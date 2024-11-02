Uranüs’ün uydusu Miranda için şaşırtıcı okyanus keşfi

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan gezegen bilimci Tom Nordheim ve çalışma ekibine göre, Miranda gibi küçük bir cismin içinde okyanus bulunma olasılığı oldukça şaşırtıcı. Ekibe göre bu durum, gezegen sistemimizin uzak köşelerinde dahi yaşam barındırabilecek ortamlar olabileceğini gösteriyor.
Voyager 2 ile başlayan gizem
1986 yılında Voyager 2 uzay aracı tarafından çekilen görüntüler, Miranda’nın güney yarım küresinde oldukça alışılmadık jeolojik yapıları gözler önüne serdi. Yüzeyi dik yamaçlarla çevrili çukurlar, sırtlar ve çatlaklarla dolu olan Miranda, bu karmaşık yapısıyla adeta bir "Frankenstein" eseri gibi. Çoğu araştırmacı bu tuhaf yapıların gelgit kuvvetleri ve uydu içindeki ısınmanın bir sonucu olduğundan şüpheleniyor.
Miranda'nın yarıçapının sadece 235 kilometre olduğu göz önüne alındığında okyanus, uydunun neredeyse yarısını dolduruyordu. Araştırmacılara göre Miranda’nın içindeki ısının ana kaynağı, Uranüs'ün diğer uyduları ile olan yerçekimsel etkileşimler. Bu tür etkileşimler uydunun yapısını adeta bir lastik top gibi şekillendirerek iç sıcaklığı artırıyor. Jüpiter’in uyduları Io ve Europa arasındaki rezonans gibi, Miranda ve komşu uyduları da bir zamanlar benzer bir rezonansa sahipti. Bu rezonans, uydular arasında düzenli gelgit kuvvetlerinin meydana gelmesine, dolayısıyla ısının oluşmasına neden oldu.
Zaman içinde bu rezonans bozuldu ve Miranda’nın iç yapısı soğumaya başladı. Ancak, araştırmacılar Miranda'nın iç yapısının henüz tamamen donmadığını düşünüyor. Araştırmacılar, iç okyanusun tamamen donmuş olması halinde yüzeyde daha fazla çatlak olacağını belirtti. Bu da Miranda'nın hala soğumakta olduğunu ve şu anda bile yüzeyinin altında bir okyanus olabileceğini gösteriyor.
Enceladus ile paralellik
Örneğin, Cassini uzay aracı 2004 yılında Enceladus'a ulaşmadan önce birçok bilim insanı uydunun donmuş bir buz ve kaya topu olduğunu düşünüyordu. Ancak Satürn’ün uydusu Enceladus, bilim insanlarının tahminlerini tersine çevirerek jeolojik olarak aktif bir uydu olduğunu kanıtladı. Enceladus’un yüzeyinden püsküren su buharı ve buz parçacıkları, gezegenimizin ötesinde yaşam araştırmaları için umut verici bir hedef haline geldi. Hatta Enceladus şu anda Dünya dışında yaşam arayışında birincil hedef.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über