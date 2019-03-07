Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Sitenin bilimsel dokümanlar ve prototiplerden elde ettiği bilgiler neticesinde hazırladığı rapor, geliştirilmekte olan projenin deniz bilimcileri su üzerinde bırakacağını ve denizin altında gerçekleştirilecek araştırmaların robot denizaltılar tarafından yürütüleceğini ima ediyor. Uzmanlar, tercih edilen bu yaklaşım sayesinde; insanların fizyolojik kısıtlamalarına takılmadan, okyanusun derinlikleri hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olunabileceği konusunda uzlaşıyorlar.
New Scientist’e göre robot araçlar, keşif görevlerini icra ettikten sonra şarj olmak maksadıyla üsse geri dönebilecekler. Su altı merkezinin kendisi de üssün civarından geçen mikroorganizmalardan örnekler toplayıp, bilimsel araştırmalar yapabilecek.
Çok derinlere inşa edilecek
Üssün güneş ışığının ulaşamayacağı kadar derine inşa edilmesi planlandığından, güneş enerjisi ile çalıştırılması mümkün gözükmüyor. Bu sebeple, üsse enerji bir kablo yardımıyla sağlanacak. Okyanusun altında sabit bir noktaya konumlandırılacak üssün bu şekilde inşa edilmesinin bir avantajı olduğu ifade edilmiş. Sabit bir noktada bulunan üs sayesinde; okyanusun karşı karşıya kaldığı değişimler ile sualtı eko sistemleri ve jeolojiyle ilgili daha somut veriler elde edilebilecek. Yapılan araştırma, sualtından petrol ve mineral çıkarılması planlarının da masada olduğunu belirtiyor.
Çin’in üssü nereye inşa edeceği konusu ise halen belirsizliği koruyor. Ancak New Scientist, Manila Çukuru ve Okinawa Oluğunun en güçlü adaylar olduğunu ifade etmiş.
Çinli bilim insanları dışında da heyecan yaratan gelişme için Southampton Üniversitesinden Jon Copley, “Okyanuslar, gezegenimizin çoğunu kaplıyor ve orada olanlar da bizleri etkiliyor” sözleriyle projenin önemini vurgulamış.
https://futurism.com/the-byte/chinas-mysterious-underwater-base Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önemli olan şahsiyetli bir şekilde çalışmak devletlerle her gelen den tokat yiyoruz biz.
Doğu türkistanlıları çine teslim ediyoruz infaz etsin diye.
Afganları, Amerikaya
Daha dün Abdülhafiz diye bir mısırlıyı Sisi ye teslim ettiler Atatürk havalimanın dan ve işkenceye maruz bırakmışlar ve şuurunu kaybetmiş.Şuan da mahkemeye çıkartamıyorlar çünkü akli dengesini bozmuşlar ve kör etmişler.Halbuki bu adam ki seçim meydanların da rabia yaptığın meselenin kendisi... Niye teslim ediyorsun?Allah akıl fikir versin.
Çeçenleri de Rusya ya ettiğimiz gibi.Şahsiyet lazım, irade lazım kim ile çalışacaksak çalışalım.He o şuan da yok tabi.
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