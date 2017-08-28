Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak

İnternet sansür politikasıyla pek çok sosyal medya platformuna erişimi tamamen yasaklanan ve son olarak VPN kullanımına kısıtlama getiren Çin hükümeti, internetteki gizliliği tamamen ortadan kaldırmak ve hükümet aleyhindeki konuşmaları kısıtlamak adına yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hükümet 1 Ekim tarihinden itibaren internette yorum ya da mesaj yayınlayan kullanıcıların gerçek kimlik bilgilerinin kayıt edilmesini istiyor.





Gizliliği Tamamen Ortadan Kaldıracak

Alınan karar haber sitelerindeki yorumlardan sosyal medya platformlarındaki her türlü mesajı kapsarken canlı video yayınları veya sohbet odaları gibi gerçek zamanlı içerikleri yönelik yorumları da içeriyor. Hükümet "yalan ifadeleri, argo kelimeleri ve yasa dışı konuşmaları önlemek için" bu kararı aldığını dile getirse de gelecek yıl ülkede Ulusal Kongre seçimleri yapılacak ve asıl amacın seçimler öncesinde muhalefeti susturmak olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte iki yıl önce hükümet, internet sitelerine veya sosyal medya platformlarına kayıt olan kişilerin gerçek kimlik bilgilerini kullanması şartını getirmişti. Yeni alınan kararın bu anlamda bir uzantı niteliği taşıdığı da ifade ediliyor.





Financial Times'a konuşan bir avukat ise ülkede daha önce uygulanan sansür hamlelerin internet hizmetleri etrafında yoğunlaştığını, bu kararın ise doğrudan içeriği hedef aldığını ifade etti. Tabi bu kararın kim ya da kimler tarafından uygulanacağı henüz belli değil ancak internet sansürü, gözetimi ve denetiminden sorumlu olan Çin Siber İdaresi'nin kararı uygulayacağı tahmin ediliyor.