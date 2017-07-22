Çin yapay zekanın merkezi haline gelmek istiyor

Yapay Zeka İçin Yenilik Merkezi
Bilim ve teknolojiden sorumlu bakan yardımcısı Li Meng de ülkenin yapay zeka politikası hakkında açıklamalar yaptı. Meng, 2020 yılında Çin’in dünyanın önde gelen yapay zeka teknolojilerine ve araştırma tesislerine sahip olacağını iddia ederken 2030 yılına gelindiğinde ise ülkenin yapay zeka için yenilik merkezi haline geleceğini ifade etti. Hükümet ayrıca 2030 yılında ülkedeki yapay zeka endüstrisinin toplam değerinin 150 milyar dolara ulaşmasını istiyor.
Tabi Çin’in elindeki kaynakları kullanarak bu hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını kestirmek şu an için oldukça zor ancak ülkenin önde gelen iki teknoloji şirketi olan Baidu ve Tencent, ABD’de yapay zeka araştırma merkezi açmış durumda. Bu da yapay zeka konusunda üstünlüğün şu an için ABD’de olduğunu gösteriyor.
https://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-OTF60D6JTSE901-621FRV414U5HN5AMF8NK2FVTHB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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