Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 3 kişi burada

Volkswagen klasik Vosvos yani Beetle araçlarını elektrikli hale getirecek

Volkswagen firması; klasik araçları olan Beetle araçlarını, elektrikli araçlara dönüştürmeyi planlıyor. Yeni araçların Volkswagen'in elektrikli e-Up aracının teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.
8 sa.
1,4b
3
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Volkswagen firması; klasik araçları olan Beetle yani Vosvos araçlarını, elektrikli araçlara dönüştürebilen yeni bir sürücü dönüşüm kiti ürettiğini açıkladı. Yeni proje ile eski araçların daha çevreci araçlara dönüştürülmesi planlanıyor.

Volkswagen'in yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, elektrikli Beetle araçlar ile klasik otomobillerinin çekiciliğini artıracaklarını ve geleceğin dünyasına uyum sağlayacaklarını belirtiyor.

Dönüşüme girecek Beetle araçlar elektrikli e-Up aracının sistemini kullanacak


Beetle dönüşüm kitini kullanacak ve dönüşüme girecek araçların, Volkswagen'in tamamen elektrikli olan e-Up aracının teknolojisini kullanacağı belirtiliyor. Yeni kit 14 adete kadar yükseltilebilen lityum iyon akü modülleri içeriyor ve araçlar elektrikli kit ile donatıldığında, yeni araçların ibresinin saatte 200 km'ye ulaşacağı belirtiliyor. Klasik Beetle araçlar ise saatte maksimum 150 km'ye ulaşabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor "

Yeni haber Beetle sahiplerini sevindirse de Almanya dışında bulunan sahiplerini üzüyor çünkü Volkswagen'in dönüşüm projesi için iş birliği yaptığı şirket olan eClassics adlı şirket, Almanya'da bulunuyor.
Araçlarını modifiye etmek isteyen Beetle sahiplerinin ise arabalarını şirkete ulaştırmaları gerekiyor bu durum da Almanya dışındaki Beetle sahiplerini uzun bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor.
volkswagen


https://futurism.com/the-byte/volkswagen-convert-beetle-electric Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wehrmacht 6 sa.
Bu kiti alır Şahine bile takarız biz yeterli resmini çeksin biri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerd Miner 8 sa.
guzel proje bizde de keşke tam yaygin bir elektrik şarj agi olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 8 sa.
Beetle ile buradan Almanya'ya gidip, elektrikli yapıp dönüyorsun ve bir noktadan sonra şarj sıkıntıların başlıyor. Giderken eğlenceli bir yol gibi gözükse de dönüşü pek öyle değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 sa. Joker, daha vizyona girmeden ilk büyük ödülünü kazandı 4 sa. Telltale Games oyunlarında büyük indirim 5 sa. Çin; okullarda kullandığı yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor 5 sa. 57 TL değerindeki iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu 6 sa. Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla dört kat daha büyük olacak 7 sa. Razer Blade Stealth 13 ve diğerleri 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen klasik Vosvos yani Beetle araçlarını elektrikli hale getirecek Sonraki 2019'un ilk yarısında en çok satan 10 telefon 9 sa. Bitci.com, WhatsApp'tan BTC alım satım hizmeti sunmaya başladı 9 sa. Yeni nesil Porsche 718 Cayman tamamen elektrikli olabilir 10 sa. 6.1 inç HD+ Max Vision ekranlı Moto E6 Plus duyuruldu 11 sa. Samsung’un A-die içeren RAM kitinin detayları ortaya çıktı 11 sa. iPhone 11 degrade renk seçeneği ile gelebilir 12 sa. Motorola'nın açılır kameraya sahip akıllı telefonunun canlı görüntüsü ortaya çıktı 13 sa. Nvidia GTX 1600 serisini de ‘’Super’’ ile güncelleyebilir 13 sa. Qualcomm'un 5G özellikli 6 ve 7 serisi yonga setleri önümüzdeki yıl gelecek 14 sa. Nokia Power Earbuds duyuruldu 15 sa. McDonald’s İsveç, elektrikli araç sahipleri için McCharge programını devreye soktu 15 sa. Haftaya A101 ve BİM marketlerde teknoloji geçidi var 16 sa. Stratejiye dayalı Traps Lab erken erişime açıldı 18 sa. Realme uygun fiyatlı powerbank modelini duyurdu 19 sa. Google Pixel 4, 8x yakınlaştırma ve “Motion Mode” gibi kamera yetenekleriyle gelecek 19 sa. Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey 1 gün Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber 1 gün LG G8X ThinQ resmen tanıtıldı: İki ekran tek telefon 1 gün Cem Yılmaz’ın Karakomik filmlerinden yeni fragmanlar geldi 1 gün Huawei'den AirPods'a yeni rakip geldi: FreeBuds 3 tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber
DonanımHaber
Haftaya A101 ve BİM marketlerde teknoloji geçidi var
DonanımHaber
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Öğrencinin Bilgisayar Almak İçin Para Biriktirme Serüveni
DH Forum
Öğrencilerin çoğunun cebinde 5 kuruş para yok ama otobüsler ya...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim