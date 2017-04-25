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Kalp krizi sonrası tedavide 3D yazıcılar ile geliştirilen yama kullanılacak

Kalp krizi sonrası hasar gören kalp dokularının onarılması için 3D yazıcılar ile hazırlanan yama kullanılacak. Minnesota Üniversitesi'nde geliştirilen bu yöntem son derece olumlu sonuçlar veriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Birçok farklı alanda yeniliklerin önünü açan 3D yazıcılar, sağlık alanında da bilim insanlarının daha etkili çözümler geliştirmesine olanak sağlıyor. Son olarak da Minnesota Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar 3D yazıcıları kullanarak son derece önemli bir çalışmaya imza attı.
Kalp krizi sonrası hasar gören kalp dokularını onarmanın yollarını arayan araştırmacılar, aradıkları çözümü 3D yazıcılarda buldular. Araştırmacılar, 3D yazıcılar kullanarak zedelenen kalp dokularının iyileşmesine yardımcı olacak bir yama geliştirmeyi başardılar.
Bu işlem için lazer tabanlı biyoyazıcılar kullanıldı. Bu yöntem sayesinde, kalp dokusuna ait doğal proteinlerin 3D taramasından yola çıkılarak hazırlanan matrise kök hücreler yerleştirildi. Yerleştirilen kök hücreler büyüdüğünde bu matris sadece kalp dokusu ile bire bir aynı şekli almakla kalmadı, aynı zamanda kalp dokusu ile uyumlu bir şekilde atmaya başladı.
3D yazıcılar ile geliştirilen bu yamalar şimdiye kadar son derece iyi sonuçlar verdi. Bu yamayı ilk olarak bir farenin üzerinde test eden araştırmacılar, hayvanın kalbinin 4 hafta gibi kısa bir sürede kayda değer iyileşme gösterdiğini açıkladı. Üstelik yama bir süre sonra kalp tarafından absorbe edildi ve bu sayede dokunun uyum sağlaması için ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulmadı.
Minnesota Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından geliştirilen bu yama henüz insanlar üzerinde test edilmiş değil ancak araştırmacılar yamanın insanlarda kullanımı konusunda oldukça umutlular. İnsan kalbine uyumlu yamaların kullanımının önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata geçmesi bekleniyor. Eğer bu çalışma sonuç verirse kalp krizlerinden sonra kalbin onarılması çok daha kolay bir hal alabilir.

https://www.engadget.com/2017/04/23/3d-printed-heart-patch/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Hadi bakalım ,Teknolojinin en sevdiğim yönü sağlık sektörüne faydası.
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axaxa 2 yıl
Aynı haberi 4 kere vermişsiniz
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