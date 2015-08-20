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Çin kendi GPS sistemi için çalışmaları hızlandırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çin kendi GPS sistemi için çalışmaları hızlandırıyor
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) bilindiği gibi ABD'nin önce askeri amaçla geliştirdiği, daha sonra da herkesin kullanımına açtığı bir teknoloji. GPS'in yaygınlaşmasının ardından Rusya'nın aynı amaçla geliştirdiği GLONASS'da kendine yer bulmaya başladı. Günümüzde bir çok mobil cihaz bu iki sistemi birlikte kullanarak daha doğru bir şekilde konum tahmini yapabiliyor.
Çin de her zaman olduğu gibi yabancı teknolojilere karşı alternatif geliştirmeye devam ediyor. Özellikle ABD kaynaklı bir çok yazılımı ve servisi yasaklayan Çin hükumeti bir süredir kendi konumlandırma sistemi için çalışma yapıyordu. Alibaba ve Çin ordusuna ait Norinco şirketleri proje için toplamda 310 milyon dolar harcamış durumda.
Beidou(Kuzey Yıldızı) adı verilen yeni sistem için geçtiğimiz aylarda iki uydu daha fırlatılmış ve toplam uydu sayısı 19'a yükseltilmişti. Bu kez ise sistemin 2 yıl sonra Çin civarında akıllı telefon ve taşıma sistemlerinde yaygın olarak kullanılabileceği belirtildi.  Asya-Pasifik bölgesi dışında global kullanım için ise 2020 yılı hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2015/08/20/beidou-alibaba-norinco/ Yorum Yaz
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THUGGER 4 yıl
Asil cine gps lazim
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savinelli 4 yıl
o değilde her ülke kendi uydularını fırlatırsa uzay çöplüğe dönmez mi?
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muratai 4 yıl savinelli
savinelli

o değilde her ülke kendi uydularını fırlatırsa uzay çöplüğe dönmez mi?

Uzay (Dünyanın yörüngesi) çöplük zaten.
Gravity filmini bir izle, gör şamatayı.
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DH Misafiri 4 yıl
Saray'dan önce mükemmel bir ülkeydik değil mi?
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fuujitsu 4 yıl
Gidin siz gps yapin o zaman . Insanin kendi ulkesini bu kadar kucumsemesi bu kadar kucuk gormesi yazik. Hepimiz bu ulkenin insaniyiz. Belki simdi yok ama en azindan az cok bir temel kazandi, turkiye bu konularda gelisiyor . Bu saraya da neden bu kadar taktiniz anlamadim. Yarin obur gun baskasi cumhurbaskani secilse oda orada oturacak . Ha tabi elestirilmesi gereken noktada var. Orasi Başbakanlik icin yapilmisti ve cidden gerekliydi . Bunun cumhurbaşkanligina devredilmesi bence de kotu oldu. Ama bunu boyle sakiz gibi tekrarlamak mantiksiz.
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hollowman_ 4 yıl
"bözömkö dö soroy yopson" dediğiniz adamlar ilk milli askeri gözetleme uydusunu gönderdi uzaya, bu kafadakiler de ODTÜ'de fırlatmanın izlendiği sırada molotoflu eylem yaptı.
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muratai 4 yıl hollowman_
hollowman_
"bözömkö dö soroy yopson" dediğiniz adamlar ilk milli askeri gözetleme uydusunu gönderdi uzaya, bu kafadakiler de ODTÜ'de fırlatmanın izlendiği sırada molotoflu eylem yaptı.

Vaay, demek uzaydan gözetleyen casus uydumuz var.
O zaman neden hergün askerler şehit oluyor? Uydu göremiyor mu bu teröristleri mayınları döşerken?

Türksat 4A da milli uydudur, her ülkenin fırlattığı uydu kendisine milli dir zaten.

GÖKTÜRK 2'NİN İŞLEVİ

GÖKTÜRK 2 sayesinde afet öncesi ve sonrası görüntüler birbirleriyle karşılaştırılarak analizler yapılabilecek. Erozyon riski olan bölgeler tespit edilebilecek, şehir planlama, haritacılık gibi alanlarda, kaçak yapıların tespit edilmesinde uydu görüntülerinden yararlanılacak.

Bunun nesi askeri?
Ha doğru, israil yüksek teknoloji ürünü donunuza kadar görmeyi sağlayan kamera / optik bölümünü vermemişti. Adamlar enayi mi versin bu kadar anti-semitik olan ülkeye?
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gokhyildiz 4 yıl hollowman_
hollowman_
"bözömkö dö soroy yopson" dediğiniz adamlar ilk milli askeri gözetleme uydusunu gönderdi uzaya, bu kafadakiler de ODTÜ'de fırlatmanın izlendiği sırada molotoflu eylem yaptı.


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Mesudum 4 yıl
Bunlar da gittikten sonra GPS hassasiyeti hala 10 metre civarında kalırsa, yüzlerine tükürmek lazım
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Strange Night 4 yıl Mesudum
Mesudum

Bunlar da gittikten sonra GPS hassasiyeti hala 10 metre civarında kalırsa, yüzlerine tükürmek lazım

Sadece GPS ile 8-10 metre hassaslık oluyor, Glonass ile birlikte 3 metreye kadar düşüyor. Alıcı uyduları 20000 km yükseklikten saptadığı için nokta atışı yapmak imkansız
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kadirirdem 4 yıl
Darısı bize diyecem ama olmayacak zaten :D biz daha 4g ile uğraşalım.
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ozancn 4 yıl
Bizimki de saray yapsın dursun :D
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aycibin 4 yıl ozancn
onu da zaten cebinden değil,bizim paramızla yapıyor utanmadan.gecekondu sarayın bütçesi 1milyar 370 miyon TL.hindistan'ın mars'a attığı uydunun bütçesi 200 milyon TL.hesap ortada.

cumhurbaşkanlık makamı için çankaya köşkü vardı.bugüne kadar kimse sığamıyorum demedi.sonrakiler de gecekondu saraya değil çankaya köşküne otursunlar.tabi cumhuriyet sistemi devam ederse.

başbakanlık için o kadar astronomik para harcanmasının alemi yoktu.erdoğan ağzıyla dedi gösteriş olsun diye yapıldı diye.Atatürk Orman Çiftliği park arazisi gasp edilerek bir inşaat yapılması zaten baştan rezillikti.orada Atatürk'ün Ankara'ya en değerli miraslarından birine aşağılama yapıldı.mirasa hıyanet etmek terbiyesizliktir.sene olmuş 2015 fransız cumhurbaşkanı esenboğa'ya inip saray binasına gelince "oha ne büyük bina ne büyük ülke" mi diyecek.sanki 15 yaşında çocuk da kanacaklar.buna inanmak için fazla saf olmak lazım.

sonrasında arada ilişki yok diye açıklama getirildi ama erdoğan hükümetinin Atatürk'e karşı bir hükümet olduğunu biliyoruz.o yüzden Atatürk'ün ülkedeki izlerini geçen süre boyunca silmek için yoğun çaba harcandı.ilk etapta aklıma gelenler:

- İstiklal Marşı bestesi değiştirildi.ulusal marşlarda böyle birşey olamaz
- Atatürk'e ant ve Atatürk resmi ders kitaplarından çıkartılı
- Atatürk havalimanı kullanım dışı bırakılacak.Atatürk'ün ismi resmi bir havaalanında olmayacak
- Atatürk resmi cumhurbaşkanlık nişan rozetinden silindi
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THUGGER 4 yıl ozancn
ozancn
Bizimki de saray yapsın dursun :D

O bise degil ki altin kapli klozet daha onemli bence.
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