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MIT’den yemekleri tanıyan yapay zeka

MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)’deki araştırmacılar fotoğrafı çekilen bir yemeği tanıyan ve yemeği tarifini kullanıcıyla paylaşan yeni bir yapay zeka geliştirdi.
1 yıl
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5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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MIT’den yemekleri tanıyan yapay zeka
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Yapay zekanın gördüğü nesneleri tanıması yeteneğinin, pek çok program ve uygulamada kullanıldığına daha önce şahit olmuştuk. MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)’deki araştırmacılar ise yapay zekanın bu özelliğini farklı bir alanda kullanmak istedi ve bir fotoğrafı gördüğünde fotoğraftaki yemeğin tarifini paylaşan yapay zeka ve tariflerin yer aldığı bir ağ geliştirdiler.

Bir Milyona Yakın Görsel ve Tarif 

Yapay zekanın öğrenebilmesi ve bir sonraki yiyeceği tanıyabilmesi için ekip, yemek üzerine faaliyet gösteren çeşitli sitelerden bir milyona yakın tarifi ve görseli yapay zekaya verdi. Bu eğitim süreci boyunca yapay zeka, bir tarifte bulunan malzemeler ile görseldeki malzemeler arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamaya çalıştı ve yiyeceklerle görselleri eşleştirdi. Çalışmanın sonucunda ise Pic2Recipe adı verilen portal hazırlandı.

Buradan bir demosuna ulaşabileceğiniz portalda kullanıcılar yemek fotoğrafları yükleyerek ya da portaldaki herhangi bir görseli seçerek tariflere ulaşabiliyor. Tabi portalın ve arkaplandaki yapay zekanın henüz çok da verimli çalışmadığını hatırlatmakta fayda var. Yapay zeka bazen patates, pirinç gibi temel gıdaları tanımazken bir hamburgeri de simit olarak algılayabiliyor ancak araştırmacılar bu durumun yapay zekanın yemek kütüphanesinin geniş olmamasına bağlıyor.

Ekibin sıradaki hedefi ise yapay zekayı ve portalı geliştirerek verimli sonuçların elde edilebileceği, yaygın bir yemek tanıma ve tarif uygulamasına dönüştürmek.


https://www.theverge.com/tldr/2017/7/20/16005826/mit-csail-recipes-ai-neural-network-algorithm Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen
Ne zaman MIT haberi gorsem once MİT diye anlayip anlik gurur patlamasi yasiyorum
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CooL_ROMEO 1 yıl
Silicon Valle'e güzel bir gönderme yapmışlar.. Şu kütüphaneler biraz daha gelişse de bizim işimize yarasa.
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TIME 1 yıl en beğenilen
Ne zaman MIT haberi gorsem once MİT diye anlayip anlik gurur patlamasi yasiyorum
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kadirirdem 1 yıl TIME
bende de oluyor aynı şey.
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sniper23 1 yıl TIME
TIME

Ne zaman MIT haberi gorsem once MİT diye anlayip anlik gurur patlamasi yasiyorum

Yalnız değiliz
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Kerim5100 1 yıl
Instagram'da yemek postu atıp duranlar bunu beğendi :D
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