Çin'den hyperloop'a rakip: Saatte 4000 kilometre hız iddiası

Son zamanlarda hem Hyperloop One şirketinin yaptığı testler hem de Space X tarafından düzenlenen yarışmalarla hyperloop hayali gerçeğe bir adım daha yaklaşırken Çin, hyperloop'un süpersonik hızını bile gölgede bırakacak yeni "uçan tren" geliştirdiğini duyurdu. Devlet işletmesi olan Çin Havacılık Bilim ve Sanayi Anonim Şirketi (CASIC) tarafından açıklanan yeni tren ile ilgili henüz bir zaman çizelgesi verilmedi ancak trenin saatte 4000 kilometre hızla hareket edeceği iddia ediliyor.
Projeye Şüpheyle Yaklaşılıyor
Projeyle ilgili merak edilen bir diğer nokta da CASIC'in trenle ilgili herhangi bir somut adım atıp atmadığı. CASIC henüz trenin geliştirilmesiyle ilgili bir zaman çizelgesi belirlemiş değil. Bu açıdan bakıldığında hyperloop projelerinin halen bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz ancak son zamanda ulaşımın geliştirilmesi için milyarlarca dolarlık yatırım yapılan Çin'de, trenin hızlı bir şekilde tamamlanması da söz konusu olabilir.
https://www.technologyreview.com/the-download/608785/meet-hyperloops-chinese-competitor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan üretilen Br şey olmamasının sebebi hyperloop un kullanıma açılmamış olmasıdır, bi açılsın kullanıma hemen ilk prototip çıkar,
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