Çin yapay zekanın merkezi haline gelmek istiyor

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Çin hükümeti enerji alanındaki yaptığı yatırımların bir benzerini yapay zeka teknolojilerine de yaparak ülkeyi yapay zekanın merkezi haline getirmek istiyor. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından yayınlanan yeni kalkınma planına göre ülkede 2020 yılına kadar yapay zeka endüstrisinin ekonomi için itici bir güç oluşturması hedefleniyor. İşler hükümetin planladığı gibi gittiği taktirde ise Çin’deki yapay zeka endüstrisinin 2025 yılında 59 milyar dolarlık dev bir sektör haline gelmesi tahmin ediliyor.

Yapay Zeka İçin Yenilik Merkezi

Bilim ve teknolojiden sorumlu bakan yardımcısı Li Meng de ülkenin yapay zeka politikası hakkında açıklamalar yaptı. Meng, 2020 yılında Çin’in dünyanın önde gelen yapay zeka teknolojilerine ve araştırma tesislerine sahip olacağını iddia ederken 2030 yılına gelindiğinde ise ülkenin yapay zeka için yenilik merkezi haline geleceğini ifade etti. Hükümet ayrıca 2030 yılında ülkedeki yapay zeka endüstrisinin toplam değerinin 150 milyar dolara ulaşmasını istiyor.

Tabi Çin’in elindeki kaynakları kullanarak bu hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını kestirmek şu an için oldukça zor ancak ülkenin önde gelen iki teknoloji şirketi olan Baidu ve Tencent, ABD’de yapay zeka araştırma merkezi açmış durumda. Bu da yapay zeka konusunda üstünlüğün şu an için ABD’de olduğunu gösteriyor.

https://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-OTF60D6JTSE901-621FRV414U5HN5AMF8NK2FVTHB