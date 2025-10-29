İspanya, 45 adet HÜRJET için 3,12 milyar avroluk anlaşmayı onayladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İspanya Bakanlar Kurulu, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin eğitim filosunu yenilemek üzere 45 adet Türk yapımı HÜRJET süpersonik eğitim uçağının alımına resmen onay verdi. Toplam değeri 3 milyar 120 milyon avro olan anlaşma, İspanya’nın uzun süredir kullandığı F-5 eğitim jetlerinin yerini alacak.

İspanya resmen onayladı

İspanya Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim'de aldığı kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon avro olan sözleşmeyi onayladı" değerlendirmesinde bulundu.

Satın alma, “Entegre Eğitim Sistemi” (ITS-C) adı verilen program kapsamında yürütülecek. Programın merkezinde yer alan HÜRJET platformu TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. Uçaklar, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre özel olarak yerelleştirilmiş bir konfigürasyona sahip olacak. Bu süreçte Türk savunma sanayii şirketleriyle birlikte İspanyol havacılık ve savunma endüstrisi de aktif rol üstlenecek.

Tam Boyutta Gör Resmileşen programa göre TUSAŞ tesislerinde üretilecek uçaklar daha sonra İspanya’ya özgü donanımlarla uyumlu hale getirilecek. Bu dönüşüm, Airbus Defence and Space España tarafından yürütülecek ve şirket aynı zamanda programın koordinatörü olarak görev yapacak. Finansman ise İspanya Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bakanlık, ön finansmanı Airbus’a aktaracak, Airbus da bu kaynağı TAI ile oluşturulan ortak girişime (UTE) yönlendirecek.

Teslimatlar 2028'de başlayacak

Planlamaya göre, ilk uçak grubu 2028 yılında teslim edilecek ve 2029/2030 eğitim döneminde platformun kullanımına başlanacak. Tamamen İspanya konfigürasyonuna sahip ilk HÜRJET’lerin ise 2031 itibarıyla hizmete girmesi bekleniyor. Anlaşma, imzalanma tarihinden itibaren 30 Kasım 2035’e kadar geçerli olacak ve uzatma seçeneği bulunmayacak. İspanya, HÜRJET filosunun en az 30 yıl boyunca hizmette kalmasını öngörüyor.

