    Tianma, dünyanın ilk NFC entegre akıllı telefon ekranını tanıttı

    Çinli ekran üreticisi Tianma, NFC işlevini doğrudan ekran paneline entegre eden yeni bir ekran geliştirdiğini açıkladı. Yeni ekran, daha ince tasarımlı cihazların önünü açıyor.

    Çinli panel üreticisi Tianma, NFC işlevini doğrudan ekran paneline entegre eden yeni bir ekran geliştirdiğini açıkladı. Bu gelişme, daha kompakt ve verimli cihaz tasarımlarının önünü açabilmesi açısından önem taşıyor.

    4.6 inç büyüklüğünde ve 3 cm'den algılama yapabiliyor

    Şirketin açıklamasına göre, tanıtılan 4.6 inçlik panel, piksel düzeyinde geliştirilmiş bir bobin yapısı sayesinde 3 cm’ye kadar algılama mesafesinde NFC iletişimi sağlayabiliyor. Böylece kullanıcılar, ekranın ön yüzü üzerinden doğrudan temas etmeden NFC sistemleriyle etkileşime girebiliyor. Panelde kullanılan paylaşımlı sürücü devreleri, düşük dirençli malzemeler ve zaman bölmeli algoritma sayesinde dokunmatik ve NFC işlevleri aynı anda, birbirini etkilemeden çalışabiliyor.

    Bu tasarım, kullanıcıların cihazlarını kullanmaya devam ederken aynı anda NFC tabanlı ödeme veya kimlik doğrulama işlemleri yapabilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca Tianma’nın TED dokunmatik teknolojisini destekleyerek, NFC entegrasyonuna rağmen yüksek hassasiyetli ve akıcı dokunmatik deneyim vadediyor.

    Yeni panel, bileşen katmanlarını azaltan yüksek düzeyde entegre iç yapısıyla üreticilere daha ince ve yerden tasarruf sağlayan cihaz tasarımları geliştirme imkanı tanıyor. Ekranın kendisi NFC algılama alanı olarak görev yaptığı için görsel bütünlük artarken kenardan kenara kesintisiz bir görüntü deneyimi sunuluyor.

    Bu teknolojinin, akıllı telefonlar, endüstriyel el cihazları, erişim sistemleri ve akıllı ev arayüzleri gibi alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

