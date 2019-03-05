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Çin, Mars’taki yaşamının benzerini yeni açtığı merkezde deneyimleme imkânı sunuyor

Mars'a benzerliği ile bilinen Çin'in Mangai şehrinde Mars simülasyon merkezi açıldı. Hem turizm hem de bilimsel araştırmalar için kullanılacak merkezin detayları haberimizde.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Çin’in Mangai şehri, Dünya’nın hem iklim hem de yüzey şekilleri bakımından Kızıl Gezegen’e benzeyen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Söz konusu özellikleri ile yeni açılan Mars simülasyon merkezi için en uygun yer olan şehirin; turistlere yönelik bir cazibe merkezi olması beklenirken, insanlığın da Mars’a ulaşmasına yardım edebileceği düşünülüyor.

Merkezin inşaatı Haziran 2018’de başlamış. South China Morning Post’ta Temmuz ayında yayınlanan bir rapora göre de üssün planı içinde, ziyaretçileri eğlendirmek ve bilgilendirmek maksadıyla kurulacak “Mars topluluğu” ile “Mars kampı” merkezlerinin yer alması düşünülmüş. Bahse konu merkezlerin bilimsel araştırma ve simülasyon eğitimi için de kullanılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Çin, Mars’taki yaşamının benzerini yeni açtığı merkezde deneyimleme imkânı sunuyor
 

Yaklaşık 22,3 milyon dolara mal olan 52,330 metre karelik merkez ilk ziyaretçilerini ise kabul etmeye başlamış. Projenin sahibi Gao Junling’e göre merkezi ziyaret edenler, Mars’ta karşılaşabilecekleri problemleri çözmeye çalışacaklar. Bu problemlerin, yiyecek temin etmek için patates yetiştirmek ve enerji ihtiyacı için güneş panelleri kurmak gibi çeşitli faaliyetleri içerdiği ifade ediliyor.

Genç insanlarda farkındalık yaratmak isteniyor

Pekin Üniversitesinden Jiao Weixin’e göre yeni açılan merkez Mars ortamına benzetilmiş olsa da insanlar için Mars’a göre çok daha yaşanabilir bir ortam sunuyor. Bilim insanı, Kızıl Gezegen’de gerçekten yaşamak durumunda kalacak olanların; düşük hava basıncı, kuvvetli radyasyon ve bitmek bilmeyen kum fırtınaları ile baş etmesi gerektiğini hatırlatıyor. 

Tüm bu farklılıklara rağmen merkezin, Mars deneyleri için araştırmacılara uygun bir ortam sağlayabileceği ve aynı zamanda genç insanlarda uzayın keşfine yönelik farkındalık yaratabileceği değerlendiriliyor.


http://www.globaltimes.cn/content/1140707.shtml Yorum Yaz
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