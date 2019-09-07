Çin; okullarda kullandığı yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor

Çin, yüz tanıma teknolojisinin okullardaki kullanımını engellemeyi ve yeninden düzenlemeyi planlıyor. Vatandaşlarını sürekli gözlemleyen ve kontrol altına almaya çalışan Çin'in yeni düzenlemesi büyük yankı uyandırdı.

Okullardaki yüz tanıma teknolojisi vatandaşlar tarafından protesto edilmişti

Ayrıca Bkz.

"Volkswagen klasik Vosvos yani Beetle araçlarını elektrikli hale getirecek"

https://www.bbc.com/news/world-asia-49608459

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

bilim ve teknoloji direktörümerkezli medya kuruluşukurumuna verdiği demeçte,belirtti.Ayrıca öğrencilerinise mümkün olduğuncatoplayacaklarını sözlerine ekledi.’in yüz tanıma teknolojisinikararı, vatandaşların; öğrencilerin davranışlarının izlenmesi için(CPU) kurumunda uygulananbirkaç gün sonra açıklandı.Çin'in izlemeyi kısıtlama ve durdurma kararı büyük tepkileri de beraberinde getirecek gibi görünüyor.