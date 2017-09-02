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Çin'den hyperloop'a rakip: Saatte 4000 kilometre hız iddiası

Çin Havacılık ve Bilim ve Sanayi Anonim Şirketi, saatte 4000 kilometre hızla hareket ederek hyperloop'tan çok daha hızlı yeni nesil tren geliştireceklerini duyurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda hem Hyperloop One şirketinin yaptığı testler hem de Space X tarafından düzenlenen yarışmalarla hyperloop hayali gerçeğe bir adım daha yaklaşırken Çin, hyperloop'un süpersonik hızını bile gölgede bırakacak yeni "uçan tren" geliştirdiğini duyurdu. Devlet işletmesi olan Çin Havacılık Bilim ve Sanayi Anonim Şirketi (CASIC) tarafından açıklanan yeni tren ile ilgili henüz bir zaman çizelgesi verilmedi ancak trenin saatte 4000 kilometre hızla hareket edeceği iddia ediliyor. 


 
Hedeflenen hıza ulaştığı takdirde günümüzdeki en hızlı mermi treninden 10, bir ticari uçuştan 4, sesten ise 3 kat daha hızlı hareket edecek olan tren ayrıca Elon Musk'ın hyperloop projesi için hedeflediği hızı (saatte yaklaşık 1200 kilometre) geride bırakacak. Çin'deki yerel kaynakların haberine göre CASIC tarafından geliştirecek olan tren aslında vakumlu bir tüpte manyetik kaldırma teknolojisinden faydalanarak hareket eden bir tren ancak bu konsept üzerinde çalışan diğer kurumlar saatte 1200 kilometre gibi bir hıza ulaşmayı öngörürken Çinli araştırmacıların belki de ulaşım anlayışını baştan aşağı değiştirebilecek süpersonik hızları hedeflemesine şüpheyle yaklaşılıyor. 


Projeye Şüpheyle Yaklaşılıyor 

Tabi geçtiğimiz yıl ortaya atılan ve yetkilerin incelemeleri sonucunda aslında tamamen bir aldatmaca üzerine kurulu olduğu ortaya çıkan Transit Yükseltilmiş Otobüs (TEB) projesinden sonra Çin'den gelen bu tarz şaşırtıcı ulaşım araçlarına yönelik şüphe giderek artıyor. Bunun farkında CASIC başmühendislerinden Mao Kai projeyle ilgili kilit bir soruyu yanıtlayarak projenin gerçekliğine vurgu yaptı. Kai, geliştirecek olan trenin ivmelenmesinin kalkış anındaki bir uçağa kıyasla daha yavaş olacağını böylece yolcuların güvenlik kaygısı taşımasının gereksiz olduğunu dile getirdi. 


Projeyle ilgili merak edilen bir diğer nokta da CASIC'in trenle ilgili herhangi bir somut adım atıp atmadığı. CASIC henüz trenin geliştirilmesiyle ilgili bir zaman çizelgesi belirlemiş değil. Bu açıdan bakıldığında hyperloop projelerinin halen bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz ancak son zamanda ulaşımın geliştirilmesi için milyarlarca dolarlık yatırım yapılan Çin'de, trenin hızlı bir şekilde tamamlanması da söz konusu olabilir.


https://www.technologyreview.com/the-download/608785/meet-hyperloops-chinese-competitor/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Geçen de Çin'de trafiğin üstünden ilerleyen dev otobüs projesi vardı... Sonra öğrendik ki adamlar 3kağıtçıymış.

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Geçen de Çin'de trafiğin üstünden ilerleyen dev otobüs projesi vardı... Sonra öğrendik ki adamlar 3kağıtçıymış.
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deniz_sea 1 yıl
Aklıma Çin malı hoparlörler geldi, buna benzetirsek eğer 4000km pmpo çıkışıdır :) gerçekte 1000km verir o bence,
Şuan üretilen Br şey olmamasının sebebi hyperloop un kullanıma açılmamış olmasıdır, bi açılsın kullanıma hemen ilk prototip çıkar,
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hacı.basat 1 yıl
Araç daha test sürüşüne bile çıkmamış, başmühendislerinden biri "sağlık endişesi yersiz" açıklaması yapmış, bu gibi açıklamalar yapan adamlar en sağlam projeleri bile batırabilirler, bu adamı duyan asıl proje sahibi kafasını duvarlara vuruyordur kesin.
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kadirirdem 1 yıl
4000 ne ya YUH!
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AlicanNalbat 1 yıl
Adamlar çaışıyor biz sadece okumakla yetiniyoruz...
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hanox 1 yıl
hemen kötülemeyin , adamlar çalışıyor , yapamasalar da o yolda emek harcıyorlar.
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Biyturs_OnSr 1 yıl hanox
hanox
hemen kötülemeyin , adamlar çalışıyor , yapamasalar da o yolda emek harcıyorlar.

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tahir40 1 yıl en beğenilen
Geçen de Çin'de trafiğin üstünden ilerleyen dev otobüs projesi vardı... Sonra öğrendik ki adamlar 3kağıtçıymış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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