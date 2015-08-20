Çin kendi GPS sistemi için çalışmaları hızlandırıyor

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) bilindiği gibi ABD'nin önce askeri amaçla geliştirdiği, daha sonra da herkesin kullanımına açtığı bir teknoloji. GPS'in yaygınlaşmasının ardından Rusya'nın aynı amaçla geliştirdiği GLONASS'da kendine yer bulmaya başladı. Günümüzde bir çok mobil cihaz bu iki sistemi birlikte kullanarak daha doğru bir şekilde konum tahmini yapabiliyor.

Çin de her zaman olduğu gibi yabancı teknolojilere karşı alternatif geliştirmeye devam ediyor. Özellikle ABD kaynaklı bir çok yazılımı ve servisi yasaklayan Çin hükumeti bir süredir kendi konumlandırma sistemi için çalışma yapıyordu. Alibaba ve Çin ordusuna ait Norinco şirketleri proje için toplamda 310 milyon dolar harcamış durumda.

Beidou(Kuzey Yıldızı) adı verilen yeni sistem için geçtiğimiz aylarda iki uydu daha fırlatılmış ve toplam uydu sayısı 19'a yükseltilmişti. Bu kez ise sistemin 2 yıl sonra Çin civarında akıllı telefon ve taşıma sistemlerinde yaygın olarak kullanılabileceği belirtildi. Asya-Pasifik bölgesi dışında global kullanım için ise 2020 yılı hedefleniyor.

http://www.engadget.com/2015/08/20/beidou-alibaba-norinco/