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    Anlık Bildirim

    Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin yapay zeka çiplerini kullanacak

    Çin, ABD teknolojilerinden uzaklaşırken kendi geliştirdiği çözümleri ile rekabet etmeye devam ediyor. Çin’in en büyük şirketlerinden Baidu da bu trende uyarak yapay zeka çipleri için Huawei’yi seçti.
    Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin yapay zeka çiplerini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük şirketlerinden Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin geliştirdiği yapay zeka çipleri kullanmak için düğmeye bastı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler, Baidu'nun bu yıl Huawei'den yapay zeka çipleri sipariş ettiğini söyledi. Bunun arkasında ise ABD’nin baskısı yatıyor. Eğer ABD baskısı olmasaydı Huawei’nin bir alternatif olarak görülmesi zor olabilirdi.

    Çin kendi temellerini inşa ediyor

    Baidu, Çin’in en büyük teknoloji devlerinden birisi ve geliştirmiş olduğu Ernie büyük dil modelini (LLM) işletebilmek için geçtiğimiz ağustos ayında ABD'li çip devi Nvidia’ya A100 GPU siparişi vermiş vermişti. Ancak ekim ayında getirilen yeni kısıtlamalar sonrasında Baidu’nın Nvidia erişimi de fiilen sonlanmış oldu. Baidu'nun 200 sunucu için Huawei Technologies'in Nvidia'nın A100 çipine alternatif olarak geliştirdiği 910B Ascend AI çiplerinden 1.600 adet sipariş ettiği ve bunun büyük kısmının teslim edildiği belirtiliyor.

    Baidu, Nvidia yerine Huawei’nin yapay zeka çiplerini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Siparişin toplam değerinin yaklaşık 61.83 milyon dolar olduğu belirtilirken geri kalan siparişlerin de yıl sonuna kadar tedarik edileceği bildiriliyor. Söz konusu sipariş, Çin'in önde gelen teknoloji firmalarının Nvidia'ya verdiği binlerce çip siparişine kıyasla çok küçük olsa da, bu aslında bir gövde gösterisi anlamı taşıyor. Tencent ve Alibaba gibi Çinli rakiplerinin yanı sıra Baidu'nun da uzun süredir Nvidia'nın müşterisi olduğu biliniyor. Huawei'nin Ascend çipleri performans açısından hala Nvidia'nınkilerden çok daha düşük olarak görülse de, kaynak bunların Çin'de mevcut olan en gelişmiş yerli seçenek olduğunu söylüyor.

    Geçen yıl ABD, Nvidia'nın A100 ve H100 çiplerini Çin'e satmasını engelleyen kurallar getirmiş ve şirket, Baidu da dahil olmak üzere Çinli müşteriler için alternatif olarak yeni A800 ve H800 çiplerini piyasaya sürmüştü. Bunlar ABD kurallarına takılmıyordu. Ancak ekim ayında getirilen yeni kurallardan sonra bu çözümlerin de önü kesildi.

    Huawei için büyük fırsat

    Analistler geçtiğimiz ay ABD'nin getirdiği kısıtlamaların Huawei'nin 7 milyar dolarlık iç pazarında büyümesi için bir fırsat yaratacağını öngörmüştü. Şirket 2019 yılından bu yana ABD'nin ihracat kontrollerine tabi tutuluyor ve neredeyse tam ambargo görüyor.

    Öte yandan Çin, denizaşırı rakiplerini yakalamasına yardımcı olmak için yerel yarı iletken endüstrisine devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. Hükümet aynı zamanda yerli firmaları yine yerli teknoloji kullanmaları için de teşvik ediyor. Huawei’nin geçtiğimiz aylarda rakipleriyle boy ölçüşebilecek Kirin 9000s’i bir anda piyasaya sürmesi de Çin’in geldiği noktayı gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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