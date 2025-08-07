Giriş
    Exynos 1680 tanıtım öncesi test edildi: Neler sunuyor?

    Samsung'un Exynos 1680 yongası Geekbench veritabanında görüldü. Xclipse 550 GPU ve RDNA 3.5 mimarisiyle gelen yonga, Galaxy A57 başta olmak üzere A serisi cihazlara güç verecek.

    Exynos 1680 tanıtım öncesi test edildi: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1680, Geekbench testinde gün yüzüne çıktı. S5E8865 koduyla listelenen yonga setinde, AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse 550 GPU yer alıyor. Peki yeni nesil Galaxy A serisi telefonlara güç verecek işlemci neler sunuyor? İşte ilk rakamlar ve dahası...

    Exynos 1680 tanıtım öncesi test edildi

    Exynos 1680, Geekbench'in GPU testinden 6.330 puan alıyor. Bu da grafik performansı açısından Exynos 1580'e (4.900) kıyasla ciddi bir sıçrama demek. Ayrıca Samsung'un Exynos 1680 ile birlikte Xclipse 500 serisini RDNA 3.5 mikro mimarisiyle güncellediği görülüyor. Bu mimari, amiral gemisi Exynos 2500'de de kullanılıyor ve özellikle ışın izleme, gelişmiş gölgeleme teknikleri ve düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor.

    Exynos 1680 tanıtım öncesi test edildi: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Şu an için yeni yonganın Exynos 1580 (S5E8855) modelinin yerini alması bekleniyor. İlk olarak Galaxy A57 modelinde kullanılması planlanan işlemcinin, diğer Galaxy A serisi orta segment telefonlara da entegre edilmesi muhtemel.

    Henüz CPU mimarisi ya da çekirdek yapılandırması hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak önceki modellere ve sızdırılan GPU gücüne bakıldığında, işlemcinin 5nm ya da daha gelişmiş bir üretim sürecinden çıkmış olabilir. Exynos 1680’in tanıtımının yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor ve ilk olarak Galaxy A57 modeli ile sahne alabilir. 

