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Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak

Uyguladığı sıkı internet sansür programıyla, internetteki gizliliği tamamen ortadan kaldırmak isteyen Çin artık internetteki yorumlarda kullanıcıların gerçek kimlik bilgilerini istiyor.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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İnternet sansür politikasıyla pek çok sosyal medya platformuna erişimi tamamen yasaklanan ve son olarak VPN kullanımına kısıtlama getiren Çin hükümeti, internetteki gizliliği tamamen ortadan kaldırmak ve hükümet aleyhindeki konuşmaları kısıtlamak adına yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hükümet 1 Ekim tarihinden itibaren internette yorum ya da mesaj yayınlayan kullanıcıların gerçek kimlik bilgilerinin kayıt edilmesini istiyor. 


Gizliliği Tamamen Ortadan Kaldıracak 

Alınan karar haber sitelerindeki yorumlardan sosyal medya platformlarındaki her türlü mesajı kapsarken canlı video yayınları veya sohbet odaları gibi gerçek zamanlı içerikleri yönelik yorumları da içeriyor. Hükümet "yalan ifadeleri, argo kelimeleri ve yasa dışı konuşmaları önlemek için" bu kararı aldığını dile getirse de gelecek yıl ülkede Ulusal Kongre seçimleri yapılacak ve asıl amacın seçimler öncesinde muhalefeti susturmak olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte iki yıl önce hükümet, internet sitelerine veya sosyal medya platformlarına kayıt olan kişilerin gerçek kimlik bilgilerini kullanması şartını getirmişti. Yeni alınan kararın bu anlamda bir uzantı niteliği taşıdığı da ifade ediliyor. 


Financial Times'a konuşan bir avukat ise ülkede daha önce uygulanan sansür hamlelerin internet hizmetleri etrafında yoğunlaştığını, bu kararın ise doğrudan içeriği hedef aldığını ifade etti. Tabi bu kararın kim ya da kimler tarafından uygulanacağı henüz belli değil ancak internet sansürü, gözetimi ve denetiminden sorumlu olan Çin Siber İdaresi'nin kararı uygulayacağı tahmin ediliyor.


https://www.engadget.com/2017/08/27/china-orders-internet-comments-linked-to-real-identities/ Yorum Yaz
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Aliminati 1 yıl en beğenilen
Keşke Türkiye'de uygulansa bu kadar klavye delikanlısı varken.
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deoks 1 yıl
Sık sık keşke bizde de olsa dediğimiz uygulamayı adamlar hayata geçirmişler. Trollerden, internet delikanlılarından bir nebze de olsa kurtulmanın en etkin yolu.
Sık sık keşke bizde de olsa dediğimiz uygulamayı adamlar hayata geçirmişler. Trollerden, internet delikanlılarından bir nebze de olsa kurtulmanın en etkin yolu....
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join4freee 1 yıl
Çin'in bu uygulamasını gerçekten destekleyen insanların olduğunu görmek çok üzücü.
Demek ki hala, elimizi sobaya vurmadan ne olacağını anlayamayacak haldeyiz...
Kendimize, insanların refah ve huzur içinde yaşadıkları ülkelerin uygulamalarını referans almalıyız.
Çin'in bu uygulamasını gerçekten destekleyen insanların olduğunu görmek çok üzücü.Demek ki hala, elimizi sobaya vurmadan ne olacağını anlayamayacak haldeyiz...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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mavizaman 1 yıl
çin kaşınıyor da kaşıyacak adam yok.
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V4LKyR 1 yıl
Aynen bize de geleydi iyiydi. :)
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kadirirdem 1 yıl
Bunun bize de gelmesi lazım!
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Pi 1 yıl
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Kolovyo dolokonlolaro toroh olor. He olur. Sen dusundugun seyi yazabilecek misin oyle olunca? Bunlar hep etin pahali olmasindan iste. Yiyemeyince böyle oluyor tabi.
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Kerim5100 1 yıl
Bordo klavyeliler bunu beğenmedi :D
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ardaq 1 yıl
keşke türkiye'de de olsa diyenlerin üye ismini ad soyad yapmasındaki engel nedir acaba biri açıklarsa sevinirim. hadi bakalım delikanlılar meydana isim değiştirmede var sitede.
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addidas_85 1 yıl ardaq
ardaq
keşke türkiye'de de olsa diyenlerin üye ismini ad soyad yapmasındaki engel nedir acaba biri açıklarsa sevinirim. hadi bakalım delikanlılar meydana isim değiştirmede var sitede.

Buradan kapağı yiyince Facebook dan küfür etmeye kalkan eziklerden mi bahsediyorsun yoksa. Hani takma ad kullanıp küfür eden yiğit mertlerden mi bahsediyorsun? Kendi gerçek ismi olmadığı için bugün babayiğit olup ahkam kesenlerden. Ulan var ya şu kanun TR de olsun, burada atıp tutanların çoğu kuyruğunu sıkıştırıp abi abi çekerler burada. Öyle yalan yanlış konuşmak da güven özveri tecrübe isterdi. O zaman dürüstlükleri de ortaya çıkardı

Neyse keşke şu kanun TR de çıksa da alem erkek görse
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fuujitsu 1 yıl
Çok yanlış bir karar.
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join4freee 1 yıl
Çin'in bu uygulamasını gerçekten destekleyen insanların olduğunu görmek çok üzücü.
Demek ki hala, elimizi sobaya vurmadan ne olacağını anlayamayacak haldeyiz...
Kendimize, insanların refah ve huzur içinde yaşadıkları ülkelerin uygulamalarını referans almalıyız.
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addidas_85 1 yıl join4freee
join4freee
Çin'in bu uygulamasını gerçekten destekleyen insanların olduğunu görmek çok üzücü.
Demek ki hala, elimizi sobaya vurmadan ne olacağını anlayamayacak haldeyiz...
Kendimize, insanların refah ve huzur içinde yaşadıkları ülkelerin uygulamalarını referans almalıyız.

Öyle refah içinde yaşayım diye masum kanı dökülecekse onun yerine varsın cebin biraz az para görsün
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mementopolis 1 yıl
Benimde aklımdan geçmedi değil klavye delikanlıları tarih olur :D
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DH Misafiri 1 yıl
Ülkemizde bunun gibi bir kanunu destekleyecek pek çok kişi bulunuyor.
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