Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin yapay zeka çiplerini kullanacak

Çin kendi temellerini inşa ediyor
Baidu, Çin’in en büyük teknoloji devlerinden birisi ve geliştirmiş olduğu Ernie büyük dil modelini (LLM) işletebilmek için geçtiğimiz ağustos ayında ABD'li çip devi Nvidia’ya A100 GPU siparişi vermiş vermişti. Ancak ekim ayında getirilen yeni kısıtlamalar sonrasında Baidu’nın Nvidia erişimi de fiilen sonlanmış oldu. Baidu'nun 200 sunucu için Huawei Technologies'in Nvidia'nın A100 çipine alternatif olarak geliştirdiği 910B Ascend AI çiplerinden 1.600 adet sipariş ettiği ve bunun büyük kısmının teslim edildiği belirtiliyor.
Geçen yıl ABD, Nvidia'nın A100 ve H100 çiplerini Çin'e satmasını engelleyen kurallar getirmiş ve şirket, Baidu da dahil olmak üzere Çinli müşteriler için alternatif olarak yeni A800 ve H800 çiplerini piyasaya sürmüştü. Bunlar ABD kurallarına takılmıyordu. Ancak ekim ayında getirilen yeni kurallardan sonra bu çözümlerin de önü kesildi.
Huawei için büyük fırsat
Analistler geçtiğimiz ay ABD'nin getirdiği kısıtlamaların Huawei'nin 7 milyar dolarlık iç pazarında büyümesi için bir fırsat yaratacağını öngörmüştü. Şirket 2019 yılından bu yana ABD'nin ihracat kontrollerine tabi tutuluyor ve neredeyse tam ambargo görüyor.
Öte yandan Çin, denizaşırı rakiplerini yakalamasına yardımcı olmak için yerel yarı iletken endüstrisine devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. Hükümet aynı zamanda yerli firmaları yine yerli teknoloji kullanmaları için de teşvik ediyor. Huawei’nin geçtiğimiz aylarda rakipleriyle boy ölçüşebilecek Kirin 9000s’i bir anda piyasaya sürmesi de Çin’in geldiği noktayı gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.