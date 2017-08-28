Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak

Gizliliği Tamamen Ortadan Kaldıracak
Alınan karar haber sitelerindeki yorumlardan sosyal medya platformlarındaki her türlü mesajı kapsarken canlı video yayınları veya sohbet odaları gibi gerçek zamanlı içerikleri yönelik yorumları da içeriyor. Hükümet "yalan ifadeleri, argo kelimeleri ve yasa dışı konuşmaları önlemek için" bu kararı aldığını dile getirse de gelecek yıl ülkede Ulusal Kongre seçimleri yapılacak ve asıl amacın seçimler öncesinde muhalefeti susturmak olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte iki yıl önce hükümet, internet sitelerine veya sosyal medya platformlarına kayıt olan kişilerin gerçek kimlik bilgilerini kullanması şartını getirmişti. Yeni alınan kararın bu anlamda bir uzantı niteliği taşıdığı da ifade ediliyor.
Financial Times'a konuşan bir avukat ise ülkede daha önce uygulanan sansür hamlelerin internet hizmetleri etrafında yoğunlaştığını, bu kararın ise doğrudan içeriği hedef aldığını ifade etti. Tabi bu kararın kim ya da kimler tarafından uygulanacağı henüz belli değil ancak internet sansürü, gözetimi ve denetiminden sorumlu olan Çin Siber İdaresi'nin kararı uygulayacağı tahmin ediliyor.
https://www.engadget.com/2017/08/27/china-orders-internet-comments-linked-to-real-identities/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Demek ki hala, elimizi sobaya vurmadan ne olacağını anlayamayacak haldeyiz...
Kendimize, insanların refah ve huzur içinde yaşadıkları ülkelerin uygulamalarını referans almalıyız.