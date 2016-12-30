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Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi

Çin 500 milyar dolar harcayarak demir yolu ağını büyütmenin peşinde. Yeni proje ile birlikte ülkedeki hızlı tren hattının uzunluğu 19.000 kilometreden 30.000 kilometreye çıkacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin’den 30.000 kilometrelik dev hızlı tren projesi
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Büyümeyi güçlendirmek ve ülke genelindeki ulaşım ağını iyileştirmek isteyen Çin, 2020 yılına kadar ülkedeki hızlı tren ağını 30.000 kilometreye çıkarmayı planlıyor. Başkan Xi Jinping bu projeyle şehirler arası ulaşımın güçlenmesi ve sanayi faaliyetlerinin artmasını umuyor. Böylelikle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlamasının da önüne geçilebilecek.  Bu uğurda 3 trilyon 500 milyar yuanı (yaklaşık 504 milyar dolar) gözden çıkaran hükümet projenin tamamlanmasıyla beraber ülkedeki büyük şehirlerin %80 oranında birbirine bağlanacağını belirtti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Yang Yudong, yatırımların karşılığının yeterince alınmamasına rağmen önceliğin yoksul batı şehirlerine verileceğini bu sayede ülkedeki gelişmişlik düzeyinin de eşitleneceğini açıkladı. Yudong ayrıca demir yolu kullanımının arttırılması ve herkesin demir yolundan faydalanabilmesi için uygun ücretlerin ayarlanacağını da sözlerine ekledi.

Mevcut 121.000 kilometrelik demir yolu ağının 19.000’lik kısmı yüksek hızlı trenlerin kullanımında olan Çin’de işler planlandığı gibi giderse 2020 yılında ülkedeki toplam yüksek hızlı tren hattı, Elon Musk'ın Hyperloob projesiyle 45 dakikada ulaşımı sağlamayı düşündüğü New York- Los Angeles arası uzaklığın 6.5 katına çıkmış olacak. Son iki yılda ulaşım ağına yönelik büyük harcamalar yapan Çin kalkınma planına dahil olacak şekilde 30.000 kilometre uzunluğunda otoyol da yapmayı planlıyor.

Çin-Almanya hattından da sevindirici gelişme

Aynı gün Çin için bir başka güzel haber de Yeni İpek Yolu projesindeki demir yolu hattından geldi. 2008 Yılında hizmete sunulan ve Çin'le Almanya arasındaki demir yolu yolculuğunu 14 güne indiren Chongqing-Xinjiang-Hamburg hattı, hattaki taşımayı üstlenen Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn'a göre Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Polonya üzerinden geçen bu hat sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2.5 kat arttıracak ve 2020 yılında 100.000 konteynerin taşındığı dev bir ticaret ağı haline gelecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-29/china-to-have-30-000-kilometer-high-speed-rail-network-by-2020 Yorum Yaz
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Fatih 2 yıl
Bizde olsa otobüs firmaları çomak sokar mutlaka. Çünkü onların kazancı Türk milletinin kazancından refahından daha önemli.
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Turkforce 2 yıl
Adamlar kafa basmıyor resmen, her 100km de bir havalimanı yapmak varken yaptıkları şeye bak ya...
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CaBr2 2 yıl
İstemezük!
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paramedical 2 yıl
Çinin ekonomisine bayiliyorum dostum
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kugutex 2 yıl
Bizde olsa CHPliler hemen çomak sokar.
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shegenli chingen 2 yıl
çinili başgan asfalt dök daha fazla oy alırsın
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DennisLars 2 yıl
Yav gardaşım ne gereg var böle şeylere yav bi ton masraf metro turüzim çin e de hizmet versin gıram sorun galmaz yav çinde
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun güzel bir proje.
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irish 2 yıl
Elalemin yaptıklarına bizim hayallerimiz bile yetmiyor.
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Celest 2 yıl irish
irish
Elalemin yaptıklarına bizim hayallerimiz bile yetmiyor.

Onlar kafir icadı biz müslümanız ama
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interwap 2 yıl
Adamları takdir ettim. Yıllar önce belgeselde yıllar yıllar önce Çin'in yaptığı yüksük hızlı tren belgeseli izlemiştim. Bildiğin yüksek hızlı tren. Bizdeki gibi sadece adı hızlı değil. Rayların altındaki betonun rayabile temas eden yüzeyini bile CNC tezgahlarda hassas şekilde işliyorlar.
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-Predestination- 2 yıl
Bizde olsa AKP yapıyor diye PKK'lılar ve aşırı solcu militanlar sabotaj yapar. Kablo keser, dinamit yerleştirir vs. Bu ülkeye hizmet getirmek büyük cesaret ister.
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sniper23 2 yıl -Predestination-
-Predestination-

Bizde olsa AKP yapıyor diye PKK'lılar ve aşırı solcu militanlar sabotaj yapar. Kablo keser, dinamit yerleştirir vs. Bu ülkeye hizmet getirmek büyük cesaret ister.

Aynen öyle, hatta mevcut tren hatlarında bile ne yazık ki kablo çalınması, sabotaj vs. gibi sıkıntılar var. Tabi millet bunu görmeden ölümüne eleştiriyor.
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Turkforce 2 yıl
Adamlar kafa basmıyor resmen, her 100km de bir havalimanı yapmak varken yaptıkları şeye bak ya...
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omerfa 2 yıl
Mevcut 121.000 kilometrelik demir yolu ağının 19.000’lik kısmı yüksek hızlı trenlerin kullanımında olan Çin’de işler planlandığı gibi giderse 2020 yılında ülkedeki toplam yüksek hızlı tren hattı New York- Los Angeles arası uzaklığın 6.5 katına çıkmış olacak.
niye New York- Los Angeles arası, ne özelliği var, niye orası ile kıyaslanıyor. Ankara - İstanbul arası uzaklığında 66 katı ne olmuş yani
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