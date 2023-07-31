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    Teknolojik soğuk savaş: ABD, Çin teknolojisinin ilerleyişine dur diyor

    ABD Başkanı Biden, önümüzdeki ay Çin'deki ABD teknoloji yatırımlarını sınırlamaya hazırlanıyor. Yeni önlem paketi yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilişime odaklanıyor.
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    ABD, Çin'deki teknoloji yatırımlarını sınırlamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti Çin'in teknolojik ilerlemelerini yavaşlatma konusundaki misyonunu tamamlamış değil. Gelen son haberlere göre Başkan Joe Biden, ağustos ortasına kadar Çin'deki kritik yatırımları kısıtlayacak yeni bir kararname imzalamayı planlıyor. Bu hamle ile teknoloji savaşında yeni bir safhaya geçiliyor olacak.

    Teknolojik soğuk savaş

    Bloomberg, konuya yakın kişilere dayandırdığı raporunda yeni kararnamenin öncelikle ABD'nin daha önce Çin'in gelişimini kısıtlamaya çalıştığı alanları hedef alacağını bildiriyor: yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilişim. Bununla birlikte kararın mevcut yatırımları etkilemeyeceği ve sadece belirli işlemleri yasaklayacağı belirtiliyor. Bunlar dışındaki yeni yatırımların ise ABD hükümetine açıklanması gerekecek.

    Kaynaklar, kararın daha önce birkaç kez ertelendiğini ve bunun tekrarlanmayacağının garantisi olmadığını söylüyor. Sınırlamalar önümüzdeki yıla kadar yürürlüğe girmeyecek ve paydaşların nihai versiyon hakkında görüş bildirebilmeleri için bir yorum dönemi ile birlikte bir kural koyma sürecinden geçilecek.

    Çin karşılık verebilir

    ABD, Çin'deki teknoloji yatırımlarını sınırlamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin ülkeye giren teknoloji ve sermayeye yeni sınırlamalar getirmesi halinde misilleme yapacağını belirtmiş, ancak ne gibi adımlar atabileceğini detaylandırmamıştı.

    Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kısıtlamaların Çin'in ABD yatırımlarını çekme kabiliyetine önemli ölçüde zarar vermeyeceğini ve dar kapsamlı olduğunu söyledi. Yellen ayrıca kısıtlamaların Çin'in büyümesini yavaşlatmayı ya da herhangi bir özel eyleme misilleme yapmayı amaçlamadığını söyledi.

    Ancak ABD tarafından kısıtlamalar özelinde yapılan daha önceki açıklamalar bunun tersini söylüyordu. Bu sadece söylemde değil, fiiliyatta da böyle. Konuyla ilgili önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi ABD, gelişmiş çip üretim aletleri ihracatıyla ilgili de çok sayıda yaptırım uyguladı ve Hollanda ve Japonya'yı da aynı şeyi yapmaya teşvik etti.

    Çin geçmişte ABD'nin kısıtlamalarına misilleme yapmıştı. Ülke, Mayıs ayında Micron çiplerini, devlete ait bankalar, ulaşım ve telekomları içeren Çin'in kritik altyapı tedarik zinciri için büyük güvenlik riskleri oluşturdukları iddiasıyla yasakladı. Benzer şekilde Çin, ABD'nin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarını daha da sıkılaştırma yönündeki planlarına, yarı iletken, telekomünikasyon ve elektrikli araç endüstrilerinde kritik öneme sahip metallerin, galyum ve germanyumun ihracatına yönelik yeni kontroller ilan etmişti.

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