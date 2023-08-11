ABD’den Çin’e bir yüksek teknoloji yasağı daha: Çin misilleme yapabilir

ABD’den Çin’e bir darbe daha
Alınan yeni karar BD Hazinesi'ne Çin'in geliştirdiği üç alanda ABD yatırımlarını sınırlama ya da yasaklama yetkisi veriyor: yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilişim. Reuters, önlemin özel sermaye, risk sermayesi, ortak girişimler ve sıfırdan yatırımları hedeflediğini belirtiyor.
Biden yaptığı açıklamada Çin gibi ülkelerin "askeri, istihbarat, gözetleme ya da siber yetenekler için kritik önem taşıyan hassas teknoloji ve ürünlerde" ilerleme tehdidiyle başa çıkmak için ulusal acil durum ilan ettiğini söyledi. Alınan önlemlerin ilk 45 günlük yorum süresi de dahil olmak üzere birkaç tur kamuoyu görüşünün ardından önümüzdeki yıl uygulamaya konulması bekleniyor. Bu süre zarfında varsa yasadaki eksiklikler giderilebilir.
Yeni yasak ilk değil ve Çin, misilleme yapabilir
Temmuz ayında Çin, yarı iletken, telekomünikasyon ve elektrikli araç endüstrilerinin hayati parçaları olan iki metalin, galyum ve germanyumun ihracatına yeni kontroller getirdiğini zaten duyurmuştu.
ABD uzun bir süredir Çin'i yarı iletkenlerle ilgili yaptırımlarla vuruyor. Geçen yıl Ağustos ayında Çin'e çip üretim araçlarının ihracatını kısıtlayan yeni kurallar getirilmişti. Ekim ayında ise daha fazla ABD yaptırımı uygulamaya konuldu. Bunlar, Çin'in çip yapım araçları ya da ekipmanları oluşturmak için kullanabileceği Amerikan yapımı elektronik ya da diğer ürünlerin sevkiyatını kısıtlıyordu. Ayrıca diğer ülkelerdeki Çinli olmayan şirketlerin, ABD tarafından lisans verilmedikçe Çinli müşterilere hizmet vermek için Amerikan ekipmanlarını kullanmalarını da engelleniyordu. Bu yılın başlarında Hollanda ve Japonya, çip yapım aleti ihracatının kısıtlanmasında ABD'ye katılmayı kabul etmişti.Kaynakça https://www.techspot.com/news/99740-us-bans-american-investment-china-semiconductor-ai-quantum.html https://www.reuters.com/world/white-house-detail-plans-restricting-some-us-investments-china-source-2023-08-09/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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