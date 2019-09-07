Volkswagen klasik Vosvos yani Beetle araçlarını elektrikli hale getirecek

Volkswagen firması; klasik araçları olan Beetle yani Vosvos araçlarını, elektrikli araçlara dönüştürebilen yeni bir sürücü dönüşüm kiti ürettiğini açıkladı. Yeni proje ile eski araçların daha çevreci araçlara dönüştürülmesi planlanıyor.

Dönüşüme girecek Beetle araçlar elektrikli e-Up aracının sistemini kullanacak

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Yeni haber Beetle sahiplerini sevindirse de Almanya dışında bulunan sahiplerini üzüyor çünkü Volkswagen'in dönüşüm projesi için iş birliği yaptığı şirket olan eClassics adlı şirket, Almanya'da bulunuyor.

Araçlarını modifiye etmek isteyen Beetle sahiplerinin ise arabalarını şirkete ulaştırmaları gerekiyor bu durum da Almanya dışındaki Beetle sahiplerini uzun bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor.

volkswagen

https://futurism.com/the-byte/volkswagen-convert-beetle-electric

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Volkswagen'in yönetim kurulu üyesi, elektrikli Beetle araçlar ile klasik otomobillerinin çekiciliğini artıracaklarını ve geleceğin dünyasına uyum sağlayacaklarını belirtiyor.dönüşüm kitini kullanacak ve dönüşüme girecek araçların,'inaracının teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.ve araçlar elektrikli kit ile donatıldığında,'ye ulaşacağı belirtiliyor.km'ye ulaşabiliyordu.