeni ihracat kısıtlamaları hazırlıyor

Yeni yaptırımlar yolda
Resmi olarak ihracat kısıtlamalarında yapılacak güncellemenin neleri kapsayacağı veya amacının neler olduğu bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre güncelleme, daha fazla çip yapım aracına erişimi sınırlamayı ve yapay zeka (AI) çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarındaki bazı boşlukları kapatmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan kısıtlamalar, Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini keserek ve ABD'den en sofistike çip üretim araçlarını ithal etme kabiliyetini sınırlayarak ABD teknolojisinin Çin ordusunu güçlendirmek için kullanılmasını engellemeyi amaçlıyordu. Dünyanın en büyük çip üretim ekipmanlarını birlikte kontrol eden ABD, Hollanda ve Japonya bu yılın başlarında anlaşarak ihracat kısıtlamalarında birlikte hareket etmeye başlamıştı. Yapılacak güncellemenin bu ilişkiye odaklanması ve boşlukları kapatması, hatta doğrudan ASML’ye değinilmesi mümkün.
Öte yandan ABD’nin Çin’i önceden bilgilendirmesi de atılmış önemli bir adım. Geçtiğimiz aylarda ABD’li üst düzey yetkililer de Çin’li yetkililer ile bir dizi görüşmelerde bulunmuştu. Bu sinyaller, ABD’nin bir politika değişikliğine gidebileceği anlamına gelebilir. Bununla birlikte hazırlanan ihracat kısıtlaması güncellemesinin henüz tamamlanmadığı da belirtiliyor. Diğer taraftan Kasım ayında San Francisco'da yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılması isteniyor. Muhtemelen ilgili değişiklikler bu tarihten sonraya kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.