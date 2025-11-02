Giriş
    ABD’li Anduril, insansız savaş uçağını ilk kez uçurdu

    Anduril tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen yarı otonom jet dronu YFQ-44A ilk uçuşunu tamamladı. Program, gelecekte 1.000 otonom savaş dronundan oluşacak filonun temelini oluşturacak.

    ABD’li Anduril, insansız savaş uçağını ilk kez uçurdu Tam Boyutta Gör
    Amerikan savunma teknoloji şirketi Anduril, jet motorlu, insansız kanat arkadaşı (loyal wingman) prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. YFQ-44A olarak adlandırılan, kokpitsiz ve küçük ölçekli savaş uçağı görünümlü platformun test uçuşu Kaliforniya’daki bir deneme sahasında yapıldı. Bu deneme, Pentagon’un otonom sistemlerle yürütülmesi beklenen gelecekteki muhtemel çatışmalara hazırlanma stratejisinde kayda değer bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

    İlk uçuş başıyla yapıldı

    Anduril mühendislik sorumlularından Jason Levin’e göre uçuş yarı-otonom olarak gerçekleştirildi. Uçak kendi uçuş kontrolünü ve gaz ayarlarını insan müdahalesi olmadan idare edebiliyor ve gerektiğinde tek bir komutla iniş yapabiliyor. Anduril ayrıca, tasarımdan uçuş testine 556 günde ulaşarak, sıfırdan geliştirilen platformu iki yıldan kısa sürede testlere taşıdığını açıkladı.

    Bu başarı, Hava Kuvvetleri’nin geçen yıldan bu yana izlediği CCA (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) programındaki rekabetçi sürecin bir parçası. Nisan 2024’te Anduril’e, General Atomics ile birlikte “loyal wingman” prototipleri geliştirme sözleşmesi verilmişti. General Atomics kendi CCA platformu YFQ-42A’yı yarı-otonom olarak uçurduğunu açıklamıştı.

    ABD, CCA programı ile insansız sistemlerin pilotlu uçaklarla birlikte görev yapabilmesini sağlayarak savaş gücünün menzilini ve etkinliğini artırmayı hedefliyor. Daha önce açıklanan resmi bilgilere göre en az 1.000 adet yapay zeka destekli, yarı-otonom insansız filosu oluşturulacak. Bu insansız filo, F-22, F-35 ve altıncı nesil F-47 gibi pilotlu savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    osrt91 1 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 13 saat önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 17 saat önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 1 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 2 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 2 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 2 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 2 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 2 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 2 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

