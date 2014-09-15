Çin'de mobil telefon bağımlıları için özel bir yol hazırlandı





Günümüzde araçlar, yayalar, bisikletliler için özel yollar yer alırken, akıllı telefonunda vazgeçemeyenler için de Çin'de özel bir yol inşa edildi.





Çin'de Chongqing şehrindeki Yabancılar Caddesi, akıllı telefon bağımlıları için özel bir yola kavuştu. Sürekli telefonu ile ilgilenirken önüne çıkanlara dikkat edemeyenler için yapılan yol özel işaretlendirmelerle yayaları yönlendiriyor.





Proje ülkedeki ilk mobil telefon yolu ünvanını elde etti. Dünyada ise National Geographic tarafından Washington DC'de gerçekleştirilen bir proje kapsamında yapılan yol ilk olma özelliği taşıyor. Ancak şimdiye kadar gözlemlenen yayaların genelde mobil telefon ile ilgilenmekten işaretlere pek de dikkat etmediği yönünde.

http://news.qq.com/a/20140913/007396.htm#p=1