Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İspanya, 45 adet HÜRJET için 3,12 milyar avroluk anlaşmayı onayladı

    İspanya, F-5 filosunun yerini alacak 45 adet Türk yapımı HÜRJET için 3,12 milyar avroluk anlaşmayı onayladı. HÜRJET'ler İspanyol hava kuvvetlerinde eğitim için kullanılacak.

    İspanya, 45 adet HÜRJET tedarikini resmen onayladı Tam Boyutta Gör
    İspanya Bakanlar Kurulu, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin eğitim filosunu yenilemek üzere 45 adet Türk yapımı HÜRJET süpersonik eğitim uçağının alımına resmen onay verdi. Toplam değeri 3 milyar 120 milyon avro olan anlaşma, İspanya’nın uzun süredir kullandığı F-5 eğitim jetlerinin yerini alacak.

    İspanya resmen onayladı

    İspanya Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim'de aldığı kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon avro olan sözleşmeyi onayladı" değerlendirmesinde bulundu.

    Satın alma, “Entegre Eğitim Sistemi” (ITS-C) adı verilen program kapsamında yürütülecek. Programın merkezinde yer alan HÜRJET platformu TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. Uçaklar, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre özel olarak yerelleştirilmiş bir konfigürasyona sahip olacak. Bu süreçte Türk savunma sanayii şirketleriyle birlikte İspanyol havacılık ve savunma endüstrisi de aktif rol üstlenecek.

    İspanya, 45 adet HÜRJET tedarikini resmen onayladı Tam Boyutta Gör
    Resmileşen programa göre TUSAŞ tesislerinde üretilecek uçaklar daha sonra İspanya’ya özgü donanımlarla uyumlu hale getirilecek. Bu dönüşüm, Airbus Defence and Space España tarafından yürütülecek ve şirket aynı zamanda programın koordinatörü olarak görev yapacak. Finansman ise İspanya Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bakanlık, ön finansmanı Airbus’a aktaracak, Airbus da bu kaynağı TAI ile oluşturulan ortak girişime (UTE) yönlendirecek.

    Teslimatlar 2028'de başlayacak

    Planlamaya göre, ilk uçak grubu 2028 yılında teslim edilecek ve 2029/2030 eğitim döneminde platformun kullanımına başlanacak. Tamamen İspanya konfigürasyonuna sahip ilk HÜRJET’lerin ise 2031 itibarıyla hizmete girmesi bekleniyor. Anlaşma, imzalanma tarihinden itibaren 30 Kasım 2035’e kadar geçerli olacak ve uzatma seçeneği bulunmayacak. İspanya, HÜRJET filosunun en az 30 yıl boyunca hizmette kalmasını öngörüyor.

    Kaynakça https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2025/20251028-referencia-rueda-de-prensa-ministros.aspx#sistema https://www.elespanol.com/observatorio-defensa/20251028/gobierno-autoriza-compra-cazas-hurjet-turcos-instruccion-pilotos-millones/1003743990124_0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    rakanishu +71 A.J. Pacino +60 Brother Tolga +55 addidas_85 +45 atmaca57 +44 fricinsleepy +43 Electronic2 +41 mert1907 +39 gnsnc +38 bshaar387 +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    11 Kişi Okuyor (5 Üye, 6 Misafir) 5 Masaüstü 6 Mobil
    GetSomeRest, GörkemAladağ CTL3W, theorder03 ve 1 üye daha okuyor
    G
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1470 kez okundu.
    18 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uçak, Türkiye Haberleri ve
    6 etiket daha tusaş ispanya hürjet Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Savunma Sanayi
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefon fabrika ayarlarına dönerse neler silinir barutlu su yorumları gay hikayeleri anadolu aöf mü ata aöf mü hukuk okumak zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum