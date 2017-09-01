Grundig geri dönüştürülmüş çevreci ürünlerini tanıttı

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2008 yılında Beko tarafından tamamı satın alınan Alman kökenli Grundig, yeni ürünlerini IFA 2017 fuarında tanıttı. Grundig’in tanıttığı yeni ürünler; sürdürülebilir ve çevreci bir yaşama yönelik Sürdürülebilir Ev 2.0 teknolojisi kapsamında tasarlandı. Pek çok ürün geriş dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretildi. Bunun yanı sıra enerji tasarrufu sağlayan ve israfı azaltan çözümlere de yer verildi.

Geri Dönüştürülmüş Çamaşır Makinesi

Grundig tarafından tasarlanan yeni Pet Tambur, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş. Her bir tambur için 60 adet pet şişe kullanılıyor. Üretim esnasında yıllık 6,6 milyon şişe kullanılması ve toplamda 5,7 milyon kWh’lik enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Günümüzde bir hanenin yıllık yaklaşık 3.353 kWh enerji tüketimini göz önüne aldığımızda yaklaşık 1.700 evin yıllık enerji tüketimi kadar tasarruf sağlanacak. Üstelik karbondioksit salımı da yılda 885 ton kadar azaltılacak.

Geri Dönüştürülmüş Elektrik Süpürgesi

Sürülebilir Ev 2.0 kapsamında üretilen bir başka ürün de geri dönüştürülmüş elektrik süpürgesi. Süpürgede kullanılan plastik materyalin yüzde 80’i geri dönüştürülmüş plastiklerden oluşuyor.

Gıda İsrafını Aza İndiren Çözüm

Grundig’in yeni nesil buzdolaplarında Gerçek Zamanlı Stok Takibi sistemi yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar buzdolabında yer alan her ürünün durumunu takip ediyor, bunlarla hazırlanabilecek yemek tariflerini sunuyor ve son kullanma tarihleri yaklaştığında kullanıcıya uyarı veriyor. Böylece bir nebze de olsa gıda israfının önüne geçiliyor.