Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi

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Büyümeyi güçlendirmek ve ülke genelindeki ulaşım ağını iyileştirmek isteyen Çin, 2020 yılına kadar ülkedeki hızlı tren ağını 30.000 kilometreye çıkarmayı planlıyor. Başkan Xi Jinping bu projeyle şehirler arası ulaşımın güçlenmesi ve sanayi faaliyetlerinin artmasını umuyor. Böylelikle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlamasının da önüne geçilebilecek. Bu uğurda 3 trilyon 500 milyar yuanı (yaklaşık 504 milyar dolar) gözden çıkaran hükümet projenin tamamlanmasıyla beraber ülkedeki büyük şehirlerin %80 oranında birbirine bağlanacağını belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Yang Yudong, yatırımların karşılığının yeterince alınmamasına rağmen önceliğin yoksul batı şehirlerine verileceğini bu sayede ülkedeki gelişmişlik düzeyinin de eşitleneceğini açıkladı. Yudong ayrıca demir yolu kullanımının arttırılması ve herkesin demir yolundan faydalanabilmesi için uygun ücretlerin ayarlanacağını da sözlerine ekledi.

Mevcut 121.000 kilometrelik demir yolu ağının 19.000’lik kısmı yüksek hızlı trenlerin kullanımında olan Çin’de işler planlandığı gibi giderse 2020 yılında ülkedeki toplam yüksek hızlı tren hattı, Elon Musk'ın Hyperloob projesiyle 45 dakikada ulaşımı sağlamayı düşündüğü New York- Los Angeles arası uzaklığın 6.5 katına çıkmış olacak. Son iki yılda ulaşım ağına yönelik büyük harcamalar yapan Çin kalkınma planına dahil olacak şekilde 30.000 kilometre uzunluğunda otoyol da yapmayı planlıyor.

Çin-Almanya hattından da sevindirici gelişme

Aynı gün Çin için bir başka güzel haber de Yeni İpek Yolu projesindeki demir yolu hattından geldi. 2008 Yılında hizmete sunulan ve Çin'le Almanya arasındaki demir yolu yolculuğunu 14 güne indiren Chongqing-Xinjiang-Hamburg hattı, hattaki taşımayı üstlenen Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'a göre Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Polonya üzerinden geçen bu hat sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2.5 kat arttıracak ve 2020 yılında 100.000 konteynerin taşındığı dev bir ticaret ağı haline gelecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-29/china-to-have-30-000-kilometer-high-speed-rail-network-by-2020