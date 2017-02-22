Çin şiddet olaylarını azaltmak için araçlara GPS takma zorunluluğu getirdi

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Çin hükümeti son yıllarda pek çok patlamanın gerçekleştiği ve toplumsal şiddetin yüksek seviyelere ulaştığı Bayangolin Moğol Özerk İli’nde şiddet ortamını ortadan kaldırmak için yeni bir tedbir getirdi. Yeni düzenlemeye göre bölgedeki tüm özel ve resmi araçlarda, 30 Haziran’a kadar GPS takip sistemi kurulmak zorunda.

Hükümetin bildirisine göre bu yeni girişimin "sosyal güvenlik ve emniyeti sağlayarak toplumsal istikrar ve uyumu arttırması" bekleniyor. Uygur azınlık grupları ve Çinli gruplar arasında yaşanan şiddet olaylarının kontrol altına alınması için getirilen yeni düzenlemede Çin’in Amerikan yapımı sistemlere alternatif olarak geliştirdiği Beidu uydu sistemini kullanan GPS takip cihazlarının kullanılması isteniyor. Yerel basında yer alan haberlere göre benzin istasyonlarında bu cihazlar için özel bir bölüm oluşturulacak ve sürücüler, araçlarına takip cihazlarının kurulumunu kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Bayingolin yetkilileri de yaptıkları açıklamayla bölgede uluslararası terörizm kaynaklı bir tehlikenin var olduğunu ve arabaların, teröristlerin amaçlarına ulaşmada kullandıkları daimi bir silah olduğunu belirtirken bölgedeki tüm araçların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililer son zamanlarda yaşanan terör olaylarının sorumlusunu olarak Uygur azınlık grubunu suçlamıştı. Uygur eylemciler ise devam eden hükümet baskısının, huzursuzluğa neden olduğunu ve ayrımcılık gibi sorunlar yarattığını dile getirmişti. Son olarak Çin askeri bölgedeki şiddet olaylarını hafifletme sözü vermiş ve Sincan’ın başkenti Urumçi’de anti-terör geçit töreni düzenlemişti.

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