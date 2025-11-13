Tianma, dünyanın ilk NFC entegre akıllı telefon ekranını tanıttı

4.6 inç büyüklüğünde ve 3 cm'den algılama yapabiliyor
Şirketin açıklamasına göre, tanıtılan 4.6 inçlik panel, piksel düzeyinde geliştirilmiş bir bobin yapısı sayesinde 3 cm’ye kadar algılama mesafesinde NFC iletişimi sağlayabiliyor. Böylece kullanıcılar, ekranın ön yüzü üzerinden doğrudan temas etmeden NFC sistemleriyle etkileşime girebiliyor. Panelde kullanılan paylaşımlı sürücü devreleri, düşük dirençli malzemeler ve zaman bölmeli algoritma sayesinde dokunmatik ve NFC işlevleri aynı anda, birbirini etkilemeden çalışabiliyor.
Yeni panel, bileşen katmanlarını azaltan yüksek düzeyde entegre iç yapısıyla üreticilere daha ince ve yerden tasarruf sağlayan cihaz tasarımları geliştirme imkanı tanıyor. Ekranın kendisi NFC algılama alanı olarak görev yaptığı için görsel bütünlük artarken kenardan kenara kesintisiz bir görüntü deneyimi sunuluyor.
Bu teknolojinin, akıllı telefonlar, endüstriyel el cihazları, erişim sistemleri ve akıllı ev arayüzleri gibi alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor.