Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı

https://futurism.com/artificial-sun-china-temperature-record

Tüm insanlığa yetecek kadarvaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin yanı sıranükleer füzyona çok büyük yatırımlar yaparak sınırsız enerji hayalini gerçeğe dönüştürmek için uğraş veriyor.Bu alandaki çalışmalarda lider ülkelerden olan Çin, geçtiğimiz Salı günü yapılan bir açıklamada önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını duyurdu. Çinli araştırmacılar,isimli füzyon reaktörü kullanılarak tamsıcaklığında hidrojen plazma bulutu üretildiğini açıkladı. Bu inanılmaz sıcaklık, Güneş'in çekirdek sıcaklığınındenk geliyor. Plazma bulutunun ayrıca yaklaşıkbir süre için muhafaza edilebildiği belirtildi.EAST reaktörünün ulaştığı 100 milyon santigrad derecelik sıcaklık önemli zira bilim insanları, Yeryüzü'nde bir füzyon reaktörünün verimli bir şekilde çalışabilmesi için reaktörün minimum bu sıcaklıkta işlev görmesi gerektiğini söylüyor.Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımızolan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).Bilim insanları, 100 milyon santigrad derece sıcaklığında stabil bir şekilde füzyon reaksiyonları gerçekleştirebilecek bir reaktör üretmek için henüzsahip olmadığımızı söylüyor. Bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor.Bilim insanlarınınşeklinde tanımladığı nükleer füzyon, şu an için bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Ancak Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER, Almanya'daki Wendelstein 7-x gibi reaktörlerde yapılan çalışmalar her geçen gün bizleri bu hayale bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım Yeryüzü'nde yapay bir yıldızın üretildiği günleri görebilecek miyiz.