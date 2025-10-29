İspanya, 45 adet HÜRJET için 3,12 milyar avroluk anlaşmayı onayladı

İspanya resmen onayladı
İspanya Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim'de aldığı kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon avro olan sözleşmeyi onayladı" değerlendirmesinde bulundu.
Satın alma, “Entegre Eğitim Sistemi” (ITS-C) adı verilen program kapsamında yürütülecek. Programın merkezinde yer alan HÜRJET platformu TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. Uçaklar, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre özel olarak yerelleştirilmiş bir konfigürasyona sahip olacak. Bu süreçte Türk savunma sanayii şirketleriyle birlikte İspanyol havacılık ve savunma endüstrisi de aktif rol üstlenecek.
Teslimatlar 2028'de başlayacak
Planlamaya göre, ilk uçak grubu 2028 yılında teslim edilecek ve 2029/2030 eğitim döneminde platformun kullanımına başlanacak. Tamamen İspanya konfigürasyonuna sahip ilk HÜRJET'lerin ise 2031 itibarıyla hizmete girmesi bekleniyor. Anlaşma, imzalanma tarihinden itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacak ve uzatma seçeneği bulunmayacak. İspanya, HÜRJET filosunun en az 30 yıl boyunca hizmette kalmasını öngörüyor.
