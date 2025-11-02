ABD’li Anduril, insansız savaş uçağını ilk kez uçurdu

İlk uçuş başıyla yapıldı
Anduril mühendislik sorumlularından Jason Levin’e göre uçuş yarı-otonom olarak gerçekleştirildi. Uçak kendi uçuş kontrolünü ve gaz ayarlarını insan müdahalesi olmadan idare edebiliyor ve gerektiğinde tek bir komutla iniş yapabiliyor. Anduril ayrıca, tasarımdan uçuş testine 556 günde ulaşarak, sıfırdan geliştirilen platformu iki yıldan kısa sürede testlere taşıdığını açıkladı.
Bu başarı, Hava Kuvvetleri’nin geçen yıldan bu yana izlediği CCA (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) programındaki rekabetçi sürecin bir parçası. Nisan 2024’te Anduril’e, General Atomics ile birlikte “loyal wingman” prototipleri geliştirme sözleşmesi verilmişti. General Atomics kendi CCA platformu YFQ-42A’yı yarı-otonom olarak uçurduğunu açıklamıştı.
ABD, CCA programı ile insansız sistemlerin pilotlu uçaklarla birlikte görev yapabilmesini sağlayarak savaş gücünün menzilini ve etkinliğini artırmayı hedefliyor. Daha önce açıklanan resmi bilgilere göre en az 1.000 adet yapay zeka destekli, yarı-otonom insansız filosu oluşturulacak. Bu insansız filo, F-22, F-35 ve altıncı nesil F-47 gibi pilotlu savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacakBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim