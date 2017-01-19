Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu

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Hava kirliliği nedeni ile son yıllarda ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalan Çin, başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için bugüne kadar çeşitli adımlar atan Çin, son olarak da kömür ile çalışan 100'den fazla elektrik santralinin yapımını durdurma kararı aldı.
Sera gazı salınımı konusunda bir numarada yer alan Çin'in fosil yakıtlardan kurtulmak için aldığı bu önlemlerin dünyadaki karbon salınımını önemli ölçüde azaltacağı düşünülüyor. Kömürle çalışan bu 104 elektrik santralinin tamamlanması halinde toplam 120 gigawatt elektrik üretmesi bekleniyordu. Bu santrallerin yapımının durdurulması ile birlikte Çin, 2020 yılına kadar kömürden elde ettiği elektriği 1100 gigawatt'ın altına düşürme hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
Kömürden elektrik elde edilmesi, küresel ısınmaya sebebiyet veren sera gazı salınımının bir numaralı nedeni. Çin'in aldığı bu son karar doğru yönde atılmış bir adım olsa da, başta Çin olmak üzere elektrik üretmek için kömür kullanan tüm ülkelerin bu yolda çok daha kayda değer adımlar atması gerekiyor.
https://futurism.com/china-takes-serious-anti-coal-stance-cancelling-104-new-coal-plants/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"insanoğlu akıllıdır, başına gelecek zararı farkedince hemen önlemler almaya başladı" demişsin.
insanoğlunun akıllı olması ile ilgili paskalya adaları olayını çalışmanı öneririm.
küresel ısınmadaki durum ise şu.
biliminsanları küresel ısınmanın çok tehlikeli olduğunu 40 yıl önce söyledi. ABD başta olmak üzere bir çok ülkeye karbon salınımlarının azalatlması gerektiği hakkında raporlar verildi.
bu 40 yıl süresince karbon salınımı azalmak veya durmak yerine rekor bir şekilde arttı.
Günüzde BM'in bir kurumu olan IPCC'nin yayınladığı raporlarda salınımın iki veya üç yıl içersinde tavan yapması sonra hızla azaltılmalısı gerekiyor. Fakat bugün Çin'in ve diğer ükelerin iyimser planlarına göre bile tavan yapması 5 veya 10 yılı bulacak ve sonra hızla azaltılması olası değil.
Kritik nokta ise diğer bilim insanları, özellikle politik baskı altında olmayanlar veya direnenler, IPCC'nin öngörüleri ve modellerinin aşırı iyimser olduğunu açıkça ispatladılar. Bazı hesaplamalara göre felaketsel ilklim değişikliği yaşamamak için salınımlar gelecekte değil 20 yıl önce tavan yapmalı şimdi büyük ölçüde karbon salınımsız bir dünyada yaşmalıydık. Hatta bu rakkamı 40-50 yıl öncesine götürenler bile var.
Asıl kritik nokta ise gerçekte dünyada olanlar ve bilim insanlarının gözlemleri. Dünya'daki sıcaklık 2015'te rekor bir farkla kırıldı ve en sıcak yıl oldı. Şimdi 2016'da 2015'teki rekorda tekrar kırıldı. Kuzey ve güney kutuplardaki buzların erime hızı en kötümser senaryolardan bile daha kötü durumda. 80 yıl sonra olması gereken bir durum 20 yıl içinde olacak gibi duruyor. Yani halka ve politikacılara göre kötümser tahmin yapan IPCC'nin tahmininden 4 kat daha kötümser şekilde iklim değişiyor.
Komurden elde edilen enerji noktasinda Amerika ve dunya ortalamasi ise %40.
Turkiye'de komurden elde edilen enerjinin payi %18-20, sadece yerli komurden elde edilen %12, aradaki 6 puan fark ithal komur kaynakli ve cari acik sebeplerinden biri, suan yapilan calismalar ithal komur kullanimini yerli komurle degistirebilmek,
Ayni zamanda Turkiye'de gecmis yila gore komurun enerjideki payi %23 artmasina ragmen yenilenebilir enerji %31 artmistir.
Evet ama yerli linyitle çalışacak 80 termik santral yolda. Özellikle Çanakkale gibi güzelim belde dumana ise boğulacak. 80 linyit santralı yerine 50 nükleer santral yapsınlar razıyım, yeter ki şu 80 santralı bir hançer gibi ülkemizin bağrına saplamasınlar.
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