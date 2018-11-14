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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı

Dünya üzerinde yapay bir Güneş oluşturma fikrini temel alan füzyon çalışmalarında Çin'den yeni bir rekor haberi geldi. Araştırmacılar tam 100 milyon santigrad derece sıcaklığında plazma üretmeyi başar
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin yanı sıra Google gibi özel şirketler dahi nükleer füzyona çok büyük yatırımlar yaparak sınırsız enerji hayalini gerçeğe dönüştürmek için uğraş veriyor.

Bu alandaki çalışmalarda lider ülkelerden olan Çin, geçtiğimiz Salı günü yapılan bir açıklamada önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını duyurdu. Çinli araştırmacılar, EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) isimli füzyon reaktörü kullanılarak tam 100 milyon santigrad derece sıcaklığında hidrojen plazma bulutu üretildiğini açıkladı. Bu inanılmaz sıcaklık, Güneş'in çekirdek sıcaklığının yaklaşık 7 katına denk geliyor. Plazma bulutunun ayrıca yaklaşık 10 saniyelik bir süre için muhafaza edilebildiği belirtildi.

EAST reaktörünün ulaştığı 100 milyon santigrad derecelik sıcaklık önemli zira bilim insanları, Yeryüzü'nde bir füzyon reaktörünün verimli bir şekilde çalışabilmesi için reaktörün minimum bu sıcaklıkta işlev görmesi gerektiğini söylüyor.

Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.

Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).

Bilim insanları, 100 milyon santigrad derece sıcaklığında stabil bir şekilde füzyon reaksiyonları gerçekleştirebilecek bir reaktör üretmek için henüz yeterli teknolojiye sahip olmadığımızı söylüyor. Bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor.

Bilim insanlarının "Mars'a insan göndermekten bile daha zor" şeklinde tanımladığı nükleer füzyon, şu an için bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Ancak Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER, Almanya'daki Wendelstein 7-x gibi reaktörlerde yapılan çalışmalar her geçen gün bizleri bu hayale bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım Yeryüzü'nde yapay bir yıldızın üretildiği günleri görebilecek miyiz.

https://futurism.com/artificial-sun-china-temperature-record Yorum Yaz
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cengiz7 6 ay en beğenilen al-ozaria
Plazma bulutu çok güçlü bir manyetik alan içinde şekil verilerek hızlı bir şekilde hareket ediyor bu sırada haznenin iç yüzeyine temas olmuyor, ayrıca sanıyorum ortamda ekstra hava olmadığı için bu ısı hava yolu ile de iç yüzeye ulaşamıyor ulaşsa bile bir kısmı ulaşır ve aktif soğutma ile hallediliyordur. Bir diğer konu bu ısıyı termometreyi daldiripta mi ölçtunuz e geliyor, bunun cevabı da reaksiyondan gelen ışın dalgalari vasıtasıyla olcum yapılıyor olmasıdır.
Plazma bulutu çok güçlü bir manyetik alan içinde şekil verilerek hızlı bir şekilde hareket ediyor bu sırada haznenin iç yüzeyine temas olmuyor, ayrıca sanıyoru...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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al-ozaria 6 ay
100 milyon santigrad dereceye nasıl bir teknoloji ile ulaşıldığından ziyade;
100 milyon santigrad dereceye dayanacak ortamı hangi materyalle yaptılar kısmını;
merak edenlerdenim. :)
100 milyon santigrad dereceye nasıl bir teknoloji ile ulaşıldığından ziyade;100 milyon santigrad dereceye dayanacak ortamı hangi materyalle yaptılar kısmını...
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V4LKyR 6 ay
Bunun en büyük problemi, plasmanın iç çepere yakın yüzeyinde oluşan istenmeyen türbülanslar ve bu sebeple denge bozuluyor.
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Dersmail53 6 ay
Bu Teknoloji İnsanı Korkutuyor... Kontrolsüz bir anının nelere sebebiyet vereceğini düşünmek istemiyor...
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ARTHUR. 6 ay
Hep meraklı olduğum bir konu, bana göre asıl bilim adamları bu işle uğraşanlardır :D
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Rouvax 6 ay
Resmi görünce Half life aklıma geldi
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interwap 6 ay
Salak la bu Çinliler, Almanlar, İngilizler. Hazır güneş varken başka güneş için para mı harcanır? (Bunun cevabını 30 yıl sonra göreceğiz.)
O paralarla kaç tane saray yapılır haberleri yok.
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smart1978 6 ay
Hava yoksa ISI iletimi de olmaz ...
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spenx01 6 ay smart1978
isi fotonla da tasinir. gunesin isisi bize nasil ulasiyor. isima yoluyla iletilir.
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general4242 6 ay
Bir kac yil sonra haberler:
Çin malı güneş patladı. 1 milyar ölü.
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DH Misafiri 6 ay
Çinlilerin yaptığı uzay istasyonunu da gördük tepemize düşecekti. İnşallah bu Çin malı güneşleri patlamaz.
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yosunkaya 6 ay
Herşeyi geçtim 100 milyon derece santigrat ile neler yapılabilir ki bizim gezegende, herşey buhar olur yahu nasıl enerji üreteceksin. Demiri buharlaştırıp demir gazı yapıp bunu sıkıştırıp buhardan enerji üreten ürün mü yapacaklar nedir yani anlamadım. Kullanım alanı nedir 100 milyon santigrat ın yahu. Plazma motoru vs mi tasarlayacaklar acaba? Uzay seyehatlerinde aşırı itiş gücü mü oluşturacaklar. Işık hızına mı çıkacağız. Ne oluyoruz ya :)) bizi bu gezegende bırakıp giderse çinliler elektronik cihazları kim yapacak , alooo...
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Man Of Earth 6 ay yosunkaya
Amaç sınırsız enerjiye ulaşmak ve teorik olarak mümkün en basit anlamıyla ortaya çıkan ısıyı enerjiye çevirip kullanılabilir yapmak istiyorlar.
Ve nükleer enerji gibi uranyuma ihtiyacın yok bir atomdan bile muazzam enerjiler çıkabiliyor eğer elektrik kullanımı başarılı olursa insanlığın ihtiyaç duyduğu bütün enerji bir odadan çok rahat ve sınırsız üretilebilir demek oluyor.
Yanlış bilmiyorsam füzyonda patlama veya radyasyon yayma gibi risklerde bulunmuyor tertemiz bir enerji insanlığı yeni bir boyuta taşıyacaktır gerçekleşirse.
Bu konuda ilk başarılı deneyi Almanya 2016'da yapmıştı galiba hatta gazetelere ALMANLAR GÜNEŞİ EVCİLLEŞTİRDİ diye başlıklar atmışlardı. Dünya üzerinde 1-2 saniyeliğine güneş kadar belki de daha fazla sıcaklıkta bir enerji ortaya çıkmıştı çalıştığı sürede.
Bunun korumasını manyetik alanla yapıyorlar yüzlerce sayfalık detay bunlar tabi ki.
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Musty3535123 6 ay
la yakacaklar gezeni :D
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çin, Popüler ve
7 etiket daha sınırsız enerji nükleer füzyon füzyon east Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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