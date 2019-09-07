Çin; okullarda kullandığı yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor

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Çin, yüz tanıma teknolojisinin okullardaki kullanımını engellemeyi ve yeninden düzenlemeyi planlıyor. Vatandaşlarını sürekli gözlemleyen ve kontrol altına almaya çalışan Çin'in yeni düzenlemesi büyük yankı uyandırdı.
Çin Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve teknoloji direktörü Lei Chaozi, Şangay merkezli medya kuruluşu The Paper kurumuna verdiği demeçte, öğrencilerin kişisel bilgileri konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Ayrıca öğrencilerin kişisel bilgilerini gerekli olmadıkça toplamayacaklarını, bilgilerin toplanması gerektiğinde ise mümkün olduğunca az bilgi toplayacaklarını sözlerine ekledi.
Okullardaki yüz tanıma teknolojisi vatandaşlar tarafından protesto edilmişti
Çin’in yüz tanıma teknolojisini dizginlenme kararı, vatandaşların; öğrencilerin davranışlarının izlenmesi için yüz tanıma sistemi kullanılan China Pharmaceutical University (CPU) kurumunda uygulanan pilot projeye karşı çıkmalarından birkaç gün sonra açıklandı.
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Çin'in izlemeyi kısıtlama ve durdurma kararı büyük tepkileri de beraberinde getirecek gibi görünüyor.
https://www.bbc.com/news/world-asia-49608459 Yorum Yaz Paylaş Tweetle