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Çin süper hızlı treninin denemelerine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Pek çok alanda teknoloji ihraç etmeye başlayan Çin hızlı tren alanında da önemli gelişmelere sahne oluyor. Haziran 2010 tarihinde 400km/s ile dünyanın en hızlı trenini hizmete sokan Çin şimdi daha hızlı bir projenin denemelerine başladı.

Çinli tren üreticisi CSR Corp. Ltd. tarafından yürütülen proje kapsamında 500km/s hıza ulaşabilen kılıç şeklindeki hızlı trenin test sürüşlerine başlandı. Proje aylar öncesinden basına tanıtılmıştı ve o günden bu yana büyük ilgi uyandırıyordu.

Manyetik trenin gövdesi karbon fiber alaşımla güçlendirildi ve sürtünmeyi en aza indirmek için kılıç şeklinde imal edildi. 6 adet vagonuyla deneme sürüşü yapılan tren maksimum 22800KW çekiş gücüne sahip. Benzer projeler ise henüz yapım aşamasında. Japonya'da 2045 yılında bitirilmesi planlanan Tokyo - Osaka arasındaki manyetik tren 500km/s hızında planlanırken, ABD'de Anaheim - Las Vegas'ı birbirine bağlayan hattın 450km/s saat hızına ulaşması bekleniyor.

Çin'in hızlı treni, ülke çapında trilyon dolarlık demiryolu projesinin başka bir ayağını oluşturuyor. Çin hükümeti 2012 yılında 13 000km uzunluğunda hızlı tren hattı inşa etmeyi planlıyor. 2020 yılında ise ulaşılması planlanan hat uzunluğu 20 000km. Test sürüşlerine başlayan hızlı tren projesi Demiryolu Bakanı'nın 100 milyon dolarlık yolsuzluk olayı ve iki hızlı trenin 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazası sonrasında ülke açısından büyük bir moral kaynağı olacak.

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memotunc 7 yıl en beğenilen FoXDiE
FoXDiE

youtube.com/...


:( :(

Bir Millet,Toplum veya ülke nasıl neden kendi eliyle kendi kendini bu kadar küçük düşürebilir anlamıyorum.
Sizki sözde bu milletin az cok görmüş bir ferdisin nete girip sörf yapabilen kesimindesin.

Tren itme olayı tamamen şaka amaçlı. Ayrıca bugun ülkemizde hızlı tren altyapısı yavaş yavaş kuruluyor.
İnşallah daha da iyi olacak.
Kırın artık bu ezilmişlik ve birşey berecemem ben(biz) duygusunu.
FoXDiEyoutube.com/...:( :(Bir Millet,Toplum veya ülke nasıl neden kendi eliyle kendi kendi...
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FoXDiE 7 yıl
Açıkcası "memotunc" yazdıklarını gördükten sonra çok utandım
Paylaşımı yaparken aklımdan Atamızın öğütleri, 10. yıl marşındaki dizeler ve Atatürk'ten sonra gelen yöneticilerin demir yoluna bakış açıları geldi
Çin gibi dünyanın en dağlık topraklarına sahip bir ülkesi bile bu ulaşım tekniğini ülkenin coğrafik konumuna ve yüzey şekillerine bakmaksızın geliştirmeye çalışırken...
Bütün dünyaya kendini kabul ettirmiş fikirlere, düşüncelere sahip bir önder tarafından desteklenen yapılması, üzerinde çalış-ılınması gerektiği söylenen en temiz en güvenli en ucuz ulaşım aracı olan trenlerin görmezden gelinmiş olması, çok yakın bir tarihe kadar da hiç bir çalışma yapılmamış olması üzdü beni
Arkadaşın bahsettiği "...ezilmişlik ve birşey berecemem ben(biz) duygusu..." bize yıllar yılı empoze edilmiş adeta genlerimize işletilmiş bir duygu "japon yapıyor abi" gibi çok masum görünen bir laf bile insanlarımızın beyinlerinde bilinç altlarında yer ediyor
Videoyu paylaşırken amacım dalga geçmek değildi aslında...
Açıkcası "memotunc" yazdıklarını gördükten sonra çok utandımPaylaşımı yaparken aklımdan Atamızın öğütleri, 10. yıl marşındaki dizeler ve Atatürk'ten sonra ...
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maxxan 7 yıl
belki henüz süper hızlı tren yapamadık ama en azından artık yapmaya çalışanları "gomünist" diye suçlamıyoruz. emeklemeden yürünmez...
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Volkanbaba 7 yıl
Yıllardır demiryoluna yatırım yapan ülkelerde çıkan sonuçlar bunlar.
Ülkemiz demiryoluna uygun bir coğrafyadayken 80sene bunu görmeyenler utansın.Türkiyenin bu seviyelere gelmesi için daha çok var belki ama en azından gelişiyor 10yıl öncesine kadar hala osmanlının döşediği raylar kullanılıyordu.

Şu manyetik trenler felanda yayılmaya başlarsa kafamızı iyice vuracağız duvarlara hala yolların yarısı otobüs kamyon sonrada yollar dolu kazalar fazla
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jix16 7 yıl
Bizim Doğu Ekspresi 500 km/gün yapıyor...:-)
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Klack 7 yıl jix16
jix16

Bizim Doğu Ekspresi 500 km/gün yapıyor...:-)

ahahahhahaha çok güldüm ya


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DH Misafiri 7 yıl
Bir kanadı eksik...
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DH Misafiri 7 yıl
beyler bu işler para ister fakat devlet ve devletin hertürlü yan kolu tüm faturalarda çoğu kişinin hala bilmediği kısa adlar takarak gereksiz yere milletten para alır bu paralarda yine devletin organize kişilerine akar. bizden aldıkları vergilerle değil hızlı tren inşaatı 3. türkiye kurulur. 2. sebepte bizim teknolojik anlamda gelişimimimiz engellenmektedir. teknolojik anlamda gelirşirsek önümüzü hiç bir devlet kesemez. zaten içimizden bikaç zeki insan uçak kazasına kurban gitmekte. 3. sebepte herkesin bildiği gibi çöp ülkeyiz elde kalan teknoloji artıkları bize yeni teknoloji diye satılmaktadır. biz eskileri kullanırken diğer devletler daha yeni teknolojiyi kullanır. yani bunlar zaten bilinen şeyler.
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iskambildestesi 7 yıl
beyler bu işler para ister fakat devlet ve devletin hertürlü yan kolu tüm faturalarda çoğu kişinin hala bilmediği kısa adlar takarak gereksiz yere milletten para alır bu paralarda yine devletin organize kişilerine akar. bizden aldıkları vergilerle değil hızlı tren inşaatı 3. türkiye kurulur. 2. sebepte bizim teknolojik anlamda gelişimimimiz engellenmektedir. teknolojik anlamda gelirşirsek önümüzü hiç bir devlet kesemez. zaten içimizden bikaç zeki insan uçak kazasına kurban gitmekte. 3. sebepte herkesin bildiği gibi çöp ülkeyiz elde kalan teknoloji artıkları bize yeni teknoloji diye satılmaktadır. biz eskileri kullanırken diğer devletler daha yeni teknolojiyi kullanır. yani bunlar zaten bilinen şeyler.
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Menow 7 yıl
gelisime devam...
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razor9119 7 yıl
@memotunc
Hizli tren altyapisi olusuyor demissin...
O trenin hangi vidasini biz tasarladik ?
Hangi parcasinda bir Turk muhendis yer aldi ?
Hic hem de hic...
Parayla satin alinip oraya dikilen seyin avukatligini yapmam!
Metrolarimizi,trenlerimizi,koprulerimizi ve daha nicelerini simdiye kadar japonlar, fransizlar yabancilar tasarladi yapti. Biz Turkler yan gelip yatmaya, atamizin cizdigi yolun disinda ilerlemeye devam ettik. Hazira konduk, mucadele etmedik, girisimci olmaktan korktuk, riskten korktuk.
Parlayan beyinlerin onune gectik, engel olduk, kiskandik, dusman olduk !
Uyutulduk, koreltildik, dusunmemiz engellendi ama biz ne yaptik hicbirsey.
Atamizin emanetine sahip cikamadik ! Bir dilimizi bile koruyamadik.
Daha neler neler yaptik yapmadik...
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OverClocK1ng 7 yıl
Çinliler 400-500 km hızla giden tren kullanırlar.
Fransızlar 570 ile giden TGV kullanırlar.
Japonlar 580 km lere varan MAGLEV kullanırlar.
Biz de 253 ile giden trenimize Hızlı Tren deyip seviniriz...
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xLmNt13 7 yıl
Bizimkiler asfalt yapmayı beceremiyor hızlı tiren mi yapacak :S.
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urazs 7 yıl
Revo arkadaşımıza hem katılıyor ama tarihi gerçeklik adına da bir iki ekleme yapmak istiyorum. Fethedilemez Constantinapolis(o devirde adı bu olduğu için böyle yazdım) kuşatıldığında pek iyi durumda değildi, o koca surları savunan insan sayısı 4 bin civarındaydı, Sultan Mehmet' in ordusu çok daha büyüktü, aslında şehrin düşeceği kesindi, tabii tarihin o zamana kadar gördüğü en güçlü en büyük topların döktürülmesi de önemlidir. Fethin imkansızlığını aşıp başarmaktan ziyade şehrin fetholunmasının manevi siyasi psikolojik ve tarihi önemi öne çıkmaktadır. Milletin artık bu topraklardan gitmeyeceği, avrupanın yüreğine korku salacağı devir başlamıştır. Büyük Roma İmp' nun mirası büyük imparatorluk iddiası ve topraklarının büyük bir bölümü aşamalı olarak çağın Roma'sı Osmanoğullarının eline geçecektir...Bu bağlamda İstanbulun alınması çok önemlidir, sadece askeri anlamda çok büyük bir başarı değildir. Bunun sebebi ise Bizansın içinde bulunduğu berbat durum, dışardan yardım alamaması ve müdafiilerin sayıca çok az olmasıdır, ayrıca yerli halkta şehri savunan katolik latinlerden nefret etmektedir, ortodoks rumların osmanlıya yardım ettiği dahi düşünülmektedir. Bu katolik ortodoks düşmanlığı yüzyılların kökleştirdiği ve 4. haçlı seferinde haçlı ordularının kudüs yürüyüşünü bırakıp zenginliklerle dolu Bizans başşehri'ni yağmalamaya girişmeleriyle tepe noktasına çıkmıştır. Ecdadımız ise 3 yüzyıldır köşeye sıkıştırdığı hasmına artık son darbeyi indirmiştir, İst fetholunduğu zaman kara avrupasıyla sınırı dahi yoktu, osmanlı toprakları içinde zapt olunmayı bekleyen özerk bi bölge görünümündeydi, fetih kaçınılmaz olarak geldi. Yine de psikolojik Roma bariyerini aşıp buna cüret edebilmek kolay değildir ve bunu Fatih başarmıştır. Tek dediğim burada dört başı mamur güçlü bir devletin başşehri zaptolunmamıştır, Bizans latin istilasından sonra git gide zayıflamıştır osmanoğullarıyla olan mücadelesinde ve ele geçen constantin ne yazık ki eski ihtişamından çok uzak yoksul bir şehirdi. Bundan sebep Fatih İstanbulu canlandırmak adına pek çok şey yapmış, yerel halka yahudilere rumlara (çok büyük bir bölümü ortodoks) ermenilere dini ve ekonomik yönden büyük kolaylıklar sağlamış, vergileri cüzi tutmuştur.
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Mellkor 7 yıl
Malesef yillar oldu 500km lik ankara-istanbul arasi hizli tren bitmedi bitse bile max 180-200 km/h gorucek. Bu adamlarla yarisamiyoruz dersem yanlis mi olucak. Asla, yapamayiz degil ama ugrasmiyoruz neden acaba?
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