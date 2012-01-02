Çin süper hızlı treninin denemelerine başladı

Pek çok alanda teknoloji ihraç etmeye başlayan Çin hızlı tren alanında da önemli gelişmelere sahne oluyor. Haziran 2010 tarihinde 400km/s ile dünyanın en hızlı trenini hizmete sokan Çin şimdi daha hızlı bir projenin denemelerine başladı.





Çinli tren üreticisi CSR Corp. Ltd. tarafından yürütülen proje kapsamında 500km/s hıza ulaşabilen kılıç şeklindeki hızlı trenin test sürüşlerine başlandı. Proje aylar öncesinden basına tanıtılmıştı ve o günden bu yana büyük ilgi uyandırıyordu.





Manyetik trenin gövdesi karbon fiber alaşımla güçlendirildi ve sürtünmeyi en aza indirmek için kılıç şeklinde imal edildi. 6 adet vagonuyla deneme sürüşü yapılan tren maksimum 22800KW çekiş gücüne sahip. Benzer projeler ise henüz yapım aşamasında. Japonya'da 2045 yılında bitirilmesi planlanan Tokyo - Osaka arasındaki manyetik tren 500km/s hızında planlanırken, ABD'de Anaheim - Las Vegas'ı birbirine bağlayan hattın 450km/s saat hızına ulaşması bekleniyor.





Çin'in hızlı treni, ülke çapında trilyon dolarlık demiryolu projesinin başka bir ayağını oluşturuyor. Çin hükümeti 2012 yılında 13 000km uzunluğunda hızlı tren hattı inşa etmeyi planlıyor. 2020 yılında ise ulaşılması planlanan hat uzunluğu 20 000km. Test sürüşlerine başlayan hızlı tren projesi Demiryolu Bakanı'nın 100 milyon dolarlık yolsuzluk olayı ve iki hızlı trenin 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazası sonrasında ülke açısından büyük bir moral kaynağı olacak.