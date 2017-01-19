Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu

Hava kirliliği nedeni ile son yıllarda ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalan Çin, başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için bugüne kadar çeşitli adımlar atan Çin, son olarak da kömür ile çalışan 100'den fazla elektrik santralinin yapımını durdurma kararı aldı.

Sera gazı salınımı konusunda bir numarada yer alan Çin'in fosil yakıtlardan kurtulmak için aldığı bu önlemlerin dünyadaki karbon salınımını önemli ölçüde azaltacağı düşünülüyor. Kömürle çalışan bu 104 elektrik santralinin tamamlanması halinde toplam 120 gigawatt elektrik üretmesi bekleniyordu. Bu santrallerin yapımının durdurulması ile birlikte Çin, 2020 yılına kadar kömürden elde ettiği elektriği 1100 gigawatt'ın altına düşürme hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Kömürden elektrik elde edilmesi, küresel ısınmaya sebebiyet veren sera gazı salınımının bir numaralı nedeni. Çin'in aldığı bu son karar doğru yönde atılmış bir adım olsa da, başta Çin olmak üzere elektrik üretmek için kömür kullanan tüm ülkelerin bu yolda çok daha kayda değer adımlar atması gerekiyor.

https://futurism.com/china-takes-serious-anti-coal-stance-cancelling-104-new-coal-plants/