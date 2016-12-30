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Siber saldırı iddiaları dünyada dev bir krize sebep olmak üzere

ABD başkanlık seçimlerinde Rusya’nın “Siber Saldırı” yaptığı iddialarının yankıları sürüyor. ABD, 35 Rus diplomatı ülkeden apar topar gönderiyor. İşte konuya dair tüm detaylar:
2 yıl
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34
Güvenlik
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Siber saldırı iddiaları dünyada dev bir krize sebep olmak üzere
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Amerikan başkanlık seçimlerinden Donalt Trump’ın zaferle çıkması ülkede gündemi bambaşka bir noktaya taşımıştı. CIA’in ortaya attığı sonrasında FBI ve DNI tarafından ortak bir kanı ile kabul gören iddialara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump lehine siber saldırı yapılması talimatını vermişti.

Henüz ABD makamları kesin bir kanıta ulaşmış olmasa da daha şimdiden Putin ile Trump’ın arasındaki sıcak mesajlar, ABD’de bazı kesimleri ciddi anlamda rahatsız etmişe benziyor. Yıllardır kendi ülkesi sınırları dışında bir çok yere “demokrasi götürme” bahanesi ile alenen veya gizli bir el olarak müdahil olan Amerika, bu kez olayın kendi ülkesinde patlak vermesinden hiç hoşnut değil.

ABD'den 35 Rus Diplomata Ülkeden Gitme Emri

Obama’nın da giderayak siber saldırı olduğunu doğrulaması ve bunun ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklaması işi daha kritik bir noktaya taşırken yeni gelen haberler dünyanın büyük bir krizin eşiğinde olduğunu açık eder nitelikte.

Buna göre ABD yönetimi, başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları kapsamında Washington ve San Fransisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Ayrıca aynı kapsamda Maryland ve New York sınırları içinde bulunan Rus hükümetine ait yerleşkelerin de 24 saat içerisinde boşaltılmış olması emri verildi.

ABD kanadından gelen bu hamleye Rusya Parlamentosu’ndan da yanıt gecikmedi. Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rusya’nın da ABD’nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu. Ayrıca ABD yönetimi, 6 üst düzey Rus yetkilinin ve 5 Rus kurumunun siber saldırılara karıştığını da ilk kez resmi olarak açıkladı.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ilerleyen günlerde nasıl sonuçlar doğuracak büyük merak konusu. ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, Beyaz Saray'a 21 Ocak 2017 itibariyle taşınacak. Trump sonrasında işlerin nasıl bir hal alacağı da büyük merak konusu ancak anlaşılan o ki Suriye'de şimdilik devre dışı kalmış görünen ABD bu konuyu kolay kolay kapatma niyetinde değil.

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halitozbasli 2 yıl en beğenilen
Suriyede saf dışı kalınca nereye saldıracağını bilemedi olayın özeti bu.
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İzole Bant 2 yıl
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Serenade. 2 yıl JQKER
joker-38
Bazıları alışık çatapat patlasa stok yapıyor 15 temmuzda stok yapanlar güncelleme zamanı geldi


15 temmuzda ne stoğu ? Zaten gece başlayıp sabaha kadar bitti olaylar, marketler kapalı iken. Size her söylenene inanmayın böyle.
Gerçi keşke o zamandan benzin, dolar falan stoklasaymışız
joker-38Bazıları alışık çatapat patlasa stok yapıyor 15 temmuzda stok yapanlar güncelleme zamanı geldi15 temmuzda ...
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Kartal Göz 2 yıl
Şu Twisted Metal'ın palyaço kafası suretli patlama dumanı efekti de her yerde kullanıla kullanıla ortalık malı oldu. Ne zaman yaratıcı olmayı deneyeceksiniz?
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Daima İleri 2 yıl
Bu hareketleri gördükçe Trump'a desteğim artıyor. Birilerinin çarkına iyi çomak sokacak belli ki. Rusya ile arası iyi ABD'yi hangi ABD kurumu istemez kafa karıştırıcı; yükselen tehtit Çin varken. Bu meşhur bir siyasetcininde olmasını istediği birşeydi.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Kişi başkasını da kendisi gibi bilirmiş. ABD Rusyayı kendi seçimlerine müdahale etmek ve manipüle etmek ile suçlasa da bu durumu ülkemizde de gördüğümüz gibi en iyi yapan ve bunu yaparken de bir sakınca görmeyen ABD'nin ta kendisi. Youtube dahil bütün sosyal medyayı özellikle seçim dönemlerinde başka ülkelerin seçmenini maniple etmek için çok iyi kullanıyor bunu görmemek için kör olmak lazım. Nasılsa en güçlü ülkeyim, kim benden hesap sorabilir ki, bu dünyada benim borum öter gibi bir narsist öz güven ve kibir, insanın olduğu gibi bir ülkenin de en zayıf tarafıdır bence. Sonunun da başlangıcıdır çünkü çok fazla suç işlemesine bunda kendini suçlu görmemesine neden olur bu kibir.
Bir ülkenin siyasi ve politik tavrı gittikçe vatandaşına da sirayet eder ve bütün halkı kendisi gibi başkasının manipüle eden, yalan söyleyen ve kendini beğenmiş bir ego ile gücünü şiddet ve tehdit ile halleden bir hale gelir ki bu da bir ülkenin en büyük felaketidir.

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yılmaz006 2 yıl
seçimler yenilenmeli mutlaka..o çocuk beyinli adamın amerikanın başkanı olması amerika ve dünya için büyük tehlike..zaten rusya da bu adamın gerizekalı olduğunu bildiğinden onu destekliyor..
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kurs@tz 2 yıl yılmaz006
yılmaz006
seçimler yenilenmeli mutlaka..o çocuk beyinli adamın amerikanın başkanı olması amerika ve dünya için büyük tehlike..zaten rusya da bu adamın gerizekalı olduğunu bildiğinden onu destekliyor..

4.5 milyar dolar servet sahibi, bunu da baba parasıyla yapmamış kendisi çalışıp yapmış, Amerikanın 45. dünyanın 300 bilmemkaçıncı dolar milyarderi, sadece taşımazlarının tapu senetlerini üstüste koysan eyfel kulesi yüksekliğinde falan oluyor
Evet hakkaten çocuk beyinliymiş yaa



Herhalde sen daha iyi durumda olmalısın ki böyle bi yorum yapmışssın, aylık kaç lira kazanıyorsun merak ettim şimdi


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atilasat 2 yıl
Obama'dan Trump'a yeni yıl hediyesi. siber saldırılarla bir alakası olduğunu düşünmüyorum.
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deoksiriboz1001 2 yıl
Birkaç aylık ömrü kalmış obama hükümeti son kozlarını oynayarak Trumpın işini iyice zorlaştırmaya çalışıyor. Ama rusyanın oyuna düşmeyeceğine eminim.
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wolf silver 2 yıl
ABD ve Rusya bu konular yüzünden savaşmaz. Geçmişte çok daha kötü şeyler oldu. Dünyada hiç bir devletin bizim arkadaşımız olduğunu düşünmüyorum. ABD çıkarı için hep bizimle oldu. ABD ile yatarsaniz hamile hamile olmadan yataktan çıkmazsiniz diye bir söz vardı. Ayrıca şimdi kimse kalkıp Rusya pyd ye karşı bizi savunur. Şimdiye kadar rusya nin pyd ye saldırdığıni görmedim. Aynı şekilde Esadda saldırmadi pek. Pyd Esad askerlerine saldırdı Esad hava harekatı yaptı. Sonra rusya onun durması gerektiğini ve IŞİDe odaklanmasi gerektiğini söyledi.
savaşin sonunu söylüyorum. IŞİD bitiyor. Esad pyd ile muhaliflere savaş açıyor. Ülkeyi kurtarıyorlar. Pyd Esada bağlı bir yer oluyor.
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alphekka 2 yıl
kendisi stuxnet virüsü ile irana saldırırken iyiydi :D
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sarpcore 2 yıl
aklıma benim hep Red Alert geliyor:)
ne oyundu be.
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dark dragon 2 yıl
Türkiye'yi devre dışı bırakmaya kalkıp dağda eşek kovalayan maymunları ortak olarak görürsen Suriye böyle elinde patlar işte. Ortalık biraz durulsun Türkiye'nin yapacağı ilk iş hevallerin tepesine çökmek olacaktır Rusya ile beraber.
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