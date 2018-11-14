Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı

Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin yanı sıra Google gibi özel şirketler dahi nükleer füzyona çok büyük yatırımlar yaparak sınırsız enerji hayalini gerçeğe dönüştürmek için uğraş veriyor.
Bu alandaki çalışmalarda lider ülkelerden olan Çin, geçtiğimiz Salı günü yapılan bir açıklamada önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını duyurdu. Çinli araştırmacılar, EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) isimli füzyon reaktörü kullanılarak tam 100 milyon santigrad derece sıcaklığında hidrojen plazma bulutu üretildiğini açıkladı. Bu inanılmaz sıcaklık, Güneş'in çekirdek sıcaklığının yaklaşık 7 katına denk geliyor. Plazma bulutunun ayrıca yaklaşık 10 saniyelik bir süre için muhafaza edilebildiği belirtildi.
EAST reaktörünün ulaştığı 100 milyon santigrad derecelik sıcaklık önemli zira bilim insanları, Yeryüzü'nde bir füzyon reaktörünün verimli bir şekilde çalışabilmesi için reaktörün minimum bu sıcaklıkta işlev görmesi gerektiğini söylüyor.
Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.
Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).
Bilim insanları, 100 milyon santigrad derece sıcaklığında stabil bir şekilde füzyon reaksiyonları gerçekleştirebilecek bir reaktör üretmek için henüz yeterli teknolojiye sahip olmadığımızı söylüyor. Bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor.
Bilim insanlarının "Mars'a insan göndermekten bile daha zor" şeklinde tanımladığı nükleer füzyon, şu an için bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Ancak Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER, Almanya'daki Wendelstein 7-x gibi reaktörlerde yapılan çalışmalar her geçen gün bizleri bu hayale bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım Yeryüzü'nde yapay bir yıldızın üretildiği günleri görebilecek miyiz.
https://futurism.com/artificial-sun-china-temperature-record Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu alandaki çalışmalarda lider ülkelerden olan Çin, geçtiğimiz Salı günü yapılan bir açıklamada önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını duyurdu. Çinli araştırmacılar, EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) isimli füzyon reaktörü kullanılarak tam 100 milyon santigrad derece sıcaklığında hidrojen plazma bulutu üretildiğini açıkladı. Bu inanılmaz sıcaklık, Güneş'in çekirdek sıcaklığının yaklaşık 7 katına denk geliyor. Plazma bulutunun ayrıca yaklaşık 10 saniyelik bir süre için muhafaza edilebildiği belirtildi.
EAST reaktörünün ulaştığı 100 milyon santigrad derecelik sıcaklık önemli zira bilim insanları, Yeryüzü'nde bir füzyon reaktörünün verimli bir şekilde çalışabilmesi için reaktörün minimum bu sıcaklıkta işlev görmesi gerektiğini söylüyor.
Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.
Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).
Bilim insanları, 100 milyon santigrad derece sıcaklığında stabil bir şekilde füzyon reaksiyonları gerçekleştirebilecek bir reaktör üretmek için henüz yeterli teknolojiye sahip olmadığımızı söylüyor. Bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor.
Bilim insanlarının "Mars'a insan göndermekten bile daha zor" şeklinde tanımladığı nükleer füzyon, şu an için bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Ancak Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER, Almanya'daki Wendelstein 7-x gibi reaktörlerde yapılan çalışmalar her geçen gün bizleri bu hayale bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım Yeryüzü'nde yapay bir yıldızın üretildiği günleri görebilecek miyiz.
https://futurism.com/artificial-sun-china-temperature-record Yorum Yaz Paylaş Tweetle
100 milyon santigrad dereceye dayanacak ortamı hangi materyalle yaptılar kısmını;
merak edenlerdenim. :)