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    Dünyanın en büyük okyanus tabanlı karbondioksit giderme tesisi kuruluyor

    Singapur dünyanın en büyük okyanus tabanlı karbondioksit giderme tesisi için düğmeye bastı. Equatic-1 adlı tesisin önümüzdeki 18 ay içinde iki aşamada inşa edilmesi planlanıyor.
    Okyanus tabanlı karbondioksit gidermede dev adım Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, küresel ısınmayı güvenli seviyelerde tutmak için dünyanın 2050 yılına kadar en az beş milyar metrik ton karbonu ortadan kaldırması gerektiğini söylüyor. Şirketler ve bilim insanları bu talebi nasıl karşılayacaklarını bulmak için adeta bir yarış içerisindeler. Bu bağlamda Singapur, dünyanın en büyük okyanus tabanlı karbondioksit giderme tesisi için düğmeye basmış durumda.

    Türünün en büyüğü olacak

    Singapur'un su kurumu PUB, Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ve UCLA'nın Karbon Yönetimi Enstitüsü (ICM) tarafından desteklenen Equatic-1 projesi günde 10 metrik ton C02'yi (yılda 3.650 metrik ton) ortadan kaldıracak. Bu tesis UCLA araştırmacıları tarafından kurulan bir girişim olan Equatic tarafından inşa edilecek.

    20 milyon dolarlık tam ölçekli demonstrasyon projesi, dünyanın en büyük okyanus bazlı karbondioksit giderme tesisi olacak. Yapılan açıklamaya göre karbondioksit, katı kalsiyum ve magnezyum bazlı malzemeler şeklinde en az 10.000 yıl boyunca depolanacak. Bununla birlikte okyanusa geri pompalanan arıtılmış deniz suyu, atmosferden daha da fazla karbondioksit emme kapasitesine sahip olacak. Bilmeyenler için deniz suyu, birim hacim başına havadan yaklaşık 150 kat daha fazla karbondioksit tutabiliyor.

    UCLA basın açıklamasında, Equatic-1'in tam kapasiteyle çalıştığında 850 kişinin yıllık karbondioksit emisyonuna eşdeğer bir miktarı ortadan kaldırabileceği belirtildi. Tesisin ilk aşaması Mart ayında başlayacak ve 2024 yılı sonuna kadar günlük 1 metrik ton karbondioksiti ortadan kaldıracak. Faz 2, dokuz ek modülün eklenmesiyle 2025'in başlarında tamamlanacak. Equatic adlı girişimin ayrıca yılda yaklaşık 110.000 metrik ton karbondioksit yakalayabilecek ticari bir tesis kurma hedefi de bulunuyor. Böylesi bir tesis 25.000'den fazla kişinin yıllık emisyonu ortadan kaldırabilecek. Son olarak Equatic-1 projesi, Singapur'un 2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/singapore-to-host-the-worlds-largest-ocean-based-carbon-dioxide-removal-plant https://samueli.ucla.edu/ucla-institute-for-carbon-management-and-equatic-to-build-the-worlds-largest-ocean-based-carbon-removal-plant-in-singapore/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 10 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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