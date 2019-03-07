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Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Çin, deniz altında bir üs inşa etmeye hazırlanıyor. Yapay zekâ tarafından işletilecek üste insanlar bulunmayacak. Bilimsel araştırmalar ise robot denizaltılar ve üssün kendisi aracılığıyla yapılacak.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı
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Geçtiğimiz yıl, Çin’in yapay zekâ ve denizaltı robotları tarafından işletilecek bir sualtı üssü inşa edeceği haberleri ortaya atılmıştı. New Scientist sitesi ise söz konusu üsle ilgili yeni bilgiler elde etmiş gibi gözüküyor.

Sitenin bilimsel dokümanlar ve prototiplerden elde ettiği bilgiler neticesinde hazırladığı rapor, geliştirilmekte olan projenin deniz bilimcileri su üzerinde bırakacağını ve denizin altında gerçekleştirilecek araştırmaların robot denizaltılar tarafından yürütüleceğini ima ediyor. Uzmanlar, tercih edilen bu yaklaşım sayesinde; insanların fizyolojik kısıtlamalarına takılmadan, okyanusun derinlikleri hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olunabileceği konusunda uzlaşıyorlar.

New Scientist’e göre robot araçlar,  keşif görevlerini icra ettikten sonra şarj olmak maksadıyla üsse geri dönebilecekler. Su altı merkezinin kendisi de üssün civarından geçen mikroorganizmalardan örnekler toplayıp, bilimsel araştırmalar yapabilecek.

Çok derinlere inşa edilecek 

Üssün güneş ışığının ulaşamayacağı kadar derine inşa edilmesi planlandığından, güneş enerjisi ile çalıştırılması mümkün gözükmüyor. Bu sebeple, üsse enerji bir kablo yardımıyla sağlanacak. Okyanusun altında sabit bir noktaya konumlandırılacak üssün bu şekilde inşa edilmesinin bir avantajı olduğu ifade edilmiş. Sabit bir noktada bulunan üs sayesinde; okyanusun karşı karşıya kaldığı değişimler ile sualtı eko sistemleri ve jeolojiyle ilgili daha somut veriler elde edilebilecek. Yapılan araştırma, sualtından petrol ve mineral çıkarılması planlarının da masada olduğunu belirtiyor.

Çin’in üssü nereye inşa edeceği konusu ise halen belirsizliği koruyor. Ancak New Scientist, Manila Çukuru ve Okinawa Oluğunun en güçlü adaylar olduğunu ifade etmiş.

Çinli bilim insanları dışında da heyecan yaratan gelişme için Southampton Üniversitesinden Jon Copley, “Okyanuslar, gezegenimizin çoğunu kaplıyor ve orada olanlar da bizleri etkiliyor” sözleriyle projenin önemini vurgulamış.  


https://futurism.com/the-byte/chinas-mysterious-underwater-base Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 ay en beğenilen
İnsan ister istemez kıskanıyor :)
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Seyrim 2 ay
Türkiye ABD kuyruğuna yapışarak yanlış ata oynuyor.. Yüzünü geldiğimiz yere Asya'ya çevirmesi lazım..
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The Balance 2 ay Seyrim
Neden Çin gibi iğrenç bir ülkeye yönelelim ki. Adamların Uygur Türklerine yaptıklarını bir kenara bırakıp antlaşmalar mı yapacağız.
1 Yanıt Yanıtla +6
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shadow006 3 hf.
Adamlar Amerikan sermayesi sayesinde dünyaya deli gibi mal üretiyor. Bütçe fazlası parayı güzelce askeriye ve bilimsel çalışmalara harcıyor. Bakalım ABD daha ne kadar semertecek Kızıl Çini.
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Bloodin 2 ay
Aranızda Gülten Dayıoğlu'nun muhteşem bilim kurgu romanı Dünya Çocukların Olsa'yı okuyan varsa orada Çiruponya'nın (Çin, Rusya, Japonya) kurduğu tamamen otonom deniz altı üssünü hatırlayacaktır. Daha fazlası ağır spoiler'a girer, her ne kadar çocuk romanı olsa da bir yetişkin hiç sıkılmadan okuyabilir, hayatımı değiştiren kitaplardan biridir, herkese öneririm
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DH Misafiri 2 ay
Çinlilere helal olsun adamlar hiç bir şeyden geri kalmıyorlar.Her şeyi yapmaya çalışıyorlar çok çalışkanlar bizdekilerde Mecliste ceplerini doldurmak için zaman öldürsün...
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TheStarBox 2 ay
Adamlar Bioshock mekanını inşa ediyor :D
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puandorg 2 ay
Sonraki aşama Bioshock İnfinity'deki Columbia'yı inşa etmek. Onu da kim yapar acaba.

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StreamRolleR 2 ay
bknz Meg 2018 movie
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MrKattchup 2 ay
Projenin yaratıcısı Bioshock hayranı değilse bir şey bilmiyorum, bu projeden sonra uçan şehir de yapar bu.
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Askaparta 2 ay
Çinli robot boğulmasın.
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maniague 2 ay
Yapsınlar Big Daddy olarak işe başlamaya hazırım. :)
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Seyrim 2 ay
Türkiye ABD kuyruğuna yapışarak yanlış ata oynuyor.. Yüzünü geldiğimiz yere Asya'ya çevirmesi lazım..
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Güney Mestan 2 ay
Kesinlikle asyaya yönelmeli, özelliklede Çin'e.
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Steelo 2 ay Seyrim
Çine yönelmeli ama şunu da unutmayalım çin ABD'yi mum ile aratır.Çok zalimdir.Çok daha ilkeldir zaten doğu türkistan bir örnek buna.
Önemli olan şahsiyetli bir şekilde çalışmak devletlerle her gelen den tokat yiyoruz biz.
Doğu türkistanlıları çine teslim ediyoruz infaz etsin diye.
Afganları, Amerikaya
Daha dün Abdülhafiz diye bir mısırlıyı Sisi ye teslim ettiler Atatürk havalimanın dan ve işkenceye maruz bırakmışlar ve şuurunu kaybetmiş.Şuan da mahkemeye çıkartamıyorlar çünkü akli dengesini bozmuşlar ve kör etmişler.Halbuki bu adam ki seçim meydanların da rabia yaptığın meselenin kendisi... Niye teslim ediyorsun?Allah akıl fikir versin.
Çeçenleri de Rusya ya ettiğimiz gibi.Şahsiyet lazım, irade lazım kim ile çalışacaksak çalışalım.He o şuan da yok tabi.
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The Balance 2 ay Seyrim
Neden Çin gibi iğrenç bir ülkeye yönelelim ki. Adamların Uygur Türklerine yaptıklarını bir kenara bırakıp antlaşmalar mı yapacağız.
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Güney Mestan 2 ay
Çini tutabilene aşk olsun,
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