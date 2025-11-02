ABD’li Anduril, insansız savaş uçağını ilk kez uçurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amerikan savunma teknoloji şirketi Anduril, jet motorlu, insansız kanat arkadaşı (loyal wingman) prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. YFQ-44A olarak adlandırılan, kokpitsiz ve küçük ölçekli savaş uçağı görünümlü platformun test uçuşu Kaliforniya’daki bir deneme sahasında yapıldı. Bu deneme, Pentagon’un otonom sistemlerle yürütülmesi beklenen gelecekteki muhtemel çatışmalara hazırlanma stratejisinde kayda değer bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

İlk uçuş başıyla yapıldı

Anduril mühendislik sorumlularından Jason Levin’e göre uçuş yarı-otonom olarak gerçekleştirildi. Uçak kendi uçuş kontrolünü ve gaz ayarlarını insan müdahalesi olmadan idare edebiliyor ve gerektiğinde tek bir komutla iniş yapabiliyor. Anduril ayrıca, tasarımdan uçuş testine 556 günde ulaşarak, sıfırdan geliştirilen platformu iki yıldan kısa sürede testlere taşıdığını açıkladı.

Bu başarı, Hava Kuvvetleri’nin geçen yıldan bu yana izlediği CCA (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) programındaki rekabetçi sürecin bir parçası. Nisan 2024’te Anduril’e, General Atomics ile birlikte “loyal wingman” prototipleri geliştirme sözleşmesi verilmişti. General Atomics kendi CCA platformu YFQ-42A’yı yarı-otonom olarak uçurduğunu açıklamıştı.

ABD, CCA programı ile insansız sistemlerin pilotlu uçaklarla birlikte görev yapabilmesini sağlayarak savaş gücünün menzilini ve etkinliğini artırmayı hedefliyor. Daha önce açıklanan resmi bilgilere göre en az 1.000 adet yapay zeka destekli, yarı-otonom insansız filosu oluşturulacak. Bu insansız filo, F-22, F-35 ve altıncı nesil F-47 gibi pilotlu savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak

