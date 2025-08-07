Exynos 1680 tanıtım öncesi test edildi: Neler sunuyor?

Exynos 1680 tanıtım öncesi test edildi
Exynos 1680, Geekbench'in GPU testinden 6.330 puan alıyor. Bu da grafik performansı açısından Exynos 1580'e (4.900) kıyasla ciddi bir sıçrama demek. Ayrıca Samsung'un Exynos 1680 ile birlikte Xclipse 500 serisini RDNA 3.5 mikro mimarisiyle güncellediği görülüyor. Bu mimari, amiral gemisi Exynos 2500'de de kullanılıyor ve özellikle ışın izleme, gelişmiş gölgeleme teknikleri ve düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor.
Henüz CPU mimarisi ya da çekirdek yapılandırması hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak önceki modellere ve sızdırılan GPU gücüne bakıldığında, işlemcinin 5nm ya da daha gelişmiş bir üretim sürecinden çıkmış olabilir. Exynos 1680'in tanıtımının yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor ve ilk olarak Galaxy A57 modeli ile sahne alabilir.