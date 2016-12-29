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Çinli hackerlar Amerikan hukuk şirketlerine sızıp 4 milyon dolar çaldı

New York Savcılığı, 3 Çin vatandaşını Amerikan hukuk şirketlerinin gizli bilgilerine ulaşıp bu bilgileri kullanarak 4 milyon doları aşkın kazanç elde etmekle suçluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Iat Hong, Bo Zheng ve Chin Hung isimli üç Çin vatandaşı sunuculara kötü amaçlı yazılım yükleyerek New York’daki en az 7 hukuk firmasının bilgilerini ele geçirdi. Daha sonra bu bilgileri kullanarak hisse senetleri satın aldılar ve 4 milyon dolar kazanç elde ettiler.   

Çinli hackerlar; şirketlere birleşme ve satın alma önerilerinde bulunan hukuk firmalarını takip ederek şirketler henüz bir hamle yapmadan onların hisse senetleri satın alıyordu. Böylece birkaç gün içinde büyüyen şirketler sayesinde kendi ellerindeki hisseler de değer kazanmış oluyordu. İlk olarak İsveç kökenli ilaç üreticisi Roche Holding’in, Intermune isimli biyoteknoloji firmasını satın alacağını öğrenen ve şirket hisselerini satın almaya başlayan üçlünün düşündüğü şey işe yaramış ve 380.000 dolar kar elde etmişti. Ağustos ayından beri edindikleri bilgilere dayanan yatırımlarıyla 4 milyon dolardan fazla kazanan üçlüden Iat Hong, pazar günü tutuklandı ve şimdi sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Uzun süredir Rusya’nın, başkanlık seçimlerinde siber saldırı yaptığı iddiasının konuşulduğu ABD’de olan bu son saldırı hackerların elde edecekleri en ufak bilgilerle bile neler yapabileceğini ve hiç saldırı ihtimali verilmeyen noktaların da aslında tetikte olması gerektiğini gözler önüne seriyor. 


http://wccftech.com/us-accused-chinese-hackers/ Yorum Yaz
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Rapid Step 2 yıl
Benim anlamadığım madem böyle bir şeyi düşünecek kadar zekiler nasıl yakalanıyorlar ?
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-Predestination- 2 yıl
Ben inanmıyorum şahsen. Danışıklı dövüş gibi bunların hepsi.
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kadirirdem 2 yıl
Ah bu Çinliler Her yerdeler...
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weirdo 2 yıl
Güzel sistem, ufak ufak yapsalar fark etmezdi kimse.
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