Siber saldırı iddiaları dünyada dev bir krize sebep olmak üzere

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Amerikan başkanlık seçimlerinden Donalt Trump’ın zaferle çıkması ülkede gündemi bambaşka bir noktaya taşımıştı. CIA’in ortaya attığı sonrasında FBI ve DNI tarafından ortak bir kanı ile kabul gören iddialara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump lehine siber saldırı yapılması talimatını vermişti.

Henüz ABD makamları kesin bir kanıta ulaşmış olmasa da daha şimdiden Putin ile Trump’ın arasındaki sıcak mesajlar, ABD’de bazı kesimleri ciddi anlamda rahatsız etmişe benziyor. Yıllardır kendi ülkesi sınırları dışında bir çok yere “demokrasi götürme” bahanesi ile alenen veya gizli bir el olarak müdahil olan Amerika, bu kez olayın kendi ülkesinde patlak vermesinden hiç hoşnut değil.

ABD'den 35 Rus Diplomata Ülkeden Gitme Emri

Obama’nın da giderayak siber saldırı olduğunu doğrulaması ve bunun ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklaması işi daha kritik bir noktaya taşırken yeni gelen haberler dünyanın büyük bir krizin eşiğinde olduğunu açık eder nitelikte.

Buna göre ABD yönetimi, başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları kapsamında Washington ve San Fransisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Ayrıca aynı kapsamda Maryland ve New York sınırları içinde bulunan Rus hükümetine ait yerleşkelerin de 24 saat içerisinde boşaltılmış olması emri verildi.

ABD kanadından gelen bu hamleye Rusya Parlamentosu’ndan da yanıt gecikmedi. Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rusya’nın da ABD’nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu. Ayrıca ABD yönetimi, 6 üst düzey Rus yetkilinin ve 5 Rus kurumunun siber saldırılara karıştığını da ilk kez resmi olarak açıkladı.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ilerleyen günlerde nasıl sonuçlar doğuracak büyük merak konusu. ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, Beyaz Saray'a 21 Ocak 2017 itibariyle taşınacak. Trump sonrasında işlerin nasıl bir hal alacağı da büyük merak konusu ancak anlaşılan o ki Suriye'de şimdilik devre dışı kalmış görünen ABD bu konuyu kolay kolay kapatma niyetinde değil.