Dünyanın en büyük okyanus tabanlı karbondioksit giderme tesisi kuruluyor

Türünün en büyüğü olacak
Singapur'un su kurumu PUB, Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve UCLA'nın Karbon Yönetimi Enstitüsü (ICM) tarafından desteklenen Equatic-1 projesi günde 10 metrik ton C02'yi (yılda 3.650 metrik ton) ortadan kaldıracak. Bu tesis UCLA araştırmacıları tarafından kurulan bir girişim olan Equatic tarafından inşa edilecek.
20 milyon dolarlık tam ölçekli demonstrasyon projesi, dünyanın en büyük okyanus bazlı karbondioksit giderme tesisi olacak. Yapılan açıklamaya göre karbondioksit, katı kalsiyum ve magnezyum bazlı malzemeler şeklinde en az 10.000 yıl boyunca depolanacak. Bununla birlikte okyanusa geri pompalanan arıtılmış deniz suyu, atmosferden daha da fazla karbondioksit emme kapasitesine sahip olacak. Bilmeyenler için deniz suyu, birim hacim başına havadan yaklaşık 150 kat daha fazla karbondioksit tutabiliyor.
UCLA basın açıklamasında, Equatic-1'in tam kapasiteyle çalıştığında 850 kişinin yıllık karbondioksit emisyonuna eşdeğer bir miktarı ortadan kaldırabileceği belirtildi. Tesisin ilk aşaması Mart ayında başlayacak ve 2024 yılı sonuna kadar günlük 1 metrik ton karbondioksiti ortadan kaldıracak. Faz 2, dokuz ek modülün eklenmesiyle 2025'in başlarında tamamlanacak. Equatic adlı girişimin ayrıca yılda yaklaşık 110.000 metrik ton karbondioksit yakalayabilecek ticari bir tesis kurma hedefi de bulunuyor. Böylesi bir tesis 25.000'den fazla kişinin yıllık emisyonu ortadan kaldırabilecek. Son olarak Equatic-1 projesi, Singapur'un 2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/singapore-to-host-the-worlds-largest-ocean-based-carbon-dioxide-removal-plant https://samueli.ucla.edu/ucla-institute-for-carbon-management-and-equatic-to-build-the-worlds-largest-ocean-based-carbon-removal-plant-in-singapore/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.