Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin yapay zeka çiplerini kullanacak

Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük şirketlerinden Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin geliştirdiği yapay zeka çipleri kullanmak için düğmeye bastı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler, Baidu'nun bu yıl Huawei'den yapay zeka çipleri sipariş ettiğini söyledi. Bunun arkasında ise ABD’nin baskısı yatıyor. Eğer ABD baskısı olmasaydı Huawei’nin bir alternatif olarak görülmesi zor olabilirdi.

Çin kendi temellerini inşa ediyor

Baidu, Çin’in en büyük teknoloji devlerinden birisi ve geliştirmiş olduğu Ernie büyük dil modelini (LLM) işletebilmek için geçtiğimiz ağustos ayında ABD'li çip devi Nvidia’ya A100 GPU siparişi vermiş vermişti. Ancak ekim ayında getirilen yeni kısıtlamalar sonrasında Baidu’nın Nvidia erişimi de fiilen sonlanmış oldu. Baidu'nun 200 sunucu için Huawei Technologies'in Nvidia'nın A100 çipine alternatif olarak geliştirdiği 910B Ascend AI çiplerinden 1.600 adet sipariş ettiği ve bunun büyük kısmının teslim edildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Siparişin toplam değerinin yaklaşık 61.83 milyon dolar olduğu belirtilirken geri kalan siparişlerin de yıl sonuna kadar tedarik edileceği bildiriliyor. Söz konusu sipariş, Çin'in önde gelen teknoloji firmalarının Nvidia'ya verdiği binlerce çip siparişine kıyasla çok küçük olsa da, bu aslında bir gövde gösterisi anlamı taşıyor. Tencent ve Alibaba gibi Çinli rakiplerinin yanı sıra Baidu'nun da uzun süredir Nvidia'nın müşterisi olduğu biliniyor. Huawei'nin Ascend çipleri performans açısından hala Nvidia'nınkilerden çok daha düşük olarak görülse de, kaynak bunların Çin'de mevcut olan en gelişmiş yerli seçenek olduğunu söylüyor.

Çinli girişimden çılgın yatırım 19 sa. önce eklendi

Geçen yıl ABD, Nvidia'nın A100 ve H100 çiplerini Çin'e satmasını engelleyen kurallar getirmiş ve şirket, Baidu da dahil olmak üzere Çinli müşteriler için alternatif olarak yeni A800 ve H800 çiplerini piyasaya sürmüştü. Bunlar ABD kurallarına takılmıyordu. Ancak ekim ayında getirilen yeni kurallardan sonra bu çözümlerin de önü kesildi.

Huawei için büyük fırsat

Analistler geçtiğimiz ay ABD'nin getirdiği kısıtlamaların Huawei'nin 7 milyar dolarlık iç pazarında büyümesi için bir fırsat yaratacağını öngörmüştü. Şirket 2019 yılından bu yana ABD'nin ihracat kontrollerine tabi tutuluyor ve neredeyse tam ambargo görüyor.

Öte yandan Çin, denizaşırı rakiplerini yakalamasına yardımcı olmak için yerel yarı iletken endüstrisine devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. Hükümet aynı zamanda yerli firmaları yine yerli teknoloji kullanmaları için de teşvik ediyor. Huawei’nin geçtiğimiz aylarda rakipleriyle boy ölçüşebilecek Kirin 9000s’i bir anda piyasaya sürmesi de Çin’in geldiği noktayı gösteriyor.

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Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin yapay zeka çiplerini kullanacak