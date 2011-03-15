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Çin süperbilgisayarlarda kendi geliştirdiği işlemcileri kullanmaya başlıyor

8 yıl
22,9b
1
70
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzmanlara göre önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde dünyanın en büyük ekonomisi olması beklenen Çin, dış kaynak bağımlılığını azaltmak ve ihtiyaçlarını kendi teknolojileriyle karşılayabilmek adına ciddi yatırımlar yapıyor. Bu bağlamda kendi işlemci tasarımını oluşturabilmek için yıllardır önemli ar-ge yatırımları yapan ülke bunun meyvelerini toplamaya hazırlanıyor. 2000'lerin başından beri geliştirilmekte olan Godson kod adlı Çin tasarımı işlemci için şimdiye kadar çok sayıda haber yayınlamıştık. Ancak yakın zamanda yeni bir gelişme yaşandı ve Godson işlemci ailesinin baş tasarımcısı Hu Weiwu, Çin yapımı işlemcilerin kullanıldığı Dawning 6000 isimli süperbilgisayarın bu yaz kurulacağını açıkladı.

Çin Bilim Akademisi ve Dawning Bilgi Endüstrisi şirketinin ortak çalışmasıyla hazırlanan süperbilgisayar, Godson kod adıyla bilinen ancak yerel dilde Loongson kod adıyla da anılan işlemcilerden güç alacak. Ayrıca gelen diğer bilgilere göre Jianghan Bilgi-işlem Teknolojileri Enstitüsü ve Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi tarafından geliştirilen Shenwei ve Yinhe kod adlı diğer iki süperbilgisayar projesi de bu yılın sonuna doğru yerel işlemcilere adapte olacak. Çin'in geliştirme çalışmalarına 2001 yılında başladığı Godson işlemci ailesinin Loongson 1 olarak bilinen ve 2002 yılında lanse edilen ilk jenerasyonu, 32-bit RISC çekirdeğini baz alıyor ve 200-266MHz hızlarında çalışıyordu. Geçen süre zarfında ciddi şekilde geliştirilen işlemci tasarımının en son versiyonu olan Godson 3B, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve 4 çekirdekli tasarımı baz alıyor. 1GHz'de çalışan ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen işlemciye iki adet DDR2/DDR3 bellek kontrolcüsü eşlik ediyor. Çift Hyper Transport kontrolcüsü ile donatılan ve çok sayıda çip üstü birime sahip olan işlemcinin güç tüketimi ise 15 Watt'ın altında.

Mevcut modele ek olarak yakında Godson 3B işlemcisinin de çıkması bekleniyor. 8 çekirdekli olan ve 64-bit uyumluluğu bulunan yeni model, 40 Watt'ın altında güç tüketecek yani her çekirdek için en yüksek güç tüketiminin en fazla 5 Watt olacağı anlamına geliyor ki bu, tüketimin AMD'nin Fusion ve Intel'in Atom çözümleriyle benzer, ancak ARM tabanlı üst seviye çözümlerden biraz daha üzerinde olması demek. Tüm bu özellikler bir yana yeni nesil Godson 3B işlemcisi için ayırt edici önemli bir özellik bulunuyor. x86 uyumlu olmayan bu işlemcilerde, x86 emülasyonu yapan 200 komuta yer veriliyor ve bu sayede x86 uyumlu yazılımlarla uyum sağlanması hedefleniyor. Üretimine Eylül ayında başlanması beklenen Godson 3B'nin 16 çekirdekli Godson 3C versiyonu da 2012 için planlanıyor. Daha önceki bazı haberlerde Dawning 6000 süperbilgisayar projesi için Godson 3C işlemcilerinin kullanılacağı rapor edilmişti ancak sistemin bu yaz kurulacağı düşünülürse, süperbilgisayara çok sayıda Godson 3B işlemcisi eşlik edecek gibi görünüyor.


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Pandemic 8 yıl en beğenilen
Çinden Ülkemize gelen İşlemciler :)))
INTEL --- DANTEL,NITEL,TELIN
AMD --- DAM,ADM ya da MAD
:)))
Bunlar işin esprisi ama, adamlar çalışıyor.
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anadolulu1 6 yıl

iyi olur 2 USD bir işlemci 3 USD ana kart 1 USD ram 10 USD ye süper 4 ghz lik bir pc valla Çin olmasa idi bu cocuklar bu oyuncakları zor gorurlerdi bız gibi telden araba yaparlardı
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Guest-8948E37AE 7 yıl
kilosu ortalama kaça geliyor!
Yeni işlemcilere bakılırsa 5000$ geçiyor. Teknoloji satmak işte budur.
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JerryC 7 yıl
Abi adamlar sehrin ortasina avm buyuklugunde sahte apple magazasi acmislar islemci ne :)
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C-Billups90 7 yıl
Bizimkilerde IBM'in kölesi olsun.
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ilkerinanç 7 yıl C-Billups90
C-Billups90

Bizimkilerde IBM'in kölesi olsun.

bizde süper bilgisayar varmıkine?
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Necessa®i 8 yıl
Kimse tutamaz Çin'i artık.
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helloween 8 yıl
komunizm kazanacak.. göreceksiniz ve imreneceksiniz..
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wrestling 8 yıl
kendi yaptigimiz işletim sistemlerinıde kullaniriz ınsallah
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ThunderVoid 8 yıl

wrestling

kendi yaptigimiz işletim sistemlerinıde kullaniriz ınsallah


Biz görebilirmiyiz ki?
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salagil 8 yıl
çintel :S
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eloko 8 yıl
bizde küçük de olsa bir çalışma var mı?
birara bu konuda birşeyler duymuştum ,en azından proje bazında...
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darkaura 8 yıl
piyasaya hitab eden, rekabetci ticari bir urun degil. ama boyle bir islemci uretmenin cok buyuk stratejik onemi var. isletim sisteminin icine gizlenen casus yazilimlar gibi islemcilerin icinede hardwired casus yazilimlar konabiliyor. amerikayi azcik anladiysam tum islemcilerinde arka kapilar mevcuttur. bu durumda bu islemcileri kullanan askeri ticari tum stratejik kurumlar bilgi hirsizligina ve dis mudahaleye acik demektir.
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fukox 8 yıl
çin malından hayır gelmez
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Lovelorn Rhapsody 8 yıl

fukox
çin malından hayır gelmez

Gelen var
. Kullandığın ürünlerin neredeyse hepsi çin malı çoğunu da beğenerek veya işine yaradığı için kullanıyorsun.
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alpa07 8 yıl
bu benim aklıma gelmişti : D :D :D :D
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