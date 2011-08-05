Çin kendi geliştirdiği Loongson 2H işlemcisinde ertelemeye gitti

Çinli bilimadamları bu yılın ikinci çeyreğinde yeni Loongson 2H işlemcisi için tasarım çalışmalarını tamamlamayı umuyordu ancak bu gerçekleşmedi ve henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü tasarım tamamlama çalışmalarında ertelemeye gidildi. Çin Bilim Akadamesi'nin Bilgi-İşlem Enstitüsü'nde görevli Profesör Yunji Chen tarafından bizzat açıklanan bu bilginin dışında değişen takvimle ilgili çok fazla detay bulunmuyor.

Loongson 2H, Çin tarafından geliştirilen yongada sistem tasarımlı ilk işlemci olma özelliğine sahip. MIPS tabanlı tek bir işlemci çekirdeğine, grafik birimine, bellek kontrolcüsüne ve güney köprüsü özelliklerine sahip olan işlemci, daha önceki 2G versiyonunda olduğu gibi, sırasız işlem yeteneğine sahip 4 yollu süperskalar çekirdek tasarımı üzerinde şekilleniyor. 64Kb L1 ve 512Kb L2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, başta Çin'in Red Flag isimli Linux dağıtımı olmak üzere çok sayıda alternatif işletim sistemiyle kullanılabilecek.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan modern SoC yani yongada sistem tasarımlarının tamamına yakınında ARM, Imagination veya Nvidia (sadece Tegra ürünlerinde) üretimi grafik birimleri yer alıyor. Çin tarafından geliştirilen Loongson 2H işlemcisinde ise Vivante firmasından lisanslanan entegre grafik birimi bulunuyor. Unified Shader mimarisini temel alan grafik birimi 1080p video oynatabiliyor ve OpenGL ES 2.0 desteği sunuyor.

STMicroelektronics tarafından 65nm fabrikasyon süreciyle üretilecek işlemcinin çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak son erteleme dikkate alındığında işlemcinin 2012'ye kalabileceği ihtimali de akıllara gelmiyor değil. Loongson ya da akademik çevrelerdeki ismiyle Godson işlemcisi Çin'de gündemden düşmeyen bir konu zira hükümet destekli proje ile eğitim cihazlarından askeri sistemlere kadar hemen her alanda yerel işlemci kullanılması hedefleniyor.