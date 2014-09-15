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Çin'de mobil telefon bağımlıları için özel bir yol hazırlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'de mobil telefon bağımlıları için özel bir yol hazırlandı

Günümüzde araçlar, yayalar, bisikletliler için özel yollar yer alırken, akıllı telefonunda vazgeçemeyenler için de Çin'de özel bir yol inşa edildi. 

Çin'de Chongqing şehrindeki Yabancılar Caddesi, akıllı telefon bağımlıları için özel bir yola kavuştu. Sürekli telefonu ile ilgilenirken önüne çıkanlara dikkat edemeyenler için yapılan yol özel işaretlendirmelerle yayaları yönlendiriyor. 

Proje ülkedeki ilk mobil telefon yolu ünvanını elde etti. Dünyada ise National Geographic tarafından Washington DC'de gerçekleştirilen bir proje kapsamında yapılan yol ilk olma özelliği taşıyor. Ancak şimdiye kadar gözlemlenen yayaların genelde mobil telefon ile ilgilenmekten işaretlere pek de dikkat etmediği yönünde.  

http://news.qq.com/a/20140913/007396.htm#p=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 5 yıl
Daha bisiklet yolu yapamayan bir ülkeyiz yav, yapılan yerde de arabayı bisiklet yoluna park eden bir milletiz...
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye'nin başkentinde, şehir merkezinde bisiklete binecek yer yok.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Görgüsüzlükle bağımlılık aynı şey özellikle akıllı telefon kullanımlarında.

Telefondan gözünü ayırmayan kişinin canı değerli değilse bırakın ne hali varsa görsün.




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Pit0N 5 yıl
Pendik tarafına lazım bundan.
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meego 5 yıl
adam gibi yaya yolu ve bisiklet yolu yapsınlar başka birşey istemiyoruz...
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Freddy.Krueger 5 yıl
Şöyle gereksiz şeylere gıcık kapıyorum.her dakika ellerinde telefon dışarıda.arkadaşlarıyla sohbet ederken bile telefon.bu kadarı abartı
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Freddy.Krueger 5 yıl
Şöyle gereksiz şeylere gıcık kapıyorum.her dakika ellerinde telefon dışarıda.arkadaşlarıyla sohbet ederken bile telefon.bu kadarı abartı
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E_Aydin35 5 yıl
Teknolojinin teknolojisi, o yolda önüne bakacaklarını bende sanmıyorum açıkcası.. :) Ama onlar için böyle bir yol yapıldığını bildiklerinden bu farkındalık sayesinde belki bakarlar arada. :)
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BekirTemel 5 yıl
Bizim memlekete de lazım, kaç yıldır direklerle burun buruna gelen insanlar görüyorum.
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gokhans19 5 yıl
Bizde olsa o yola araba park ederler.
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12 Angry Men 5 yıl
Adamlarda, telefon bağımlıları için özel yol var, burada, bırakın bisiklet yolunu, yayalar için kaldırım bile yok ya yolun ortasında direk olur, yada masa sandalye yada kaldırım dardır yürünmez.
Yazıklar olsun böyle yöneten zihniyete.
2 Yanıt Yanıtla
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Adamlarda, telefon bağımlıları için özel yol var, burada, bırakın bisiklet yolunu, yayalar için kaldırım bile yok ya yolun ortasında direk olur, yada masa sandalye yada kaldırım dardır yürünmez.
Yazıklar olsun böyle yöneten zihniyete.

Malesef öyle
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TickTok 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Adamlarda, telefon bağımlıları için özel yol var, burada, bırakın bisiklet yolunu, yayalar için kaldırım bile yok ya yolun ortasında direk olur, yada masa sandalye yada kaldırım dardır yürünmez.
Yazıklar olsun böyle yöneten zihniyete.




Bunlara oy veren bir zihniyet var dostum.En kötüsüde o.
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