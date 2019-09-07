Volkswagen klasik Vosvos yani Beetle araçlarını elektrikli hale getirecek

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Volkswagen firması; klasik araçları olan Beetle yani Vosvos araçlarını, elektrikli araçlara dönüştürebilen yeni bir sürücü dönüşüm kiti ürettiğini açıkladı. Yeni proje ile eski araçların daha çevreci araçlara dönüştürülmesi planlanıyor.
Volkswagen'in yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, elektrikli Beetle araçlar ile klasik otomobillerinin çekiciliğini artıracaklarını ve geleceğin dünyasına uyum sağlayacaklarını belirtiyor.
Dönüşüme girecek Beetle araçlar elektrikli e-Up aracının sistemini kullanacak
Beetle dönüşüm kitini kullanacak ve dönüşüme girecek araçların, Volkswagen'in tamamen elektrikli olan e-Up aracının teknolojisini kullanacağı belirtiliyor. Yeni kit 14 adete kadar yükseltilebilen lityum iyon akü modülleri içeriyor ve araçlar elektrikli kit ile donatıldığında, yeni araçların ibresinin saatte 200 km'ye ulaşacağı belirtiliyor. Klasik Beetle araçlar ise saatte maksimum 150 km'ye ulaşabiliyordu.
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Yeni haber Beetle sahiplerini sevindirse de Almanya dışında bulunan sahiplerini üzüyor çünkü Volkswagen'in dönüşüm projesi için iş birliği yaptığı şirket olan eClassics adlı şirket, Almanya'da bulunuyor.
Araçlarını modifiye etmek isteyen Beetle sahiplerinin ise arabalarını şirkete ulaştırmaları gerekiyor bu durum da Almanya dışındaki Beetle sahiplerini uzun bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor.
https://futurism.com/the-byte/volkswagen-convert-beetle-electric Yorum Yaz Paylaş Tweetle